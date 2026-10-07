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Делото за катастрофата с АТВ продължава в Бургас
  Тема: Войната на пътя

Делото за катастрофата с АТВ продължава в Бургас

7 Октомври, 2026 05:55 660 4

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  • слънчев бряг-
  • окръжен съд бургас-
  • дело

Очаква се да бъде разпитан механикът, проверил машината в деня на инцидента. Съдът ще изяснява и дали има записи от пункта за технически преглед.

Делото за катастрофата с АТВ продължава в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас провежда ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която през 2025 г. бяха блъснати петима души. Подсъдим е Никола Бургазлиев. При инцидента загина 35-годишна жена, а детето ѝ беше тежко ранено.

Очаква се пред съда да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната машина в деня на катастрофата. В рамките на заседанието трябва да бъде изяснено и дали са запазени видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед.

Експертизите за машината и употребата на марихуана

Преди около месец съдът е приел експертизите по делото, според които Бургазлиев е употребил марихуана. Това е заключение на експертите, прието като доказателство в процеса, а не окончателна съдебна констатация за виновност.

Автотехническата експертиза е установила, че АТВ-то не е имало техническа неизправност. Според заключението преди удара не е била използвана спирачка. Тези данни предстои да бъдат обсъдени заедно с показанията на свидетелите и останалите доказателства по делото.

Процесът продължава в Окръжния съд в Бургас с изясняване на обстоятелствата около проверката на машината и техническия ѝ преглед.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям смях

    6 1 Отговор
    много ясно механика е дал на наркомана повредено атв

    06:03 07.10.2026

  • 2 Щом делото

    8 0 Отговор
    продължава , значи на татко му парите още не са свършили . Какво не е ясно - дрогиран , висока скорост , самочувствие от наркоеуфорията и жертви.

    06:50 07.10.2026

  • 3 😀😀😀😀

    4 0 Отговор
    То АТВ-то е ..... БЪГИ😀
    Ама пусти ДЖУРНЛЯ отде да знаят🤔

    07:26 07.10.2026

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    "Автотехническата експертиза е установила, че АТВ-то не е имало техническа неизправност. Според заключението преди удара не е била използвана спирачка. "
    И кое не е ясно на уважаемия съд, та делото се точи вече 2 години?
    Какво пак ще търсим под вола теле та отново ще гледаме дали атв-то е минало на преглед след като е установено от ЕКСПЕРТИЗАТА, че машината е била изправна? Ако бе минало на преглед в КАТ, нямаше ли да сгази хората ако същия надрусан индивид се бе качил в него?

    07:50 07.10.2026