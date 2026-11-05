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Бомбени заплахи засегнаха три полета към София

Бомбени заплахи засегнаха три полета към София

5 Ноември, 2026 12:01 922 21

  • бомбени заплахи-
  • самолети-
  • летище софия-
  • летище пловдив-
  • мвр

Два самолета са кацнали на летище „Васил Левски“, а трети полет от Лондон е насочен към Пловдив. Не са открити опасни предмети

Бомбени заплахи засегнаха три полета към София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три самолета, изпълняващи полети към София, са засегнати от нова серия бомбени заплахи. От МВР потвърдиха пред bTV, че е задействана процедура за сигурност и полетите са пренасочени за извънредно кацане.

Два от самолетите вече са кацнали на летище „Васил Левски“ в София. Машините са изпълнявали полети от Копенхаген и Мадрид. На място компетентните служби извършват проверки, а пътниците и екипажите трябва да преминат през стандартните мерки за сигурност.

„Извършват се проверки“, потвърдиха от МВР пред bTV.

Третият самолет все още е във въздуха според последната публикувана информация. Към летище Пловдив се насочва машина, изпълняваща полет от Лондон, но засега няма официално потвърждение, че именно този самолет е сред засегнатите от сигналите.

До момента няма информация за открити опасни предмети или за реална заплаха на борда на някой от самолетите. Службите работят по установяване на източника на сигналите, а мерките за сигурност на засегнатите летища са засилени.

Очаква се допълнителна информация от Министерството на транспорта, летищните власти и органите на реда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 накрая

    4 5 Отговор
    ще има и бумМ

    Коментиран от #6

    12:07 05.11.2026

  • 2 Защо

    7 5 Отговор
    само три? Трябва всички полети

    12:07 05.11.2026

  • 3 Пенелопа

    8 3 Отговор
    Шопското летище е със затихващи функции.Не го ли разбират?А и с тези мъгли през зимата накъде?

    12:08 05.11.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ТИЯ САМО ЛЪЖАТ!

    12:13 05.11.2026

  • 5 Герги

    7 6 Отговор
    Дали е дело на украинците,мнения...

    Коментиран от #14

    12:14 05.11.2026

  • 6 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "накрая":

    Ти вътре ли ще си в самолета или от каруцата не слизаш...

    12:16 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дуйков

    11 1 Отговор
    Нема начин да не е Путин. Сигурен съм.

    Коментиран от #13

    12:28 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мирчев

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дуйков":

    Имам информация, че лично се обадил от кабинета в Кремъл

    12:35 05.11.2026

  • 14 Доста правдоподобно

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Герги":

    предположение. По всякакъв начин се опитва да вкарат Европейския съюз във война с Русия защото Украйна губи по цялата фронтова линия

    12:39 05.11.2026

  • 15 АЕН

    0 1 Отговор
    На всеки средностатистически човек ще му направи впечатление че такива заплахи има в България, Германия, Франция и другаде из Европа, нооо... не и в русия. Същата работа и с хладилниците. Случайност? Едва ли.

    Коментиран от #19

    12:49 05.11.2026

  • 16 доста правдоподобно

    0 2 Отговор
    Русия по всякакъв начин се опитва да ни вкара във война, защото губи в Украйна.

    Коментиран от #21

    12:51 05.11.2026

  • 17 Руските Терористи

    0 2 Отговор
    Не спират да работят

    Диверсии и хибридни атаки

    Кремъл друго не може .

    12:53 05.11.2026

  • 18 Ефекта 11.09.

    0 1 Отговор
    Как може всяко тел. обаждане да сваля самолети, затваря, училища и дискотеки.Нали затова има охрана и проверки. Значи им нямат доверие.

    12:53 05.11.2026

  • 19 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЕН":

    Просто знаят, че ако пробват такъв номер в Русия, ще ги хванат и после - жална им майка.

    12:54 05.11.2026

  • 20 Всичко сме доволни

    1 0 Отговор
    Това си избрахме

    12:56 05.11.2026

  • 21 ТКЦ май не си чул

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "доста правдоподобно":

    И ти по какво разбра, че Русия губи. По това че Зеления с напудрения нос се чуди вече как да осигури пушечно месо, каквото непрекънато му искат урусулите за да го захранват с милиардите.

    12:57 05.11.2026