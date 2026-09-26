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12 години затвор за гей, опитал да убие любовника си

12 години затвор за гей, опитал да убие любовника си

26 Септември, 2026 09:21 1 018 24

  • мъж-
  • гей-
  • гей ревност-
  • убийство

Нападнал го с нож в леглото, излъчвал на живо в интернет Кръвопролитието било от ревност

12 години затвор за гей, опитал да убие любовника си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Плевен осъди на 12 години затвор 64-годишен мъж за опит за убийство на интимния си 40-годишен партньор.

Кръвопролитието се разиграло в плевенското село Опанец на Бъдни вечер през 2025 г. в дома на извършителя на Бъдни вечер. След битов скандал, породен от ревност и съпроводен с тежка употреба на алкохол. В. В. е нанесъл пет прободни рани с кухненски нож на спящия С. П. Жертвата е получила прободни рани в гърба, шията и корема и порезна рана на лицето. По време на клането престъплението било излъчвано на живо в личния профил на нападателя в социална мрежа, казаха от прокуратурата, писа "Труд".

Въпреки яроста на ревнивия любовник, раненият мъж по чудо оцелял. Той успял да се свърже с близките си, които се свързали полицията и спешна помощ и техни екипи бързо отишли на място. След извършване за спешна медицинска интервенция, животът му бил спасен.

Делото бе решено по внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Плевен, като съдебното производство е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. В случая то е допустимо от закона, тъй като смъртният резултат не е настъпил. Поради признаването на вината, първоначално наложеното наказание от 18 години затвор е намалено с една трета съгласно разпоредбите на НПК. Така осъденият В. В. ще лежи в килия 12 години затвор.

До този момент ревнивият гей е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руслямски

    11 17 Отговор
    драми

    Коментиран от #11, #21

    09:24 26.09.2026

  • 2 кокорчо

    29 6 Отговор
    фюрев кандев и аз

    09:24 26.09.2026

  • 3 Някой

    22 8 Отговор
    Евроатлантически ценности.

    09:26 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какъв

    23 2 Отговор
    Затвор бе!?
    Тоя ще си живее царски там! Всеки ден ще го бият ионодят, няма да иска да излезе от затвора после!

    09:26 26.09.2026

  • 6 авантгард

    18 1 Отговор
    Мдааааа... силни чувства, алкохолни.
    И няма никакво значение кой какво предпочита в интимната сфера, а закона еднакво забранява и наказва посегателство над живота на друг човек.

    09:27 26.09.2026

  • 7 Киро

    11 1 Отговор
    Това нормално ли е?

    09:28 26.09.2026

  • 8 ФАКТ

    14 3 Отговор
    Много европейско

    09:33 26.09.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    9 2 Отговор
    И сега 12 години в затвора - по цял ден ще получава това, което най-много иска...

    Коментиран от #18

    09:35 26.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Виж

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "руслямски":

    Информирай се чрез пост 3. Бъди искрен и се превъзпитай. Крайно време ти е.

    09:37 26.09.2026

  • 12 Гончо Цанев 🥸

    6 12 Отговор
    Аз никога няма да посегна на моя любим Костя, даже ако ми изневери с Полгин.

    09:38 26.09.2026

  • 13 Мюмюн

    5 1 Отговор
    яку. снимайте филм по сценария

    09:43 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Под дъгата

    8 5 Отговор
    Големия психолог Росен, който много разбира от гейове и педофили, няма ли да даде брифинг?

    Коментиран от #17

    09:55 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 няма

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Под дъгата":

    КОЙ да му плати. Още не са изнесли дизела за да вземат кинтите прогресивните бавдити - ПБ!

    09:56 26.09.2026

  • 18 Давиен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Ама не както го иска.

    10:02 26.09.2026

  • 19 Ех, какво прави любовта!

    1 0 Отговор
    Ромео и Жулиет.

    Коментиран от #20

    10:19 26.09.2026

  • 20 По-скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ех, какво прави любовта!":

    Отело и Дездемон!...

    10:34 26.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Няма да е никаква загуба

    1 0 Отговор
    За човечеството.
    Да се избиват!
    Не ми пука!

    10:39 26.09.2026

  • 23 Еманюел vs Бриджит

    1 0 Отговор
    Мъжката любов е най-силна!

    10:49 26.09.2026

  • 24 грУЙО

    1 0 Отговор
    Пидирастка му работа.

    10:50 26.09.2026