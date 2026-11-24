Четирима лекари са извършили над 30 000 прегледа и са издали повече от 4000 направления за по-малко от две години. Данните са част от разследването за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, по което при специализирана полицейска операция са задържани 14 души.

Акцията е проведена в София, Разград и Враца, в района на Мездра. Сред задържаните има лекари, посредници и лица, за които се проверява дали са се възползвали от фалшивите документи. Не е съобщено на кои от задържаните са повдигнати обвинения.

Претърсени са девет обекта

Разследващите са извършили претърсвания и са иззели документи и компютърна техника от девет обекта. Един от тях е в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България.

Според разследването се проверява схема за издаване на документи за инвалидност с цел неправомерно получаване на средства. По данни на разследващите това е довело до значителни щети за държавния бюджет.

Очакват се данни от МВР и прокуратурата

БНТ съобщи, че по-късно днес МВР и прокуратурата се очаква да представят допълнителни подробности за операцията, задържаните лица и действията по разследването. Към момента публично потвърдените данни са свързани с броя на задържаните, местата на акцията и иззетите материали.

До произнасяне на съда всички задържани се считат за невиновни.

Източници: bntnews.bg