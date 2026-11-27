Съдът в Кочани разпореди изготвянето на техническа „суперекспертиза“ по делото срещу Ива Михайлова. Решението е взето след деветчасово заседание заради противоречия между заключенията на вещите лица, представени от прокуратурата и защитата. Следващото заседание е насрочено за януари, когато се очаква експертизата да бъде готова.

Съдът е назначил и допълнителна експертиза на медицинските документи, с които се препоръчва лечението на Михайлова да бъде проведено в България. Искането е направено от прокурора, който е настоял да бъде проверена и системата за запазване на лекарски часове „Моят термин“.

Спор за мястото на удара

В рамките на заседанието прокуратурата е разпитала двамата експерти, изготвили по искане на защитата заключение за механизма на катастрофата. Според тях сблъсъкът между двата автомобила е станал в лентата за движение на Ива Михайлова.

По-рано съдът е изслушал и експерт, чиято оценка е посочвала, че другият автомобил е навлязъл в лентата на Михайлова. Прокуратурата е определила заключението, изготвено по искане на защитата, като „тенденциозно, неаргументирано и неекспертно“. Това противоречие е сред причините съдът да назначи новата техническа експертиза.

Разпитан е и патоанатом от Щип, изготвил експертиза за нараняванията на другия шофьор. Той е получил тежки телесни повреди с опасност за живота. При катастрофата, станала през октомври 2025 г. в Република Северна Македония, е загинал един човек.

Отказ за участие чрез видеовръзка

Ива Михайлова, която се намира в България, не е получила разрешение да участва в заседанието чрез видеоконферентна връзка. Към новото искане е бил представен амбулаторен лист от българско лечебно заведение.

„Няма нови доказателства, които да съответстват на такова искане“, е посочил съдията по делото. Адвокатът на Михайлова в България Николай Димитров вече е обжалвал аналогично решение от предишно заседание, но съдът не е открил основания да го одобри.

Михайлова има българско и македонско гражданство и е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Делото в Основния съд в Кочани е започнало на 6 юли 2026 г. Новата суперекспертиза ще трябва да изясни спорните обстоятелства около механизма на сблъсъка, преди процесът да продължи през януари.

Източници: dariknews.bg, btvnovinite.bg