Шамил Левиев, задържан в Израел по подозрение за убийството на 83-годишния доц. Андрей Атанасов в София, остава в ареста, докато продължава процедурата по евентуалното му екстрадиране в България. Израелски съд е удължил задържането му с 20 дни, а българските власти са изпратили искане той да бъде предаден на българското правосъдие. Левиев е израелски гражданин от Бат Ям и е задържан на 13 ноември по международна заповед за арест.

Атанасов беше нападнат на 15 октомври около 13:00 часа в асансьора на метростанция „Жолио Кюри“. Той е бил открит в тежко състояние с травми по главата и по-късно е починал в болница. Дългогодишният преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет е носел лилав куфар и черна чанта, когато е влязъл в станцията. Камерите са заснели мъж, който се качва с него в асансьора, а след това напуска мястото.

Прокуратурата проверява имотен спор

Според Софийската градска прокуратура Левиев е пристигнал от Израел в Солун, откъдето се е придвижил с автомобил до София. След нападението той се е върнал по сходен маршрут. Разследващите са установили самоличността му часове след престъплението, но дотогава той вече е напуснал България.

„Основният мотив, който до момента се разследва като водеща версия, това са имуществени отношения“, заяви Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура.

Проверява се дали в основата на конфликта е апартамент в израелския град Бат Ям, свързан със сестрата на Атанасов. Според информацията, представена в разследването, Левиев е полагал грижи за възрастната жена и е очаквал да получи жилището като обезщетение. Атанасов обаче се е противопоставил на това. Прокуратурата засега не заявява категорично, че именно този спор е мотивът за убийството.

„Тези твърдения са обект на проверка и в тази връзка е поискано и съдействие по линия на правна помощ от Израел“, каза Николаев. По думите му предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства за отношенията между двамата.

Какво следва за задържания

По делото са разпитани свидетели, които според прокуратурата са видели Левиев в района непосредствено преди нападението. Проверяват се и записи от охранителни камери, както и данни за наетия автомобил, с който той е пътувал от Солун до София.

Израелската прокуратура е посочила риск Левиев да се укрие в Русия, тъй като според публикуваната информация той има и руско гражданство. Това е сред основанията за продължаване на задържането му. Окончателното решение дали ще бъде екстрадиран в България предстои да бъде взето от израелския съд.

Левиев е обвиняем, но вината му не е доказана с влязла в сила присъда. Разследването в България продължава, като предстои да се изяснят както точният мотив, така и всички обстоятелства около нападението.

Източници: btvnovinite.bg, vesti.bg, nova.bg