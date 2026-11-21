България е предала на Турция двама мъже, издирвани с червена бюлетина на Интерпол за тежки престъпления. Емре Ялван и Мурат Сайдам са транспортирани до летище „Истанбул“ на 19 ноември.

Емре Ялван, известен с прякора „Араб“, е сочен от турските власти като ръководител на т.нар. „ново поколение организирана престъпна група“. Според информацията на турското вътрешно министерство той е свързван с 60 отделни престъпни деяния.

Ялван е издирван с международна червена бюлетина за въоръжен грабеж, извършен през нощта от повече от едно лице. Срещу него е имало и национално издирване по още 11 обвинения. По информация на турското издание „Таквим“ той е задържан в България на 21 август 2026 г. по заповед на прокуратурата в Бакъркьой.

Срещу Ялван има влязла в сила присъда от 4 години и 7 месеца лишаване от свобода за въоръжен грабеж, като е трябвало да изтърпи оставащата част от наказанието. На 18 септември турското Министерство на правосъдието е изпратило официално искане за екстрадицията му. Окръжният съд в Хасково е одобрил предаването му на Турция.

Вторият мъж е издирван за наркотрафик и оръжие

Мурат Сайдам също е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол. Турските власти го търсят по подозрения за трафик и разпространение на наркотични вещества, незаконно лишаване от свобода чрез сила, заплахи или измама, както и за притежание на незаконно огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи заявява, че срещу Сайдам има и влязла в сила присъда лишаване от свобода. „Доведохме в страната ни от България двама бегълци, издирвани с червена бюлетина“, каза той.

Чифтчи определя предаването като резултат от дипломатическите контакти и засиленото международно сътрудничество. Той заявява, че Турция ще продължи действията срещу организираните престъпни групи, наркотрафикантите и други лица, издирвани от правосъдието.

Източници: btvnovinite.bg