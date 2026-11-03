Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Бомбени заплахи за два полета до София, няма взривни устройства
  Тема: Трафик

Бомбени заплахи за два полета до София, няма взривни устройства

3 Ноември, 2026 17:21 333 2

  • бомбени заплахи-
  • летище софия-
  • георги пеев-
  • самолети-
  • мвр

Самолетите от Бергамо и Дъблин не са били отклонявани към друго летище. Проверките не са установили опасни предмети

Бомбени заплахи за два полета до София, няма взривни устройства - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бомбени заплахи са били отправени към два самолета, пътували от Бергамо и Дъблин до София. Машините не са били отклонявани към друго летище, а след проверките на борда не са установени взривни устройства, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в Перник.

По думите му са задействани всички процедури, предвидени при подобен сигнал. „Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи“, заяви Пеев. Той допълни, че част от информацията е класифицирана и затова не може да навлезе в повече подробности.

Министърът уточни, че решението на кое летище да кацне даден полет е изцяло на командира на въздухоплавателното средство. Ролята на държавата е да осигури безопасното кацане и да организира последващите действия, с които да се установи дали съществува реална заплаха.

„В случая няма никаква опасност“, каза Георги Пеев. Той посочи, че ръководителите на полети, всички ангажирани институции и Военновъздушните сили са действали по стандартния протокол.

Министърът не съобщи колко души са били на борда на самолетите. Не е уточнено и дали сигналите са били получени по електронна поща.

Пеев обясни, че при получаване на информация за възможна заплаха първият, който я получи, задейства стандартна процедура. След това се следва специален чек лист, разработен така, че действията на службите да бъдат еднакви във всички подобни ситуации.

По-рано изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че бомбени заплахи са били подадени към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София.

Източници: bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Никой от така наречените партьори не е предложил да пренасочи самолетите на свои летища. Представям си Ганчо как се е чувствал на борда броейки минутите до София.

    17:29 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.