Бомбена заплаха в Момчилград

Полицията в Момчилград започна проверка по сигнал за поставено взривно устройство под паркиран автомобил. Информацията е подадена по телефона. На място са изпратени служители на районното управление, посочи kardjalinews.bg.

Сигналът е за лек автомобил „Фолксваген“. По първоначални данни в обаждането е твърдяно, че под колата има поставен взрив. Това наложи незабавни действия по стандартната процедура при подобни случаи.

Сигналът: обаждане за бомба под паркирана кола

По данни на полицията съобщението е получено по мобилен телефон. В него се твърди, че на паркиран „Фолксваген“ е поставено взривно устройство. Веднага след сигнала към мястото са насочени полицейски екипи.

Районът около автомобила е бил отцепен. Така се ограничава достъпът и се намалява рискът за гражданите. Подобни мерки са обичайни при съмнение за взривно устройство.

Действия на място: отцепване и оглед

Служители на РУ-Момчилград са извършили проверка на автомобила. След оглед не са открити съмнителни предмети. Няма данни за реално поставено взривно устройство.

Въпреки това случаят не се счита за приключен. При сигнали за бомба всяка информация се проверява до край. Целта е да се изясни както достоверността на заплахата, така и източникът ѝ.

Разследването продължава

Работата по случая се поема от група „Криминална полиция“ към районното управление. Полицията изяснява обстоятелствата около подадения сигнал. Проверява се и кой стои зад обаждането.

От МВР напомнят, че фалшивите сигнали за взривни устройства са сериозно нарушение. Те мобилизират ресурси и създават напрежение сред хората. При установяване на извършител могат да последват санкции по закон.