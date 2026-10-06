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Бомбена заплаха затвори 91-ва детска градина в София

Бомбена заплаха затвори 91-ва детска градина в София

6 Октомври, 2026 08:04 441 2

  • бомбена заплаха-
  • детска градина-
  • софия-
  • евакуация-
  • имейл

Около 200 деца са били взети от родителите си за 30–40 минути. При полицейската проверка не са открити опасни предмети.

Бомбена заплаха затвори 91-ва детска градина в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имейл с бомбена заплаха доведе до евакуация и временно затваряне на 91-ва детска градина в София. При последвалата полицейска проверка не са открити взривни устройства или други опасни предмети.

Сигналът е получен по време на нормалния работен ден. Директорката Таня Кечева е подала информация на телефон 112, след което на място са пристигнали полицейски служители и районен инспектор.

По препоръка на полицията децата са били изведени от сградата. Около 200 от тях са взети от родителите си в рамките на 30–40 минути. Заедно с полицията е извършен оглед на помещенията и прилежащите пространства.

„Имаме протокол за действие при получаване на такива имейли и там пише, че всяка заплаха се приема за истинска“, заяви Таня Кечева пред bTV.

По думите на директорката персоналът е реагирал спокойно и не е допуснал децата да изпаднат в паника.

Детската градина остава затворена за 24 часа

Заради необходимостта от допълнителна проверка сградата е оставена затворена за 24 часа. Очаква се детската градина да отвори в 11 часа, като родителите, които имат възможност и желание, могат да доведат децата си.

Киберекспертът Станислав Атанасов коментира пред bTV, че имейлът вероятно е част от по-широка схема за изпращане на стандартни заплахи до училища и детски градини.

Според него името, посочено в съобщението, не е задължително да принадлежи на реалния извършител. То може да е измислено или взето от публичен източник. Атанасов допуска още, че подателите използват стари списъци с имейл адреси на образователни институции.

Като възможна цел на подобни действия той посочва предизвикване на страх и проверка на реакцията на институциите.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    4 0 Отговор
    Телефонните измамници се забавляват.
    Тези т.нар. заплахи са пълна смешка.
    Единственото истинско взривяване беше на онзи автобус с израелци преди много години, но там нямаше телефонна заплаха.
    Казано е: куче, което лае, не хапе.

    08:11 06.10.2026

  • 2 ту-туу

    1 0 Отговор
    Няма киберсигурност буржиевият още пътува

    08:23 06.10.2026