Протест в Бургас срещу домашния арест на Бургазлиев

Протест се очаква пред Съдебната палата в Бургас срещу решението Никола Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест. Недоволството съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който през лятото на 2025 г. загина 35-годишна жена.

Окръжната прокуратура е протестирала промяната на мярката за неотклонение. По протеста предстои да се произнесе Апелативният съд в Бургас.

Спор за техническия преглед на АТВ-то

В рамките на заседанието се очакват повторни разпити на собственика и управителя на фирмата за атракционни колички. Причината е спор около това дали АТВ-то, участвало в инцидента, действително е преминало технически преглед.

Защитата на Бургазлиев твърди, че на видеозаписите от пункта се вижда друга количка. Заради съмненията съдът е изискал цялата документация, свързана с прегледа. Предстои да бъде изяснено какво показват записите и документите, както и дали те се отнасят до превозното средство, свързано с делото.

Източници: bntnews.bg