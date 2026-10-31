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Митьо Очите: Влязох с пура и вода, после започна стрелбата

Митьо Очите: Влязох с пура и вода, после започна стрелбата

31 Октомври, 2026 20:08 1 317 12

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  • слънчев бряг-
  • божидар кузманов-
  • окръжен съд бургас-
  • митьо очите

Димитър Желязков разказа пред съда как е бил ранен при престрелката в ресторант „4 you“ в Слънчев бряг през 2016 г

Митьо Очите: Влязох с пура и вода, после започна стрелбата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Желязков беше разпитан като свидетел и частен обвинител по делото за стрелбата в ресторант „4 you“ в Слънчев бряг. Пред Окръжния съд в Бургас той разказа, че е влязъл в заведението с пура в едната ръка и вода в другата, след което започнала стрелба.

Престрелката е от 8 юни 2016 г. При нея е загинал 46-годишният Александър Алексиев, служител на охранителната фирма „Аркус“. Желязков е бил тежко ранен.

„Влязох с пура в ръка и вода в другата ръка“, каза Желязков пред съда.

Какво разказа Желязков

По думите му в заведението е отишъл с още пет-шест души около 19-20 часа. Той заяви, че при влизането си видял Божидар Кузманов, известен с прякора Божо Кравата. Според разказа на Желязков Кузманов е извадил пистолет срещу него, но той го е блъснал и оръжието не е успяло да произведе изстрел.

Желязков посочи Георги Иванчев като човек, стрелял по него. „Шест куршума имам и седем с „Макаров“, каза той, като допълни, че има и наранявания в гърба, но не може да каже от чие оръжие са всички попадения.

Пред съда Желязков заяви, че той и придружителите му не са проявявали агресия. Той каза още, че по време на стрелбата Александър Алексиев е бил с него, но не е видял самото убийство.

„Божидар държеше пистолет към мен, не успя да стреля, защото го бутнах. Стреля някой друг“, каза Желязков. По думите му е възможно Кузманов също да е стрелял, тъй като част от раните му са в гърба.

Десет подсъдими по делото

По процеса подсъдими са Божидар Кузманов, Иван Терзийски, Радослав Димитров, Георги Иванчев, Тодор Славов, Димитър Николов, Данаил Петков, Николай Иванов, Марчо Марков и Силви Николов. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, убийство, опит за убийство, принуда и разпространение на наркотици.

Според обвинението Тодор Славов, Георги Иванчев и Радослав Димитров са единствените, които са стреляли в ресторанта. Държавното обвинение свързва Славов със смъртоносните попадения по Александър Алексиев, а Иванчев и Димитров – със стрелбата по Желязков. Подсъдимите не са признати за виновни, а твърденията срещу тях предстои да бъдат обсъдени в съдебния процес.

Делото за престрелката започна в Окръжния съд в Бургас след продължило години движение между различни съдилища. На първото заседание защитата поиска разпитът на Желязков да бъде записван с видео, а показанията му продължиха в следващото заседание. Нова дата за следващите процесуални действия не е посочена в публикуваната информация.

Източници: blitz.bg, flagman.bg, eranova.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поаро

    13 1 Отговор
    ОТ 10 г. , и килъри нямаме като хората !!!!Милиони дадоха за експеризи за тоз де вее !!Виновника да го осъдят до живот ,че не си е свършил работата

    20:12 31.10.2026

  • 2 Брей

    20 0 Отговор
    2016 до 2026... ама, много е бърз българския съд трябва да, се запрат малко, че да не допуснат някоя грешка в бързината!?

    20:13 31.10.2026

  • 3 Цвете

    17 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН БАНДИТ С ИНТЕРВЮ? А ЗА НАРКОТИЦИТЕ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО И ПО ТОЧНО НЕСЕБЪР ? 🤔🇧🇬🎭

    20:13 31.10.2026

  • 4 Сила

    15 0 Отговор
    Митьо винаги нещо не е разбрал , как , къде , защо и винаги е безкрайно учуден , че някой някъде постоянно стреля по него и се опитва да го убие ....!!!
    То си му личи по физиономията , перманентно е с едно изненадано и неразбиращо изражение ....

    20:14 31.10.2026

  • 5 Кирпича

    12 0 Отговор
    Почти всеки ден влизам с пура в моя гараж но още никой не е стрелял по мен .

    20:17 31.10.2026

  • 6 България

    9 1 Отговор
    Е пародия на държава.

    Коментиран от #11

    20:18 31.10.2026

  • 7 Историк

    10 0 Отговор
    Защо ни занимавате с наркобандитите?

    20:22 31.10.2026

  • 8 Днес много липсва Белене

    10 0 Отговор
    Тези всичките до живот да чукат камъни за чакъл,фракция.....

    20:22 31.10.2026

  • 9 Жалко че

    10 0 Отговор
    един продавач на смърт не си получи заслуженото.

    20:27 31.10.2026

  • 10 Гост

    4 0 Отговор
    Що ни занимавате с няква местна мутра, дето така или иначе ще я отстрелят.

    20:29 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пенчо":

    Напиши нещо положително за въпросната държава, дето не е пародия според тебе. Кое в нея е в добро (непародийно) състояние ?

    20:43 31.10.2026