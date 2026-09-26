12 години затвор за гей, опитал да убие любовника си

Окръжният съд в Плевен осъди на 12 години затвор 64-годишен мъж за опит за убийство на интимния си 40-годишен партньор.

Кръвопролитието се разиграло в плевенското село Опанец на Бъдни вечер през 2025 г. в дома на извършителя на Бъдни вечер. След битов скандал, породен от ревност и съпроводен с тежка употреба на алкохол. В. В. е нанесъл пет прободни рани с кухненски нож на спящия С. П. Жертвата е получила прободни рани в гърба, шията и корема и порезна рана на лицето. По време на клането престъплението било излъчвано на живо в личния профил на нападателя в социална мрежа, казаха от прокуратурата, писа "Труд".

Въпреки яроста на ревнивия любовник, раненият мъж по чудо оцелял. Той успял да се свърже с близките си, които се свързали полицията и спешна помощ и техни екипи бързо отишли на място. След извършване за спешна медицинска интервенция, животът му бил спасен.

Делото бе решено по внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Плевен, като съдебното производство е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. В случая то е допустимо от закона, тъй като смъртният резултат не е настъпил. Поради признаването на вината, първоначално наложеното наказание от 18 години затвор е намалено с една трета съгласно разпоредбите на НПК. Така осъденият В. В. ще лежи в килия 12 години затвор.

До този момент ревнивият гей е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.