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Решават за момчето, задържано за убийството на майка си. Започва делото срещу мъчителите на животни

Решават за момчето, задържано за убийството на майка си. Започва делото срещу мъчителите на животни

20 Октомври, 2026 06:16, обновена 20 Октомври, 2026 06:25 436 0

  • пловдив-
  • свищов-
  • задържане под стража-
  • жестокост към животни-
  • съд

Апелативният съд в Пловдив разглежда мярката на 14-годишния обвиняем за убийството на майка си. В Свищов започва разпоредително заседание по делото срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов

Решават за момчето, задържано за убийството на майка си. Започва делото срещу мъчителите на животни - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата срещу задържането под стража на 14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си. Пловдивският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение на 11 октомври. Заседанието тогава беше при закрити врата.

Разследването е за смъртта на 45-годишна жена, открита в жилище в район „Северен“ в Пловдив на 9 октомври. След инцидента момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на полицията, но според bTV не е направило категорични самопризнания. Прокуратурата определя убийството като обмислено, а не като действие в състояние на афект.

„Става въпрос за сложни отношения между родител и дете“, заяви прокурор Гинка Лазарова.

Момчето и майка му са се преместили в Пловдив около три месеца преди случая. До задържането му в училище не са били регистрирани агресивни или асоциални прояви. Предстои Апелативният съд да реши дали мярката „задържане под стража“ ще бъде потвърдена или изменена.

Разпоредително заседание по делото в Свищов

Районният съд в Свищов ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов. То е насрочено за 9:30 часа и ще се състои при закрити врата заради характера на повдигнатите обвинения.

Двамата са подсъдими по обвинителен акт на Районната прокуратура във Велико Търново. Според обвинението те са свързани с 81 отделни деяния на жестокост към гръбначни животни, извършени в периода от 2014 г. до май 2024 г. в Свищов и селата Царевец и Божурлук.

Прокуратурата твърди, че Вачкова е действала като пряк извършител, а Аврамов я е подбуждал и подпомагал, включително чрез осигуряване на животни, помещения и технически средства. Отделно двамата са обвинени за шест деяния, свързани със създаване, продажба и разпространение на порнографски материали. В обвинителния акт са посочени 15 видеофайла.

В разпоредителното заседание съдът ще обсъди подсъдността, наличието на евентуални процесуални нарушения, доказателствените искания и възможността делото да продължи по общия ред. След това трябва да бъде определено и кога ще започне същинското разглеждане на делото.

Източници: btvnovinite.bg, velikotarnovo24.bg


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