Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата.

Според обвинението на 9 декември 2024 г. около 10:20 ч. ватманът управлявал трамвай по бул. „Мадрид“ в София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание към пресичаща пешеходка и не предприел действия за предотвратяване на инцидента.

В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден в болница „Пирогов“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.