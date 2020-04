Предизвикателството да построиш нов дом

Ще се опитам да Ви разкажа за моя опит с продуктите YTONG. Смея да твърдя, че вече съм успял да се възползвам от повечето им предимства и държа да запозная хората, на които им предстои да строят нов дом. Искам да разчитам на добра топлоизолация и дом защитен от пожар, който е построен с екологичен материал. Също така държа на енергийната ефективност на всяка сграда, която строя, и на мразоустойчивост на материалите, които ползвам. Доволен съм, че всички тези качества, както и шумоизолацията и лесната обработваемост, аз откривам в YTONG.

Днес ще Ви срещна с едно от последните си предизвикателства, което успях да преодолея благодарение на лесната обработваемост и едновременно якостта на материалите YTONG – с кодово име “H9”. Tя е разположена на границата, където планината среща града, с есенция на новото разбиране на градския човек за комфорт и лукс без показност.

Следвано е и задължителното правило, че интериорът не трябва да е просто „модерен“, а да „остане във времето“ дори и след 15-20 години, когато трендовете ще са други.

Основното препятствие при изграждането на къщата и изпълнението на интериора е, че се влиза да се работи “на терен” в заварена ситуация, в която някой преди това е изградил частично някои от стените и инсталациите. Жертвани са голяма част от вече изградените стени, оставени са само носещите конструктивни елементи.

Основен принцип и почерк в на архитектите е да обработват стените в едно пространство с материал, различен от просто мазилка и боя. Експериментират с различни ламперии, текстили, фурнири, зелени стени, огледала, камъни и пр. Тези решения изискват правилна геометрия, стени, прави от горе до долу, с прецизни размери и минимални отклонения! Ето тук отново прибягваме до блоковете YTONG, защото разчитам на лесната им обработваемост и същевременно точност на изпълнението. В противен случай всяко изменение на стената води до кривини и нарушения на облицовъчните материали след това.

Успоредно с горните претенции на проекта се търси и задължителната шумоизолация между помещенията, която се счита за стандарт при проектите, които изпълнявам със студиото си ALL IN STUDIO. Дневната е най-голямото пространство в къщата и се характеризира с високи тавани, които създават ехо, а също и бързо изстудяване на помещението. За да избегна нежеланите шумове, както и бързото охлаждане при ниски външни температури, отново прибягвам до YTONG.

Сезонът, в който започва този проект, е късна есен. А всеки един архитект и строител знаят, че тепърва започват влажните, студени и не особено приятни месеци за мръсна като изграждане на нови стени и инсталации. Проектът трябва да започне своето изпълнение бързо и се търсят решения, които да удовлетворяват срока и капризите на времето.

Всички вътрешни преградни стени на къщата трябва да бъдат изградени в крайно минимален срок с максимално възможно качество!

С горните изисквания за материали – бързо, (почти) перфектно и влагоустойчиво, се справям благодарение на единственото за мен възможно решение за изпълнението на стените – YTONG.

Аз не губя време, а действам бързо! Организирам среща в завода на XELLA, за да разбера от първа ръка дали може да ползваме някое от решенията им за преградни стени.

Там минаваме през всички фази на производствения цикъл.

Оставам приятно изненадан от видяното. Продуктовият ръководител обяснява в детайли всичко за материала. В какви ситуации, кога и как да го използваме!

Заводът работи като смазан швейцарски часовник и е готов да обслужи всички поети поръчки навреме и да удовлетвори многобройните изисквания на своите клиенти.

Екипът ми е убеден, че материалът ще е перфектен за конкретната ситуация и отговаря на основното изискване – да се реди бързо и да е с перфектна геометрия преди полагане на стенните облицовки.

Камионът идва още на другия ден и строителите се заемат бързо с изпълнението на задачата за по-малко от 10 часа! Това доказва, че е избран точния материал и продукт и може да се разчита на него за изпълнението на останалите стени в проекта!

Всичко останало е история!

Обектът е изпълнен в срок, въпреки старта в зимен сезон и въпреки многобройните трудности. Обитателите му се радват на перфектна шумоизолация, а мебелната фирма за пръв път не връща облицовъчни панели за преработка и изправяне.

Очаквайте следващото предизвикателство, с което се справих благодарение на безупречното качество на материалите YTONG.

Арх. Павел Янев е роден и израства във Варна. Като дете на строителни инженери той расте заобиколен от чертежи. Павел завършва ВИАС в гр. София. Още от втората година започва да работи в различни архитектурни студиа, за да придобие опит в реалния живот на сградите. През 2011 година той основава собствено архитектурно студио ALL in STUDIO. На 24 октомври на официална церемония в The Royal Lancaster Hotel, Лондон , архитект Павел Янев бе отличен с наградата „Най-добър интериорен дизайн на частна резиденция 2019-2020“ за своя проект SVP House по време на European Property Awards 2019.

София / България