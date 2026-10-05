Мъж преби жена в град Мартен

37-годишен мъж е ударил жена в град Мартен, вследствие на което тя е паднала и е получила тежко счупване на ключицата. Пострадалата е настанена за лечение в Университетска болница "Канев", съобщават от Областната дирекция на МВР - Русе.

Инцидент върху бетонна плоча

Нападението се е разиграло вечерта на 2 октомври. Малко след 21:00 часа на спешния телефон е получен сигнал за пострадала от побой жена в близкото до областния град населено място.

Според първоначалните данни, след като е била ударена от 37-годишния извършител, жената е загубила равновесие и е паднала. При падането тя се е ударила лошо в намираща се зад нея бетонна плоча. Транспортирана е незабавно към болница "Канев" в Русе, където при обстойния медицински преглед е установена фрактурата на ключицата.

Разследване на полицията

След подадения сигнал, на място са пристигнали служители на реда, които са започнали работа по изясняване на всички обстоятелства около физическата разправа.

Органите на реда са установили и разпитали свидетели, които са присъствали на случилото се. Инцидентът е надлежно документиран по описа на Второ РУ – Русе. Срещу 37-годишния мъж е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда и работата по случая продължава.