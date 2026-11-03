Протест в Бургас срещу домашния арест на Бургазлиев

Протест се очаква пред Съдебната палата в Бургас срещу решението Никола Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест. Недоволството съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който през лятото на 2025 г. загина 35-годишна жена.
Окръжната прокуратура е протестирала промяната на мярката за неотклонение. По протеста предстои да се произнесе Апелативният съд в Бургас.
Спор за техническия преглед на АТВ-то
В рамките на заседанието се очакват повторни разпити на собственика и управителя на фирмата за атракционни колички. Причината е спор около това дали АТВ-то, участвало в инцидента, действително е преминало технически преглед.
Защитата на Бургазлиев твърди, че на видеозаписите от пункта се вижда друга количка. Заради съмненията съдът е изискал цялата документация, свързана с прегледа. Предстои да бъде изяснено какво показват записите и документите, както и дали те се отнасят до превозното средство, свързано с делото.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Няма място в панделата
07:00 03.11.2026
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6 Ай на бас
Коментиран от #7
07:26 03.11.2026
7 Пудел
До коментар #6 от "Ай на бас":Имам куче, но тези кучкари в социалните мрежи заплашващи с убийство са за затвора. Не знам защо полицията в България е толерантна към такива психопати - утре ще тръгнат да убиват деца, това са ментално нестабилни хора.
07:33 03.11.2026
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