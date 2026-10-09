Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата.
Според обвинението на 9 декември 2024 г. около 10:20 ч. ватманът управлявал трамвай по бул. „Мадрид“ в София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание към пресичаща пешеходка и не предприел действия за предотвратяване на инцидента.
В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден в болница „Пирогов“.
Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Батман
Коментиран от #2
16:22 09.10.2026
2 Животно
До коментар #1 от "Батман":А ти какво си работила,госпожа?
Коментиран от #8
16:31 09.10.2026
3 Цвете
16:48 09.10.2026
4 Анонимен
17:08 09.10.2026
5 Ко речи?
17:26 09.10.2026
6 Даа
17:55 09.10.2026
7 Пешеходката се е самоубила
17:59 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.