Българската прокуратура е изпратила до израелските власти официална молба за екстрадицията на израелския гражданин Ш. Л., обвиняем по делото за убийството на 83-годишен мъж в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Искането е изпратено на 18 ноември до министъра на правосъдието на Израел.

По данни на прокуратурата досъдебното производство е образувано на 15 октомври 2026 г. Според събраните доказателства престъплението е извършено около 13:00 ч. в асансьорната кабина на станцията в столичния квартал „Изток“. Пострадалият е бивш преподавател в Софийския университет.

Обвинението е повдигнато задочно

На 17 октомври Ш. Л. е привлечен към наказателна отговорност. Според обвинението той е нанесъл множество удари в областта на главата на възрастния мъж. Прокуратурата посочва, че пострадалият е получил тежка черепно-мозъчна травма, остра кръвозагуба и е вдишал кръв.

Държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин. Тъй като местонахождението на обвиняемия не е било установено, обвинението е предявено на назначения му служебен защитник.

С постановление на прокурор от Софийската градска прокуратура мъжът е обявен за международно издирване чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ с червен бюлетин на Интерпол.

Задържан е в Израел

На 13 ноември Интерпол – Йерусалим, е уведомил българските власти, че обвиняемият е установен и арестуван от полицията в Аялон. Задържането е извършено след разрешение от Международния отдел към Министерството на правосъдието на Израел.

Два дни по-късно Окръжният съд в Йерусалим е постановил задържането му за срок от 20 дни. Преди това българската прокуратура е изпратила до Израел молба за правна помощ, с която са поискани действия по разследването, събиране на доказателства и предоставяне на информация от компетентните израелски органи.

„Искането е изготвено на основание Европейската конвенция за екстрадиция и е придружено от необходимите документи“, съобщиха от прокуратурата.

След изпращането на официалната молба предстои израелските власти да разгледат искането за предаването на обвиняемия на България. До произнасянето по екстрадицията той остава задържан в Израел.

Източници: dariknews.bg, bta.bg