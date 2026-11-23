11 души са задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения. Сред тях са четирима лекари, петима посредници и двама души, за които се посочва, че са разполагали с фалшиви решения. Операцията се провежда в София, Разград и Враца, в района на Мездра, съобщи NOVA.

Акцията е свързана с данни за мащабни злоупотреби, ощетили държавния бюджет с огромни средства. Едно от местата, на които се извършват действия, е Първа градска болница в София.

Към момента не са съобщени имената на задържаните, нито са обявени конкретните суми, за които се твърди, че са нанесени като щети. Не е уточнено и дали на всички задържани ще бъдат повдигнати обвинения.

Очакват се допълнителни подробности за хода на операцията и последващите процесуални действия.

Източници: nova.bg