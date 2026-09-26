12 години затвор за гей, опитал да убие любовника си

Окръжният съд в Плевен осъди на 12 години затвор 64-годишен мъж за опит за убийство на интимния си 40-годишен партньор.
Кръвопролитието се разиграло в плевенското село Опанец на Бъдни вечер през 2025 г. в дома на извършителя на Бъдни вечер. След битов скандал, породен от ревност и съпроводен с тежка употреба на алкохол. В. В. е нанесъл пет прободни рани с кухненски нож на спящия С. П. Жертвата е получила прободни рани в гърба, шията и корема и порезна рана на лицето. По време на клането престъплението било излъчвано на живо в личния профил на нападателя в социална мрежа, казаха от прокуратурата, писа "Труд".
Въпреки яроста на ревнивия любовник, раненият мъж по чудо оцелял. Той успял да се свърже с близките си, които се свързали полицията и спешна помощ и техни екипи бързо отишли на място. След извършване за спешна медицинска интервенция, животът му бил спасен.
Делото бе решено по внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Плевен, като съдебното производство е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. В случая то е допустимо от закона, тъй като смъртният резултат не е настъпил. Поради признаването на вината, първоначално наложеното наказание от 18 години затвор е намалено с една трета съгласно разпоредбите на НПК. Така осъденият В. В. ще лежи в килия 12 години затвор.
До този момент ревнивият гей е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руслямски
Коментиран от #11, #21
09:24 26.09.2026
2 кокорчо
09:24 26.09.2026
3 Някой
09:26 26.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Какъв
Тоя ще си живее царски там! Всеки ден ще го бият ионодят, няма да иска да излезе от затвора после!
09:26 26.09.2026
6 авантгард
И няма никакво значение кой какво предпочита в интимната сфера, а закона еднакво забранява и наказва посегателство над живота на друг човек.
09:27 26.09.2026
7 Киро
09:28 26.09.2026
8 ФАКТ
09:33 26.09.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Коментиран от #18
09:35 26.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Виж
До коментар #1 от "руслямски":Информирай се чрез пост 3. Бъди искрен и се превъзпитай. Крайно време ти е.
09:37 26.09.2026
12 Гончо Цанев 🥸
09:38 26.09.2026
13 Мюмюн
09:43 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Под дъгата
Коментиран от #17
09:55 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 няма
До коментар #15 от "Под дъгата":КОЙ да му плати. Още не са изнесли дизела за да вземат кинтите прогресивните бавдити - ПБ!
09:56 26.09.2026
18 Давиен
До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Ама не както го иска.
10:02 26.09.2026
19 Ех, какво прави любовта!
Коментиран от #20
10:19 26.09.2026
20 По-скоро
До коментар #19 от "Ех, какво прави любовта!":Отело и Дездемон!...
10:34 26.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Няма да е никаква загуба
Да се избиват!
Не ми пука!
10:39 26.09.2026
23 Еманюел vs Бриджит
10:49 26.09.2026
24 грУЙО
10:50 26.09.2026