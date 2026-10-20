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Мухъл и белодробни проблеми върнали Калушев от Мексико
  Тема: Известни личности

Мухъл и белодробни проблеми върнали Калушев от Мексико

20 Октомври, 2026 23:07 822 16

  • ивайло калушев-
  • мексико-
  • плая дел кармен-
  • случаят петрохан-
  • бели дробове

По данни, разпространени от „България Днес“, в експертиза по случая „Петрохан“ се споменава мухъл, който е тормозел Ивайло Калушев. Официално потвърждение на медицинската причина за напускането няма

Мухъл и белодробни проблеми върнали Калушев от Мексико - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблеми с дихателните пътища и мухъл в имението са сред посочените причини Ивайло Калушев и групата му да напуснат Мексико и да се върнат в България. Медицинската причина обаче не е официално потвърдена с публични документи или изявление на институция.

Гмуркачката Теодора, която е живяла в района на Плая дел Кармен и е познавала групата, заявява пред „България Днес“: „Иво Калушев имаше здравословни проблеми, свързани с дихателните пътища, и затова си тръгнаха от Мексико.“ По думите ѝ влажният климат не му е позволявал да се възстанови. Тя уточнява, че не е била част от групата и е научила за състоянието му от свои познати.

В експертиза се споменава мухъл

В публикация от 12 октомври „България Днес“ съобщава, че в експертиза по случая „Петрохан“ се споменава мухъл, който е тормозел Калушев. Изданието представя това като потвърждение на по-рано разпространената информация за проблеми с белите дробове.

Според медийните публикации групата е напуснала имението си много бързо, в рамките на един следобед. Официалната причина за внезапното заминаване не е обявена. Споменавани са и версии за незаконни дейности, но те не са потвърдени от компетентните органи.

Теодора е заминала за Мексико през 2013 г., когато Калушев и останалите вече са живеели на полуостров Юкатан. Тя се е срещала с тях в Плая дел Кармен, като по думите ѝ българите са били единствените от страната в района. По-късно е започнала обучение по гмуркане в друга школа.

Към публично известните данни няма медицинско заключение, което да доказва, че именно заболяване на белите дробове е наложило напускането на Мексико. Причината остава версия, подкрепена от разказа на Теодора и от информацията за мухъл, цитирана в експертизата.

Източници: bgdnes.bg, dnes.bg


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ИСТИНАТА ?

    8 3 Отговор
    КОГА ЩЕ ИЗЛЕЗЕТЕ С РАЗКРИТИЕТО КОЙ ГИ ПОРЪЧА И КОЙ ГИ ЛИКВИДИРА ?

    Коментиран от #4, #10

    23:10 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "А ИСТИНАТА ?":

    Толкова ли ти пука за тия гнусари, бе. Който и да го е направил, медал заслужава.

    23:18 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 семейство гюров кандев

    8 3 Отговор
    наш човек беше ама кво стана.... айде да не казваме подробности

    23:20 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 вести

    3 0 Отговор
    Сирийски гражданин е задържан от полицията в Пловдив по подозрение, че е намушкал двете момчета на 16 октомври в София, в района край НДК.

    Задържаният е на 23 години. Той пребивава у нас с хуманитарен статут

    Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Четвърто Районно управление на СДВР, където се води досъдебното производство по случая.

    Припомняме, че двама младежи на 18 и 19 години бяха настанени в болница в шоково състояние и с множество прободни рани след нападение с нож в центъра на София.

    23:24 20.10.2026

  • 9 Това лице на снимката

    4 2 Отговор
    Не е лице на убиец и педофил. Заврете си разследващите експертизи в...(знаете къде)

    23:25 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор
    Хем се чудите , що групата на Калушев бяха от Мексико, хем щом ви отговарям ме заличавате. Има изчезнал българин, който най-вероятно са убили и бягат, щото мексиканската полиция ги разпитва.

    23:27 20.10.2026

  • 12 А ма те не знаели че?

    0 4 Отговор
    За тропическият климат в Юкатан не е никава изненада. Можели са просто да сменят жилището с друго което има вентилатор на тавана и модерен климатик с Dry-функция. Но (Бай) Ганьо май искал да мине тънко-не иска да дава много пари за наем на по-добре изолирано от влага жилище .

    23:38 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор
    Мара брани Петрохан!🥳🤣🤣🤣🤣👍

    00:04 21.10.2026

  • 15 Мухъл

    1 0 Отговор
    В дебелото черво?

    00:05 21.10.2026

  • 16 Не за подценяване

    0 0 Отговор
    Според неофициални данни, между 2013 и 2018 г. ( бел. в Мексико) са финансирани над 2600 изследователски гмуркания, като мащабът на проекта предполага експлоатация на активи на стойност стотици хиляди долари. Въпрос: коя е тази Clear Deep LLC фондация и как е дадена такава огромна дотация?

    00:13 21.10.2026