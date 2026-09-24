Съдят полицаи, рекетирали шофьор при проверка в София

Софийската градска прокуратура изправя пред съда четирима полицаи, които са заблудили шофьор в столицата, че е дал положителен тест за наркотици. Униформените са прибрали сумата от 409 евро, за да прикрият несъществуващото нарушение.
Нощната проверка
В ранните часове на 2 февруари 2024 година, между 00:55 и 02:00 часа, патрулът е спрял лек автомобил на кръстовището на улица „Слатинска“ и улица „Боян Магесник“ в София. Според обвинителния акт, вместо да извършат рутинна проверка, униформените са действали в съучастие и са съставили план за изнудване. Те са излъгали водача, че полевият наркотест е отчел наличие на забранени субстанции.
Схемата с парите
За да направят заблудата пълна, полицаите са внушили на мъжа зад волана, че ако плати определена сума, ще си затворят очите и няма да предприемат законовите действия, следващи от положителната проба. Притиснат от ситуацията, шофьорът е предал на проверяващите 409 евро (800 лева). По закон деянието се квалифицира като измама в съучастие, за което прокуратурата им е повдигнала официални обвинения.
Таен арсенал
Проблемите с правосъдието за един от служителите на реда се оказват още по-сериозни. При разследването е установено, че той не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на зачислените му огнестрелни оръжия и боеприпаси. Допълнително срещу него е повдигнато обвинение за незаконно притежание на общо 161 патрона, за които не е разполагал с надлежно разрешително.
Делото влиза в Софийския районен съд, където предстои да бъде насрочено разпоредително заседание за старт на процеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 казано е
15:09 24.09.2026
2 Исторически парк
Коментиран от #3
15:11 24.09.2026
3 А па
До коментар #2 от "Исторически парк":Некои мутри са много добри куки!
15:14 24.09.2026
4 Дед
15:18 24.09.2026
5 Факт
15:22 24.09.2026
6 Конспиратор
15:22 24.09.2026
7 И НА СИНА ЕЙ ТЪЙ ЗЕМАХА
15:32 24.09.2026
8 Тома Неверни
15:32 24.09.2026
9 Мдаа
Коментиран от #10
15:33 24.09.2026
10 оня с коня
До коментар #9 от "Мдаа":Абе по би харесал един бивш пожарникар.......
15:44 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 бармалей
15:53 24.09.2026
13 Цвете
15:59 24.09.2026