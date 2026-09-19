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Убиха възрастна жена в Разложко, съпругът ѝ е с опасност за живота. Задържан е техен роднина

Убиха възрастна жена в Разложко, съпругът ѝ е с опасност за живота. Задържан е техен роднина

19 Септември, 2026 16:27 820 7

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  • възрастна жена-
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  • задържан-
  • семеен скандал

Според първоначалната информация на разследващите тежкият криминален инцидент се е разиграл вечерта на 18 септември. Между съпрузите и техния 72-годишен родственик избухнал ожесточен скандал. В разгара на разправията по-младият мъж грабнал тъп предмет и нанесъл множество жестоки удари по главите и телата на възрастните хора.

Убиха възрастна жена в Разложко, съпругът ѝ е с опасност за живота. Задържан е техен роднина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастна жена бе убита, а съпругът ѝ е с опасност за живота в болница след жестока семейна разпра в разложкото село Бачево. Кървавият инцидент е станал късно снощи, а извършителят, 72-годишен роднина на жертвите, вече е задържан от органите на реда, съобщават от Dariknews.bg.
Сигналът за трагедията е подаден около 10:28 часа днес, след като в двора на къща в селото са открити телата на мъж и жена в безпомощно състояние. Пристигналите на мястото полицейски служители и медицински екипи само констатирали смъртта на 76-годишната жена. Нейният съпруг, също на 76 години, е транспортиран по спешност и настанен за интензивно лечение в МБАЛ-Разлог.

Според първоначалната информация на разследващите тежкият криминален инцидент се е разиграл вечерта на 18 септември. Между съпрузите и техния 72-годишен родственик избухнал ожесточен скандал. В разгара на разправията по-младият мъж грабнал тъп предмет и нанесъл множество жестоки удари по главите и телата на по-възрастните хора.

Предполагаемият извършител е арестуван за срок до 24 часа. На мястото се извършват огледи, разпитват се свидетели за изясняване на мотивите зад тежкото престъпление.

Работата по пълното установяване на фактите и обстоятелствата около кървавата драма продължава под прякото ръководство и надзор на Окръжната прокуратура в Благоевград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    1 8 Отговор
    Еее само една жена за днес и то възрастна.Стига ни занимавахте.

    16:31 19.09.2026

  • 2 Цвете

    11 0 Отговор
    ТОВА СТАНА ЕЖЕДНЕВНО ПОЧТИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ САМОРАЗПРАВЯ ,НО ЧРЕЗ НАСИЛИЕ И УБИЙСТВА ?! ЕЙ, ИМА ЛИ НАЧИН ДА СЕ СПРЕ ТАЗИ ИЗТОЩИТЕЛНА АГРЕСИЯ ? ОСКОТЯХА БЪЛГАРИТЕ, ОТ МИЗЕРИЯТА ЛИ Е? А ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БАВЯТ ГЛАВЕН ПРОКУРОР? НАЛИ РАЗКАРАХА САРАФОВ? ОТ ТОГАВА ДО ДНЕС МИНАХА ПОЧТИ 5 МЕСЕЦА? ЗАЩО ИЗОБЩО СЕ ПРОТАКА СЪД И ПРСВОСЪДИЕ ? 🤔✈️🔎🚔🇧🇬

    16:36 19.09.2026

  • 3 Роза

    5 0 Отговор
    Най-вероятно спора е бил за имот.Всеобщо озлобление и оскотяване.Убиецът си осигури доживотна дажба в затвора и погребение на държавни разноски след време!Какво повече има да се говори?!

    16:58 19.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Къш Пировски

    1 0 Отговор
    Традиционни евразийски ценности.

    17:07 19.09.2026

  • 7 Какво стана

    0 0 Отговор
    нали байтошовия материал беше най-качествен?

    17:13 19.09.2026