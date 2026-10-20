Мухъл и белодробни проблеми върнали Калушев от Мексико

Проблеми с дихателните пътища и мухъл в имението са сред посочените причини Ивайло Калушев и групата му да напуснат Мексико и да се върнат в България. Медицинската причина обаче не е официално потвърдена с публични документи или изявление на институция.
Гмуркачката Теодора, която е живяла в района на Плая дел Кармен и е познавала групата, заявява пред „България Днес“: „Иво Калушев имаше здравословни проблеми, свързани с дихателните пътища, и затова си тръгнаха от Мексико.“ По думите ѝ влажният климат не му е позволявал да се възстанови. Тя уточнява, че не е била част от групата и е научила за състоянието му от свои познати.
В експертиза се споменава мухъл
В публикация от 12 октомври „България Днес“ съобщава, че в експертиза по случая „Петрохан“ се споменава мухъл, който е тормозел Калушев. Изданието представя това като потвърждение на по-рано разпространената информация за проблеми с белите дробове.
Според медийните публикации групата е напуснала имението си много бързо, в рамките на един следобед. Официалната причина за внезапното заминаване не е обявена. Споменавани са и версии за незаконни дейности, но те не са потвърдени от компетентните органи.
Теодора е заминала за Мексико през 2013 г., когато Калушев и останалите вече са живеели на полуостров Юкатан. Тя се е срещала с тях в Плая дел Кармен, като по думите ѝ българите са били единствените от страната в района. По-късно е започнала обучение по гмуркане в друга школа.
Към публично известните данни няма медицинско заключение, което да доказва, че именно заболяване на белите дробове е наложило напускането на Мексико. Причината остава версия, подкрепена от разказа на Теодора и от информацията за мухъл, цитирана в експертизата.
Източници: bgdnes.bg, dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ИСТИНАТА ?
Коментиран от #4, #10
23:10 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "А ИСТИНАТА ?":Толкова ли ти пука за тия гнусари, бе. Който и да го е направил, медал заслужава.
23:18 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 семейство гюров кандев
23:20 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 вести
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23:24 20.10.2026
9 Това лице на снимката
23:25 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РЕАЛИСТ
23:27 20.10.2026
12 А ма те не знаели че?
23:38 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кучето на Мими 🐕
00:04 21.10.2026
15 Мухъл
00:05 21.10.2026
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