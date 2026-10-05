Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Бомбена заплаха в Момчилград

Бомбена заплаха в Момчилград

5 Октомври, 2026 14:07 628 5

  • бомбена заплаха-
  • момчилград-
  • бомба-
  • автомобил-
  • фолксваген

Сигнал за взрив под паркиран „Фолксваген“ вдигна полицията

Бомбена заплаха в Момчилград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Момчилград започна проверка по сигнал за поставено взривно устройство под паркиран автомобил. Информацията е подадена по телефона. На място са изпратени служители на районното управление, посочи kardjalinews.bg.

Сигналът е за лек автомобил „Фолксваген“. По първоначални данни в обаждането е твърдяно, че под колата има поставен взрив. Това наложи незабавни действия по стандартната процедура при подобни случаи.

Сигналът: обаждане за бомба под паркирана кола

По данни на полицията съобщението е получено по мобилен телефон. В него се твърди, че на паркиран „Фолксваген“ е поставено взривно устройство. Веднага след сигнала към мястото са насочени полицейски екипи.

Районът около автомобила е бил отцепен. Така се ограничава достъпът и се намалява рискът за гражданите. Подобни мерки са обичайни при съмнение за взривно устройство.

Действия на място: отцепване и оглед

Служители на РУ-Момчилград са извършили проверка на автомобила. След оглед не са открити съмнителни предмети. Няма данни за реално поставено взривно устройство.

Въпреки това случаят не се счита за приключен. При сигнали за бомба всяка информация се проверява до край. Целта е да се изясни както достоверността на заплахата, така и източникът ѝ.

Разследването продължава

Работата по случая се поема от група „Криминална полиция“ към районното управление. Полицията изяснява обстоятелствата около подадения сигнал. Проверява се и кой стои зад обаждането.

От МВР напомнят, че фалшивите сигнали за взривни устройства са сериозно нарушение. Те мобилизират ресурси и създават напрежение сред хората. При установяване на извършител могат да последват санкции по закон.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пиги йотова

    3 0 Отговор
    ще ги помилвам!

    14:32 05.10.2026

  • 2 ОФ е добре

    1 0 Отговор
    почнахме ги от зад напред
    по азбучен ред

    14:32 05.10.2026

  • 3 Цвете

    1 1 Отговор
    ЗА ФАЛШИВИ СИГНАЛИ ,АРЕСТ И ЗАТВОР ПРИДРУЖЕНА С ВИСОКА ГЛОБА.ТОВА Е ПЪТЯТ НА ЛЪЖИТЕ.🤔🚔🇧🇬

    14:35 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.