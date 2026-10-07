Делото за катастрофата с АТВ продължава в Бургас

Окръжният съд в Бургас провежда ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която през 2025 г. бяха блъснати петима души. Подсъдим е Никола Бургазлиев. При инцидента загина 35-годишна жена, а детето ѝ беше тежко ранено.

Очаква се пред съда да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната машина в деня на катастрофата. В рамките на заседанието трябва да бъде изяснено и дали са запазени видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед.

Експертизите за машината и употребата на марихуана

Преди около месец съдът е приел експертизите по делото, според които Бургазлиев е употребил марихуана. Това е заключение на експертите, прието като доказателство в процеса, а не окончателна съдебна констатация за виновност.

Автотехническата експертиза е установила, че АТВ-то не е имало техническа неизправност. Според заключението преди удара не е била използвана спирачка. Тези данни предстои да бъдат обсъдени заедно с показанията на свидетелите и останалите доказателства по делото.

Процесът продължава в Окръжния съд в Бургас с изясняване на обстоятелствата около проверката на машината и техническия ѝ преглед.

Източници: bntnews.bg