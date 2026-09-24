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Съдят полицаи, рекетирали шофьор при проверка в София

Съдят полицаи, рекетирали шофьор при проверка в София

24 Септември, 2026 15:06 916 13

  • съд-
  • полицаи-
  • рекет-
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  • наркотици-
  • дрога

Мъжът е дал 800 лева, за да избегне арест за наркотици

Съдят полицаи, рекетирали шофьор при проверка в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура изправя пред съда четирима полицаи, които са заблудили шофьор в столицата, че е дал положителен тест за наркотици. Униформените са прибрали сумата от 409 евро, за да прикрият несъществуващото нарушение.

Нощната проверка

В ранните часове на 2 февруари 2024 година, между 00:55 и 02:00 часа, патрулът е спрял лек автомобил на кръстовището на улица „Слатинска“ и улица „Боян Магесник“ в София. Според обвинителния акт, вместо да извършат рутинна проверка, униформените са действали в съучастие и са съставили план за изнудване. Те са излъгали водача, че полевият наркотест е отчел наличие на забранени субстанции.

Схемата с парите

За да направят заблудата пълна, полицаите са внушили на мъжа зад волана, че ако плати определена сума, ще си затворят очите и няма да предприемат законовите действия, следващи от положителната проба. Притиснат от ситуацията, шофьорът е предал на проверяващите 409 евро (800 лева). По закон деянието се квалифицира като измама в съучастие, за което прокуратурата им е повдигнала официални обвинения.

Таен арсенал

Проблемите с правосъдието за един от служителите на реда се оказват още по-сериозни. При разследването е установено, че той не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на зачислените му огнестрелни оръжия и боеприпаси. Допълнително срещу него е повдигнато обвинение за незаконно притежание на общо 161 патрона, за които не е разполагал с надлежно разрешително.

Делото влиза в Софийския районен съд, където предстои да бъде насрочено разпоредително заседание за старт на процеса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 казано е

    18 1 Отговор
    всеки втори милицай е престъпник

    15:09 24.09.2026

  • 2 Исторически парк

    14 1 Отговор
    Некои куки са много лоши мутри

    Коментиран от #3

    15:11 24.09.2026

  • 3 А па

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Некои мутри са много добри куки!

    15:14 24.09.2026

  • 4 Дед

    23 0 Отговор
    Най побеснявам от това, че на тези полицаи ние им плащаме заплатите, осигуровките и пенсиите. Винаги съм казвал, че в трудовите им договори трябва да се запише, че при доказано престъпление от тях трябва да им се прекрати възможността за ранно пенсиониране, както и възстановяване на данъците, платени му от държавата. Защото в противен случай излиза, че държавата назначава престъпници на заплата...аз по друг начин не си го определям.

    15:18 24.09.2026

  • 5 Факт

    12 0 Отговор
    Колко ли пострадали е имало до сега от това ОПГ

    15:22 24.09.2026

  • 6 Конспиратор

    8 0 Отговор
    Загадката не е в рекета, а в начина по който потърпевшия е доказал, че дава подкуп 400 евро срещу думата на нощен патрул полицаи.

    15:22 24.09.2026

  • 7 И НА СИНА ЕЙ ТЪЙ ЗЕМАХА

    6 2 Отговор
    1000 лева..... ЧИНГЕТАТА нарочно ползва разпечатани и МАНИПУЛИРАНИ ТЕСТОВЕ. МНООООООГО ВНИМАВАЙТЕ КАТО МИСТЪР СЕНКО СА......

    15:32 24.09.2026

  • 8 Тома Неверни

    5 2 Отговор
    Ще им дръпнат едното ухо от което няма да си вземат поука и пак та улицата. Тия хора имат и началници за ХРАНЕНЕ.....

    15:32 24.09.2026

  • 9 Мдаа

    6 2 Отговор
    Бай Ставри харесва най-много бивши полицаичета.

    Коментиран от #10

    15:33 24.09.2026

  • 10 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    Абе по би харесал един бивш пожарникар.......

    15:44 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бармалей

    0 0 Отговор
    По закон деянието се квалифицира като измама в съучастие, за което прокуратурата им е повдигнала официални обвинения ........... на кои ???

    15:53 24.09.2026

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    УЧУДВАМЕ, АКО ШОФЬОРА НЕ Е ПОЗВАЛ НАРКОТИЦИ ,КАК СЕ СЪГЛАСЯВА ДА " ПЛАТИ " ВЕДНАГА ? НАПРАВЕНА ЛИ Е ПРОВЕРКА ( ПРОБА)? И, АКО Е ЧИСТ, ТОГАВА? НЕ ИМ Е ДОАСТАТЪЧНА ЗАПЛАТАТА НА ЧЕНГЕТАТА ЛИ СЛЕД КАТО БЯХА УВЕЛИЧЕНИ 50 % ?????

    15:59 24.09.2026