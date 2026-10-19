Новини
Крими »
Мъж извън самолета подал бомбената заплаха до София
  Тема: Трафик

Мъж извън самолета подал бомбената заплаха до София

19 Октомври, 2026 10:41 452 1

  • бомбена заплаха-
  • самолет-
  • austrian airlines-
  • летище софия-
  • миг-29

Сигналът е довел до извънредно кацане на полет на Austrian Airlines от Тел Авив за Виена. На борда са пътували 51 пътници и шестима членове на екипажа

Мъж извън самолета подал бомбената заплаха до София - 1
Снимка: Profimedia.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бомбената заплаха за самолет на Austrian Airlines, който кацна извънредно в София, е подадена от австрийски гражданин, който не е бил на борда. Това съобщи вестник „Хаарец“, позовавайки се на информация за случая.

Полет OS82 е изпълнявал маршрут от Тел Авив до Виена със самолет Airbus A320. На борда са се намирали 51 пътници и шестима членове на екипажа. Сигналът за взривно устройство е получен при приближаването на машината към румънското въздушно пространство, след което екипажът е променил курса и е поискал извънредно кацане в София.

Самолетът е бил ескортиран до българската столица от изтребител МиГ-29 на Военновъздушните сили. Пътниците са свалени от борда след безопасното кацане, а проверката е започнала около половин час след получаването на заплахата. Данни от платформата Flightradar24 показват, че машината с регистрация OE-LZE е навлязла във въздушното пространство на Румъния около 21:10 часа, преди да поеме обратно на юг към България.

От Austrian Airlines заявиха: „След приключване на претърсването пътниците ще бъдат пренасочени към алтернативни полети във възможно най-кратък срок.“ Българското Министерство на транспорта съобщи, че е сформиран кризисен щаб и компетентните органи са започнали разследване.

Проверката не е открила опасност

По-късно авиокомпанията съобщи, че при проверката на самолета, пътниците и екипажа не е установена опасност. Полетът е продължил към Виена още същата вечер с всички пътници на борда.

Според данните от проследяването на полета екипажът е подал код 7700, който обозначава обща извънредна ситуация. От Министерството на транспорта посочиха, че сигналът е получен по време на полета, а действията на екипажа и българските служби са били предприети по установените процедури.

Източници: focus-news.net, apnews.com, timesofisrael.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Ганчо се третира като концлагерист в така наречените "БГ" летища. Татуирани униформени гледат лошо и през слънчевите очила и ръгат Ганчо към кошарата с пръстовите отпечатъци.

    10:44 19.10.2026