Бомбени заплахи засегнаха три полета към София

Три самолета, изпълняващи полети към София, са засегнати от нова серия бомбени заплахи. От МВР потвърдиха пред bTV, че е задействана процедура за сигурност и полетите са пренасочени за извънредно кацане.

Два от самолетите вече са кацнали на летище „Васил Левски“ в София. Машините са изпълнявали полети от Копенхаген и Мадрид. На място компетентните служби извършват проверки, а пътниците и екипажите трябва да преминат през стандартните мерки за сигурност.

„Извършват се проверки“, потвърдиха от МВР пред bTV.

Третият самолет все още е във въздуха според последната публикувана информация. Към летище Пловдив се насочва машина, изпълняваща полет от Лондон, но засега няма официално потвърждение, че именно този самолет е сред засегнатите от сигналите.

До момента няма информация за открити опасни предмети или за реална заплаха на борда на някой от самолетите. Службите работят по установяване на източника на сигналите, а мерките за сигурност на засегнатите летища са засилени.

Очаква се допълнителна информация от Министерството на транспорта, летищните власти и органите на реда.