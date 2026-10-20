Решават за момчето, задържано за убийството на майка си. Започва делото срещу мъчителите на животни

Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата срещу задържането под стража на 14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си. Пловдивският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение на 11 октомври. Заседанието тогава беше при закрити врата.

Разследването е за смъртта на 45-годишна жена, открита в жилище в район „Северен“ в Пловдив на 9 октомври. След инцидента момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на полицията, но според bTV не е направило категорични самопризнания. Прокуратурата определя убийството като обмислено, а не като действие в състояние на афект.

„Става въпрос за сложни отношения между родител и дете“, заяви прокурор Гинка Лазарова.

Момчето и майка му са се преместили в Пловдив около три месеца преди случая. До задържането му в училище не са били регистрирани агресивни или асоциални прояви. Предстои Апелативният съд да реши дали мярката „задържане под стража“ ще бъде потвърдена или изменена.

Разпоредително заседание по делото в Свищов

Районният съд в Свищов ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов. То е насрочено за 9:30 часа и ще се състои при закрити врата заради характера на повдигнатите обвинения.

Двамата са подсъдими по обвинителен акт на Районната прокуратура във Велико Търново. Според обвинението те са свързани с 81 отделни деяния на жестокост към гръбначни животни, извършени в периода от 2014 г. до май 2024 г. в Свищов и селата Царевец и Божурлук.

Прокуратурата твърди, че Вачкова е действала като пряк извършител, а Аврамов я е подбуждал и подпомагал, включително чрез осигуряване на животни, помещения и технически средства. Отделно двамата са обвинени за шест деяния, свързани със създаване, продажба и разпространение на порнографски материали. В обвинителния акт са посочени 15 видеофайла.

В разпоредителното заседание съдът ще обсъди подсъдността, наличието на евентуални процесуални нарушения, доказателствените искания и възможността делото да продължи по общия ред. След това трябва да бъде определено и кога ще започне същинското разглеждане на делото.

Източници: btvnovinite.bg, velikotarnovo24.bg