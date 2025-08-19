Новини
Саудитска Арабия, където 95% от територията ѝ е пустиня, внася пясък от Австралия

Саудитска Арабия, където 95% от територията ѝ е пустиня, внася пясък от Австралия

19 Август, 2025 12:25, обновена 19 Август, 2025 12:36 2 040 6

  • оае-
  • пясък-
  • австралия-
  • строителство

Причината е, че пясъкът в страната е идеално кръгъл и не е възможно да се използва в строителството

Саудитска Арабия, където 95% от територията ѝ е пустиня, внася пясък от Австралия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия, която е приютила на своя територия най-големите пустини в света (бел. ред. 95% от територията ѝ е пустиня), има проблем с пясъка за строителство. Това е принудило предприемачите да внасят пясък от далечна Австралия. Годишно внасят десетки трилиони тонове от "материала", като плаща милиони долари за нещо, което притежава в изобилие.

Причината да се внася токова много пясък е свързан с амбициозните планове на страната да строи футуристични градове буквално "насред нищото".

Пясъкът от саудитската пустиня е напълно неизползваем за строителство поради формата си. Ветровете, които са го шлифовали в продължение на хилядолетия, са направили всяко зърно идеално закръглено – микроскопични гладки топчета. Когато се опиташ да направиш бетон с този пясък, зърната се държат като сачми – плъзгат се едно върху друго и не се свързват, което кара бетона да се разпада, уточняват специалисти. Все едно се опитваш да построиш замък от топчета за пинг-понг вместо тухли.

За разлика от това, морският пясък от Австралия има остри и неравни зърна, оформени от вълните и скалите по крайбрежието. Тези ръбове се захващат едни за други перфектно, създавайки здрав и устойчив бетон. За своите мегапроекти – градът NEOM за 500 млрд. USD, изкуствени острови, небостъргачи в Рияд – Саудитска Арабия не може да използва дори грам от собствения си пясък и трябва да внася милиони тонове от чужбина.

Тази ситуация създава най-странната международна търговия в света: огромни товарни кораби транспортират австралийски пясък през три океана до страна, която буквално е потънала в пясък. Върховната ирония е, че докато саудитците плащат за чужд пясък, те продават своя петрол, за да строят градовете на бъдещето с материали, които природата им е дала в неподходяща форма. Саудитска Арабия ни показва, че не количеството е важно, а качеството – и че понякога това, което имаш в изобилие, не е това, от което се нуждаеш...

Саудитска Арабия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо не ми се вярва

    4 3 Отговор
    Възможно е на повърхността да е такъв, но на 10-20 м дълбочина едва ли е духан толкова.

    12:35 19.08.2025

  • 2 Сила

    13 3 Отговор
    А защо не иска да си внесе палестинци ...нали са братя по вяра ??!

    12:36 19.08.2025

  • 3 приютяване на пустини и пилешки мозък

    4 0 Отговор
    добре ще да е Саудитска Арабия, да приюти на своя територия най-големите грамотни писари

    12:37 19.08.2025

  • 4 Хаха

    2 7 Отговор
    Тия араби не са ли чували за сито да вземат да пресеят пясъка от тези камъчета.

    Коментиран от #5

    12:41 19.08.2025

  • 5 Инженер

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    И д и от ганювски...

    12:52 19.08.2025

  • 6 И ние внасяме

    4 3 Отговор
    Плодове, зеленчуци и зърно, макар земята да ни е плодородна. Каквото кажат началниците от Брюксел.

    13:09 19.08.2025