Задържаха трима за кражба на над 1100 литра дизел

Трима мъже от поморийското село Бата са задържани за серия кражби на дизелово гориво от строителна техника в Бургаска област. По данни на полицията общото количество на откраднатия дизел надхвърля 1100 литра, а стойността му е около 2270 евро.

Двама от задържаните са на 23 и 25 години. Според полицията те са установени като извършители на кражба на 1000 литра дизелово гориво от машини, използвани при основния ремонт на общинския път между селата Горица и Порой. Стойността на горивото е около 2000 евро.

Разследването е установило, че кражбите са извършвани в периода от август до 23 септември. Полицията съобщава още, че двамата са направили опит да източат гориво от строителна техника, паркирана в центъра на село Порой.

Още 140 литра са източени от багер в Лъка

На 29 септември двамата мъже, заедно с трети задържан на 22 години, са свързани и с кражба на още 140 литра дизел. Горивото е източено от багер на строителен обект в село Лъка.

Машината е собственост на частна фирма, която изгражда водопровод. Стойността на откраднатото при този случай гориво е около 270 евро.

По данни на полицията тримата задържани са направили пълни самопризнания. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Източници: btvnovinite.bg