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Протест в Бургас срещу домашния арест на Бургазлиев
  Тема: Трафик

Протест в Бургас срещу домашния арест на Бургазлиев

3 Ноември, 2026 06:41 622 9

  • никола бургазлиев-
  • атв-
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  • бургас-
  • домашен арест

Недоволството съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Апелативният съд в Бургас предстои да се произнесе по протеста на прокуратурата

Протест в Бургас срещу домашния арест на Бургазлиев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест се очаква пред Съдебната палата в Бургас срещу решението Никола Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест. Недоволството съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който през лятото на 2025 г. загина 35-годишна жена.

Окръжната прокуратура е протестирала промяната на мярката за неотклонение. По протеста предстои да се произнесе Апелативният съд в Бургас.

Спор за техническия преглед на АТВ-то

В рамките на заседанието се очакват повторни разпити на собственика и управителя на фирмата за атракционни колички. Причината е спор около това дали АТВ-то, участвало в инцидента, действително е преминало технически преглед.

Защитата на Бургазлиев твърди, че на видеозаписите от пункта се вижда друга количка. Заради съмненията съдът е изискал цялата документация, свързана с прегледа. Предстои да бъде изяснено какво показват записите и документите, както и дали те се отнасят до превозното средство, свързано с делото.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма място в панделата

    6 1 Отговор
    и ги пускат в къщи да си поръчват дюнери и да играят на Сони плейстейшан.Готина присъда!

    07:00 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ай на бас

    7 0 Отговор
    Че за умрялото / не починалото/ куче е имало повече протестиращи

    Коментиран от #7

    07:26 03.11.2026

  • 7 Пудел

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ай на бас":

    Имам куче, но тези кучкари в социалните мрежи заплашващи с убийство са за затвора. Не знам защо полицията в България е толерантна към такива психопати - утре ще тръгнат да убиват деца, това са ментално нестабилни хора.

    07:33 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.