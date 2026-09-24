Апелативният съд отказа да освободи 16-годишната, обвиняема за убийството на Младежкия хълм в ПЛовдив

Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 16-годишно момиче, обвинено в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Решението на магистратите идва след поредно обжалване от страна на защитата на непълнолетната, съобщават от съдебната институция.

Опасност от влияние върху свидетели

Съдебното заседание се проведе при закрити врата, като достъпът на журналисти беше напълно ограничен дори до самата сграда на Съдебната палата. Според магистратите към момента продължават да са налице всички законови основания девойката да остане зад решетките.

Съдебният състав категорично е преценил, че съществува реална опасност тя да въздейства върху ключови свидетели по разследването, включително чрез използване на профили в социалните мрежи. В мотивите си съдът отчита и изключителната тежест на разследваното престъпление, както и жестокия начин, по който според събраните до момента доказателства то е било извършено.

Разследването на престъплението

Припомняме, че тялото на 37-годишния Георги Кузев беше открито в района на Младежкия хълм в Пловдив. В хода на оперативно-издирвателните дейности органите на реда събраха безспорни данни за насилствена смърт. Впоследствие полицията задържа общо осем непълнолетни лица – шест момчета и две момичета.

Според държавното обвинение 16-годишната девойка е пряко съпричастна към тежкото криминално деяние. Разследващите продължават да работят за изясняване на точната роля на всеки един от участниците и конкретната хронология на техните действия.

Адвокат Димитър Марковски, който представлява семейството на жертвата, коментира поредния опит за промяна на мярката: "На този етап би било скандално някой от задържаните да бъде освободен от ареста".