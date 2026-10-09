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Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София

Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София

9 Октомври, 2026 16:21 886 8

  • ватман-
  • съд

В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден

Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата.

Според обвинението на 9 декември 2024 г. около 10:20 ч. ватманът управлявал трамвай по бул. „Мадрид“ в София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание към пресичаща пешеходка и не предприел действия за предотвратяване на инцидента.

В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден в болница „Пирогов“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Батман

    0 13 Отговор
    Ватманите са най-тапите говеда в цялото общество.

    Коментиран от #2

    16:22 09.10.2026

  • 2 Животно

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Батман":

    А ти какво си работила,госпожа?

    Коментиран от #8

    16:31 09.10.2026

  • 3 Цвете

    5 0 Отговор
    НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е БИЛА ЖЕНАТА? НА ЗЕЛЕН СФЕТОФАР ЛИ Е ПРЕСИЧАЛА ? КОЛКО ХОРА ЗАГИНАХА САМО ОТ ЯНУАРИ 2026 ГОДИНА? 🚑😢🇧🇬

    16:48 09.10.2026

  • 4 Анонимен

    0 1 Отговор
    Да сложат камери за средна скорост на трамваите! После да им намалят ограниченията на скоростта. Както знаем, скоростта убива, а не некомпетентния зад волана.

    17:08 09.10.2026

  • 5 Ко речи?

    6 0 Отговор
    Принципно пешеходците са БЕЗ предимство на пешеходна пътека пред трамвая.

    17:26 09.10.2026

  • 6 Даа

    1 0 Отговор
    Така е ,после може и някой пилот да обвинят ,че блъснал гражданка на пистата

    17:55 09.10.2026

  • 7 Пешеходката се е самоубила

    1 0 Отговор
    Като е пресекла по пешеходна пътека пред трамвая

    17:59 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.