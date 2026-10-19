Мъж извън самолета подал бомбената заплаха до София

Бомбената заплаха за самолет на Austrian Airlines, който кацна извънредно в София, е подадена от австрийски гражданин, който не е бил на борда. Това съобщи вестник „Хаарец“, позовавайки се на информация за случая.

Полет OS82 е изпълнявал маршрут от Тел Авив до Виена със самолет Airbus A320. На борда са се намирали 51 пътници и шестима членове на екипажа. Сигналът за взривно устройство е получен при приближаването на машината към румънското въздушно пространство, след което екипажът е променил курса и е поискал извънредно кацане в София.

Самолетът е бил ескортиран до българската столица от изтребител МиГ-29 на Военновъздушните сили. Пътниците са свалени от борда след безопасното кацане, а проверката е започнала около половин час след получаването на заплахата. Данни от платформата Flightradar24 показват, че машината с регистрация OE-LZE е навлязла във въздушното пространство на Румъния около 21:10 часа, преди да поеме обратно на юг към България.

От Austrian Airlines заявиха: „След приключване на претърсването пътниците ще бъдат пренасочени към алтернативни полети във възможно най-кратък срок.“ Българското Министерство на транспорта съобщи, че е сформиран кризисен щаб и компетентните органи са започнали разследване.

Проверката не е открила опасност

По-късно авиокомпанията съобщи, че при проверката на самолета, пътниците и екипажа не е установена опасност. Полетът е продължил към Виена още същата вечер с всички пътници на борда.

Според данните от проследяването на полета екипажът е подал код 7700, който обозначава обща извънредна ситуация. От Министерството на транспорта посочиха, че сигналът е получен по време на полета, а действията на екипажа и българските служби са били предприети по установените процедури.

Източници: focus-news.net, apnews.com, timesofisrael.com