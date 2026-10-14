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Задържаха трима за кражба на над 1100 литра дизел

Задържаха трима за кражба на над 1100 литра дизел

14 Октомври, 2026 10:47 716 3

  • кражба на дизел-
  • задържани-
  • бургаска област-
  • строителна техника

Горивото е източено от строителни машини в Бургаска област, включително от техника по ремонта на пътя между Горица и Порой

Задържаха трима за кражба на над 1100 литра дизел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима мъже от поморийското село Бата са задържани за серия кражби на дизелово гориво от строителна техника в Бургаска област. По данни на полицията общото количество на откраднатия дизел надхвърля 1100 литра, а стойността му е около 2270 евро.

Двама от задържаните са на 23 и 25 години. Според полицията те са установени като извършители на кражба на 1000 литра дизелово гориво от машини, използвани при основния ремонт на общинския път между селата Горица и Порой. Стойността на горивото е около 2000 евро.

Разследването е установило, че кражбите са извършвани в периода от август до 23 септември. Полицията съобщава още, че двамата са направили опит да източат гориво от строителна техника, паркирана в центъра на село Порой.

Още 140 литра са източени от багер в Лъка

На 29 септември двамата мъже, заедно с трети задържан на 22 години, са свързани и с кражба на още 140 литра дизел. Горивото е източено от багер на строителен обект в село Лъка.

Машината е собственост на частна фирма, която изгражда водопровод. Стойността на откраднатото при този случай гориво е около 270 евро.

По данни на полицията тримата задържани са направили пълни самопризнания. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Източници: btvnovinite.bg


Бургас / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тъй ша я тя

    0 0 Отговор
    Нафтата става по-скъпа от златото.

    11:41 14.10.2026

  • 3 50 ЕВРО ПОМОЩИ СА МАЛКО

    0 0 Отговор
    ДА ИМ СЕ ДАВА ПО 2000 ЕВРА НА КАЛПАК ЗА ДА НЕ КРАДЪТ НАФТА.....

    11:55 14.10.2026