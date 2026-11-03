Бомбени заплахи за два полета до София, няма взривни устройства

Бомбени заплахи са били отправени към два самолета, пътували от Бергамо и Дъблин до София. Машините не са били отклонявани към друго летище, а след проверките на борда не са установени взривни устройства, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в Перник.

По думите му са задействани всички процедури, предвидени при подобен сигнал. „Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи“, заяви Пеев. Той допълни, че част от информацията е класифицирана и затова не може да навлезе в повече подробности.

Министърът уточни, че решението на кое летище да кацне даден полет е изцяло на командира на въздухоплавателното средство. Ролята на държавата е да осигури безопасното кацане и да организира последващите действия, с които да се установи дали съществува реална заплаха.

„В случая няма никаква опасност“, каза Георги Пеев. Той посочи, че ръководителите на полети, всички ангажирани институции и Военновъздушните сили са действали по стандартния протокол.

Министърът не съобщи колко души са били на борда на самолетите. Не е уточнено и дали сигналите са били получени по електронна поща.

Пеев обясни, че при получаване на информация за възможна заплаха първият, който я получи, задейства стандартна процедура. След това се следва специален чек лист, разработен така, че действията на службите да бъдат еднакви във всички подобни ситуации.

По-рано изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че бомбени заплахи са били подадени към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София.

Източници: bta.bg