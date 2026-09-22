Мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за извършено домашно насилие над 75-годишния си баща в самуилското село Хума, съобщиха от полицията.
Сигналът е получен около 17 часа на 21 септември в Районното управление в Исперих. Кметът на селото съобщил, че възрастният мъж е бил бит от сина си.
В резултат на нанесения побой на 75-годишния мъж са причинени болки и телесни повреди.
Извършителят е задържан в сградата на Районното управление в Исперих. На пострадалия е предоставена информация за правата му по Закона за защита от домашното насилие.
По случая се води проверка по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ееехххх
5 години:Моят татко знае страшно много.
6 години:Моят татко е по-умен от твоя.
8 години:Моят татко не знае съвсем всичко.
10 години:В онези древни нремена,когато моят татко е бил малък,
нещата са били доста по-различни.
12 години:Е,естествено, моят татко не разбиранищо от тези неща.
Вече е твърде стар,за да си спомня детството.
14 години:не обръщайте внимание на моя татко.Той е толкова старомоден!
21 години:Кой? Той ли? Та той е такава отживелица!
25 години:Татко разбира от някои неща,но това е съвсем естествено,след като е живял толкова дълго.
30години:Може би трябва да се посъветваме с татко. В края на краищата,той е човек с опит.
35години:Нищо няма да предприема без да съм питал татко.
40години:Чудя се как ли се е справял татко.Той е толкова мъдър и има богат
жизнен опит.
50години:Всичко бих дал татко да е тук,за да обсъдя въпроса с него.
Колко жалко,че не осъзнавах колко е умен.Можех да науча много от него.
15:47 22.09.2026
2 14/88
Коментиран от #3
15:47 22.09.2026
3 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "14/88":Без оглед на причините децата посягащи на родителите си трябва да бъдат разчеквани с волове на площада...
Спорил съм много пъти с баща си и с дядо си, стигали сме до положение да не си говорим с 3+ години... Заради тяхното упорство понесох тежки загуби (НЕ финансови) и посоката на живота ми се преобърна... Но никога, АБСОЛЮТНО НИКОГА не ми е идвало дори наум да ги ударя... НИКОГА...
16:08 22.09.2026
4 А оня колко пъти го е дънил
16:08 22.09.2026