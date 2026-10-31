Митьо Очите: Влязох с пура и вода, после започна стрелбата

Димитър Желязков беше разпитан като свидетел и частен обвинител по делото за стрелбата в ресторант „4 you“ в Слънчев бряг. Пред Окръжния съд в Бургас той разказа, че е влязъл в заведението с пура в едната ръка и вода в другата, след което започнала стрелба.

Престрелката е от 8 юни 2016 г. При нея е загинал 46-годишният Александър Алексиев, служител на охранителната фирма „Аркус“. Желязков е бил тежко ранен.

Какво разказа Желязков

„Влязох с пура в ръка и вода в другата ръка“, каза Желязков пред съда.

По думите му в заведението е отишъл с още пет-шест души около 19-20 часа. Той заяви, че при влизането си видял Божидар Кузманов, известен с прякора Божо Кравата. Според разказа на Желязков Кузманов е извадил пистолет срещу него, но той го е блъснал и оръжието не е успяло да произведе изстрел.

Желязков посочи Георги Иванчев като човек, стрелял по него. „Шест куршума имам и седем с „Макаров“, каза той, като допълни, че има и наранявания в гърба, но не може да каже от чие оръжие са всички попадения.

Пред съда Желязков заяви, че той и придружителите му не са проявявали агресия. Той каза още, че по време на стрелбата Александър Алексиев е бил с него, но не е видял самото убийство.

„Божидар държеше пистолет към мен, не успя да стреля, защото го бутнах. Стреля някой друг“, каза Желязков. По думите му е възможно Кузманов също да е стрелял, тъй като част от раните му са в гърба.

Десет подсъдими по делото

По процеса подсъдими са Божидар Кузманов, Иван Терзийски, Радослав Димитров, Георги Иванчев, Тодор Славов, Димитър Николов, Данаил Петков, Николай Иванов, Марчо Марков и Силви Николов. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, убийство, опит за убийство, принуда и разпространение на наркотици.

Според обвинението Тодор Славов, Георги Иванчев и Радослав Димитров са единствените, които са стреляли в ресторанта. Държавното обвинение свързва Славов със смъртоносните попадения по Александър Алексиев, а Иванчев и Димитров – със стрелбата по Желязков. Подсъдимите не са признати за виновни, а твърденията срещу тях предстои да бъдат обсъдени в съдебния процес.

Делото за престрелката започна в Окръжния съд в Бургас след продължило години движение между различни съдилища. На първото заседание защитата поиска разпитът на Желязков да бъде записван с видео, а показанията му продължиха в следващото заседание. Нова дата за следващите процесуални действия не е посочена в публикуваната информация.

Източници: blitz.bg, flagman.bg, eranova.bg