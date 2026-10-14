Ива Михайлова търсила превоз до София във Facebook

Ива Михайлова е търсила превоз от Кочани до София чрез групи за споделено пътуване във Facebook, твърди северномакедонската медия „Канал 77“. Информацията се основава на разказ на анонимен източник и засега не е независимо потвърдена.

Според публикацията от 13 октомври Михайлова е писала на участници в групи за съвместни пътувания четири дни преди да стане публично известно, че се намира в София. Един от хората я разпознал и отказал да я превози. Той обаче не знаел дали тя е търсила място за себе си, или за друг човек.

Допълнителни подробности публикува „Слободен печат“. Според изданието на 10 октомври Михайлова е била заснета от охранителни камери в кафене в Кочани. На следващия ден в града пристигнал българският ѝ адвокат Николай Димитров. Медията твърди, че при напускането на Северна Македония в автомобила му е имало друг мъж, но Михайлова не е била сред пътниците.

Две противоположни версии за границата

На 12 октомври Михайлова се появи пред болница „Пирогов“ в София заедно с адвоката си. Двамата заявиха пред български медии, че са преминали границата по установения ред и са представили документите си на граничните служители.

„Преминахме границата по установения ред“, заяви адвокатът Николай Димитров.

Михайлова каза, че е влязла в България с личната си карта на Северна Македония. Тя обясни пристигането си с необходимостта от медицинска помощ заради травми на гръбначния стълб, получени при катастрофата през 2025 г.

Тази версия се разминава с данните, оповестени от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. Според ведомството в системата за граничен контрол няма регистрирано напускане на страната от Михайлова през октомври. Скопие съобщи и че чрез съвместния контактен център с България не е получено потвърждение за законно влизане на жената в България.

По данни, цитирани от северномакедонските власти, последното регистрирано пътуване на Михайлова до България е от септември 2025 г., а връщането ѝ в Северна Македония е отчетено през октомври същата година. Така начинът, по който тя е стигнала до София, остава неизяснен.

Делото за катастрофата и международното издирване

Михайлова е подсъдима по дело за тежка катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. При произшествието е загинал мъж, а има и пострадали. Според обвинението тя е управлявала „Фолксваген Поло“ с българска регистрация със скорост 86 км/ч при ограничение от 60 км/ч и е навлязла в насрещната лента. Михайлова и защитата ѝ оспорват вината, а окончателна присъда няма.

На 9 октомври 2025 г. съдът е отнел българския и северномакедонския ѝ паспорт. Наложени са ѝ още забрана да напуска Кочани, забрана да преминава границата с лична карта и задължение да се явява редовно пред компетентните органи.

След появата ѝ в София съдът в Кочани е постановил 30-дневно задържане, а северномакедонските власти са предприели действия за международното ѝ издирване. На 13 октомври съдът е издал заповед за ареста ѝ.

Междувременно Министерството на вътрешните работи на България съобщи, че не е предприемало действия за установяване на местонахождението ѝ в страната. От ведомството уточниха: „Към момента за Михайлова няма издаден червен бюлетин на Интерпол.“ Българските власти посочиха и че към този момент няма решение за задържането ѝ или за евентуалното ѝ предаване на Северна Македония.

Случаят доведе и до дипломатическо напрежение. Министерството на външните работи на Северна Македония извика българския посланик в Скопие Желязко Радуков и заяви, че националността и двойното гражданство не трябва да водят до различно третиране пред закона.

Източници: darik.bg