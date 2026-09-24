Съдят полицаи, рекетирали шофьор при проверка в София

Софийската градска прокуратура изправя пред съда четирима полицаи, които са заблудили шофьор в столицата, че е дал положителен тест за наркотици. Униформените са прибрали сумата от 409 евро, за да прикрият несъществуващото нарушение.

Нощната проверка

В ранните часове на 2 февруари 2024 година, между 00:55 и 02:00 часа, патрулът е спрял лек автомобил на кръстовището на улица „Слатинска“ и улица „Боян Магесник“ в София. Според обвинителния акт, вместо да извършат рутинна проверка, униформените са действали в съучастие и са съставили план за изнудване. Те са излъгали водача, че полевият наркотест е отчел наличие на забранени субстанции.

Схемата с парите

За да направят заблудата пълна, полицаите са внушили на мъжа зад волана, че ако плати определена сума, ще си затворят очите и няма да предприемат законовите действия, следващи от положителната проба. Притиснат от ситуацията, шофьорът е предал на проверяващите 409 евро (800 лева). По закон деянието се квалифицира като измама в съучастие, за което прокуратурата им е повдигнала официални обвинения.

Таен арсенал

Проблемите с правосъдието за един от служителите на реда се оказват още по-сериозни. При разследването е установено, че той не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на зачислените му огнестрелни оръжия и боеприпаси. Допълнително срещу него е повдигнато обвинение за незаконно притежание на общо 161 патрона, за които не е разполагал с надлежно разрешително.

Делото влиза в Софийския районен съд, където предстои да бъде насрочено разпоредително заседание за старт на процеса.