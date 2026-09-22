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Мъж от Врачанско се простреля със самоделна пушка

Мъж от Врачанско се простреля със самоделна пушка

22 Септември, 2026 13:44 542 6

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  • крими

По случая в полицията в Роман вече е образувано досъдебно производство

Мъж от Врачанско се простреля със самоделна пушка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекари се борят за живата на 63-годишен мъж от врачанското село Синьо бърдо, който се прострелял в слепоочието. Кървавата драма се е разиграла в понеделник, а сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон 112 от 57-годишна жена от Враца.

Тя съобщила на дежурните, че неин познат от Синьо бърдо се е свързал с нея, за да и съобщи за случилото се. Той открил техен 63-годишен съселянин в двора на къщата му в безпомощно състояние, с прострелна рана в дясното слепоочие, но все още жив.

На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на районното управление на полицията в Роман и филиала за спешна медицинска помощ. Пострадалият е стабилизиран от медиците и е транспортиран по спешност със специализиран превоз към реанимацията във Враца.

При последвалото претърсване в двора на имота криминалистите открили и иззели използваното оръжие. Мъжът е стрелял с преправена пневматична пушка с неустановена марка и модел. В близост до оръжието са намерени и 13 патрона без никакви фабрични обозначения. Изземването на модифицираното оръжие предполага, че то е било преработено незаконно, за да стреля с бойни патрони, пише "24 часа".

По случая в полицията в Роман вече е образувано досъдебно производство. Разследващите работят по няколко версии за инцидента, като основните са опит за самоубийство или нещастен случай при боравене с опасното самоделно оръжие. Предстои назначаването на балистични и съдебно-медицински експертизи.


България
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