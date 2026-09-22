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Мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

Мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

22 Септември, 2026 15:42 366 4

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  • крими

43-годишен мъж е задържан за извършено домашно насилие над 75-годишния си баща в самуилското село Хума, съобщиха от полицията.

Мъж е задържан за побой над баща си в Разградско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

43-годишен мъж е задържан за извършено домашно насилие над 75-годишния си баща в самуилското село Хума, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 17 часа на 21 септември в Районното управление в Исперих. Кметът на селото съобщил, че възрастният мъж е бил бит от сина си.

В резултат на нанесения побой на 75-годишния мъж са причинени болки и телесни повреди.

Извършителят е задържан в сградата на Районното управление в Исперих. На пострадалия е предоставена информация за правата му по Закона за защита от домашното насилие.

По случая се води проверка по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ееехххх

    1 0 Отговор
    4 години: Моят татко може всичко.
    5 години:Моят татко знае страшно много.
    6 години:Моят татко е по-умен от твоя.
    8 години:Моят татко не знае съвсем всичко.
    10 години:В онези древни нремена,когато моят татко е бил малък,
    нещата са били доста по-различни.

    12 години:Е,естествено, моят татко не разбиранищо от тези неща.
    Вече е твърде стар,за да си спомня детството.
    14 години:не обръщайте внимание на моя татко.Той е толкова старомоден!
    21 години:Кой? Той ли? Та той е такава отживелица!
    25 години:Татко разбира от някои неща,но това е съвсем естествено,след като е живял толкова дълго.
    30години:Може би трябва да се посъветваме с татко. В края на краищата,той е човек с опит.
    35години:Нищо няма да предприема без да съм питал татко.
    40години:Чудя се как ли се е справял татко.Той е толкова мъдър и има богат
    жизнен опит.
    50години:Всичко бих дал татко да е тук,за да обсъдя въпроса с него.
    Колко жалко,че не осъзнавах колко е умен.Можех да науча много от него.

    15:47 22.09.2026

  • 2 14/88

    1 1 Отговор
    той се турчеел, а баща му казал че в неговата кьща ще говори на бг или никак

    Коментиран от #3

    15:47 22.09.2026

  • 3 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    Без оглед на причините децата посягащи на родителите си трябва да бъдат разчеквани с волове на площада...

    Спорил съм много пъти с баща си и с дядо си, стигали сме до положение да не си говорим с 3+ години... Заради тяхното упорство понесох тежки загуби (НЕ финансови) и посоката на живота ми се преобърна... Но никога, АБСОЛЮТНО НИКОГА не ми е идвало дори наум да ги ударя... НИКОГА...

    16:08 22.09.2026

  • 4 А оня колко пъти го е дънил

    2 0 Отговор
    когато е бил по-силен от него?

    16:08 22.09.2026