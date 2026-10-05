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Мъж преби жена в град Мартен

Мъж преби жена в град Мартен

5 Октомври, 2026 15:09 1 162 10

  • мъж-
  • преби-
  • жена-
  • град мартен

Пострадалата е приета в УМБАЛ „Канев“ със счупена ключица

Мъж преби жена в град Мартен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

37-годишен мъж е ударил жена в град Мартен, вследствие на което тя е паднала и е получила тежко счупване на ключицата. Пострадалата е настанена за лечение в Университетска болница "Канев", съобщават от Областната дирекция на МВР - Русе.

Инцидент върху бетонна плоча

Нападението се е разиграло вечерта на 2 октомври. Малко след 21:00 часа на спешния телефон е получен сигнал за пострадала от побой жена в близкото до областния град населено място.

Според първоначалните данни, след като е била ударена от 37-годишния извършител, жената е загубила равновесие и е паднала. При падането тя се е ударила лошо в намираща се зад нея бетонна плоча. Транспортирана е незабавно към болница "Канев" в Русе, където при обстойния медицински преглед е установена фрактурата на ключицата.

Разследване на полицията

След подадения сигнал, на място са пристигнали служители на реда, които са започнали работа по изясняване на всички обстоятелства около физическата разправа.

Органите на реда са установили и разпитали свидетели, които са присъствали на случилото се. Инцидентът е надлежно документиран по описа на Второ РУ – Русе. Срещу 37-годишния мъж е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда и работата по случая продължава.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не знаех, че има такъв град

    11 3 Отговор
    В България

    Коментиран от #3

    15:31 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня Шемет с коня

    3 7 Отговор
    Ако е като моята жена, даже й е малко 👊

    16:08 05.10.2026

  • 5 Може пък

    2 1 Отговор
    Да е толкова лоша, че нарочно е скочила върху плочата с ключицата си.

    16:16 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Крез

    5 1 Отговор
    Каква стана тя? Всеки раздава правосъдие, шири се пълно беззаконие, оскотяване и посивяване. Бавно загива тая страна (кочина), няма другаде такова подобие на държава.

    Коментиран от #8

    16:41 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А преди да я шамаросат

    1 0 Отговор
    какво е направила?

    16:59 05.10.2026

  • 10 Меси и Роналдо колко пъти падат

    1 0 Отговор
    нищо им няма. Ама знаят как падат !

    17:02 05.10.2026