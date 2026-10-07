Делото за катастрофата с АТВ продължава в Бургас

Окръжният съд в Бургас провежда ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която през 2025 г. бяха блъснати петима души. Подсъдим е Никола Бургазлиев. При инцидента загина 35-годишна жена, а детето ѝ беше тежко ранено.
Очаква се пред съда да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната машина в деня на катастрофата. В рамките на заседанието трябва да бъде изяснено и дали са запазени видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед.
Експертизите за машината и употребата на марихуана
Преди около месец съдът е приел експертизите по делото, според които Бургазлиев е употребил марихуана. Това е заключение на експертите, прието като доказателство в процеса, а не окончателна съдебна констатация за виновност.
Автотехническата експертиза е установила, че АТВ-то не е имало техническа неизправност. Според заключението преди удара не е била използвана спирачка. Тези данни предстои да бъдат обсъдени заедно с показанията на свидетелите и останалите доказателства по делото.
Процесът продължава в Окръжния съд в Бургас с изясняване на обстоятелствата около проверката на машината и техническия ѝ преглед.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям смях
06:03 07.10.2026
2 Щом делото
06:50 07.10.2026
3 😀😀😀😀
Ама пусти ДЖУРНЛЯ отде да знаят🤔
07:26 07.10.2026
4 Механик
И кое не е ясно на уважаемия съд, та делото се точи вече 2 години?
Какво пак ще търсим под вола теле та отново ще гледаме дали атв-то е минало на преглед след като е установено от ЕКСПЕРТИЗАТА, че машината е била изправна? Ако бе минало на преглед в КАТ, нямаше ли да сгази хората ако същия надрусан индивид се бе качил в него?
07:50 07.10.2026