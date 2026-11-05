Бомбени заплахи засегнаха три полета към София

Три самолета, изпълняващи полети към София, са засегнати от нова серия бомбени заплахи. От МВР потвърдиха пред bTV, че е задействана процедура за сигурност и полетите са пренасочени за извънредно кацане.
Два от самолетите вече са кацнали на летище „Васил Левски“ в София. Машините са изпълнявали полети от Копенхаген и Мадрид. На място компетентните служби извършват проверки, а пътниците и екипажите трябва да преминат през стандартните мерки за сигурност.„Извършват се проверки“, потвърдиха от МВР пред bTV.
Третият самолет все още е във въздуха според последната публикувана информация. Към летище Пловдив се насочва машина, изпълняваща полет от Лондон, но засега няма официално потвърждение, че именно този самолет е сред засегнатите от сигналите.
До момента няма информация за открити опасни предмети или за реална заплаха на борда на някой от самолетите. Службите работят по установяване на източника на сигналите, а мерките за сигурност на засегнатите летища са засилени.
Очаква се допълнителна информация от Министерството на транспорта, летищните власти и органите на реда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 накрая
Коментиран от #6
12:07 05.11.2026
2 Защо
12:07 05.11.2026
3 Пенелопа
12:08 05.11.2026
4 Боруна Лом
12:13 05.11.2026
5 Герги
Коментиран от #14
12:14 05.11.2026
6 Гост
До коментар #1 от "накрая":Ти вътре ли ще си в самолета или от каруцата не слизаш...
12:16 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дуйков
Коментиран от #13
12:28 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мирчев
До коментар #11 от "Дуйков":Имам информация, че лично се обадил от кабинета в Кремъл
12:35 05.11.2026
14 Доста правдоподобно
До коментар #5 от "Герги":предположение. По всякакъв начин се опитва да вкарат Европейския съюз във война с Русия защото Украйна губи по цялата фронтова линия
12:39 05.11.2026
15 АЕН
Коментиран от #19
12:49 05.11.2026
16 доста правдоподобно
Коментиран от #21
12:51 05.11.2026
17 Руските Терористи
Диверсии и хибридни атаки
Кремъл друго не може .
12:53 05.11.2026
18 Ефекта 11.09.
12:53 05.11.2026
19 6135
До коментар #15 от "АЕН":Просто знаят, че ако пробват такъв номер в Русия, ще ги хванат и после - жална им майка.
12:54 05.11.2026
20 Всичко сме доволни
12:56 05.11.2026
21 ТКЦ май не си чул
До коментар #16 от "доста правдоподобно":И ти по какво разбра, че Русия губи. По това че Зеления с напудрения нос се чуди вече как да осигури пушечно месо, каквото непрекънато му искат урусулите за да го захранват с милиардите.
12:57 05.11.2026