Работещи и клиенти са били евакуирани от мол „Пловдив“ след сигнал за наличие на взривно устройство. Всички хора са били изведени от сградата, а след това е извършена проверка.

Потенциална опасност не е открита. След приключването на проверката работата на търговския център постепенно се е върнала към обичайния си ритъм. Не е съобщено за пострадали, както и не е посочен броят на евакуираните служители и посетители.

Предстои да се изясни дали ще бъде установен подателят на сигнала. Към момента няма данни той да е свързан с реално взривно устройство.

Поредица от сходни сигнали в Пловдив

Евакуацията в мола идва след няколко сходни случая в Пловдив през есента. На 3 ноември прокуратурата и общината в града също бяха евакуирани след получени електронни съобщения за взривни устройства. При тези случаи проверки бяха извършени в сградите, без да бъде съобщено за открита реална опасност.

По повод един от предишните сигнали кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви пред БНР: „Не за първи път се случва да имаме сигнал за взривно устройство в общината.“

За настоящия случай не са оповестени допълнителни подробности за произхода на сигнала или за действията по установяване на подателя.

Източници: plovdiv24.bg, bnrnews.bg, 24plovdiv.bg