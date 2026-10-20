Мухъл и белодробни проблеми върнали Калушев от Мексико

Проблеми с дихателните пътища и мухъл в имението са сред посочените причини Ивайло Калушев и групата му да напуснат Мексико и да се върнат в България. Медицинската причина обаче не е официално потвърдена с публични документи или изявление на институция.

Гмуркачката Теодора, която е живяла в района на Плая дел Кармен и е познавала групата, заявява пред „България Днес“: „Иво Калушев имаше здравословни проблеми, свързани с дихателните пътища, и затова си тръгнаха от Мексико.“ По думите ѝ влажният климат не му е позволявал да се възстанови. Тя уточнява, че не е била част от групата и е научила за състоянието му от свои познати.

В експертиза се споменава мухъл

В публикация от 12 октомври „България Днес“ съобщава, че в експертиза по случая „Петрохан“ се споменава мухъл, който е тормозел Калушев. Изданието представя това като потвърждение на по-рано разпространената информация за проблеми с белите дробове.

Според медийните публикации групата е напуснала имението си много бързо, в рамките на един следобед. Официалната причина за внезапното заминаване не е обявена. Споменавани са и версии за незаконни дейности, но те не са потвърдени от компетентните органи.

Теодора е заминала за Мексико през 2013 г., когато Калушев и останалите вече са живеели на полуостров Юкатан. Тя се е срещала с тях в Плая дел Кармен, като по думите ѝ българите са били единствените от страната в района. По-късно е започнала обучение по гмуркане в друга школа.

Към публично известните данни няма медицинско заключение, което да доказва, че именно заболяване на белите дробове е наложило напускането на Мексико. Причината остава версия, подкрепена от разказа на Теодора и от информацията за мухъл, цитирана в експертизата.

Източници: bgdnes.bg, dnes.bg