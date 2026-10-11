Росен Йорданов: Има чат между Калушев и Терзиев за Витоша

Комуникация между кмета на София Васил Терзиев и Ивайло Калушев, сума от 300 000 лева и идеи за опазването на природен парк „Витоша“ бяха сред акцентите в участието на криминалния психолог Росен Йорданов в ефира на bTV в събота.

Йорданов, който е участвал в изготвянето на психологическата експертиза по случая „Петрохан – Околчица“, заяви, че разполага със снимка на съобщение, свързано с комуникацията между двамата. По думите му в него се обсъждат възможности Калушев и хората около него да предложат идеи и решения за опазването на природния парк.

„Аз имам доказателство, че той е предлагал 300 хиляди лева. Да обясни какво е имал предвид точно, защото пише „да се пази“. Идея и решение“, заяви Йорданов в предаването „Тази събота и неделя“. От думите му не става ясно дали става въпрос за конкретна оферта, предложение за финансиране или обсъждане на възможен проект.

Криминалният психолог уточни, че не може да посочи категорично кога е проведена кореспонденцията. Според него това вероятно е станало по време на кметската кампания или в началото на мандата на Терзиев. Йорданов допусна и несигурност относно устройството, от което е извлечено съобщението.

Позицията на Васил Терзиев

По-рано кметът на София отрече да е обещавал охраната на природен парк „Витоша“ на частни лица. По думите му разговорите са били свързани с въпроса как планината може да бъде опазвана с по-малко служители и с използването на повече технологии.

Терзиев посочи, че по времето на социализма опазването на парка е било осигурявано от близо 300 души, докато в момента служителите са значително по-малко. Той подчерта, че отговорността за охраната на територията е на дирекцията на природния парк, а Столичната община не може да поема подобни ангажименти от нейно име.

Контекстът: разследването „Петрохан – Околчица“

Темата беше повдигната в рамките на интервю, посветено на случая „Петрохан – Околчица“ и работата по психологическата експертиза. Йорданов заяви, че екипът му е работил по материалите в продължение на шест месеца и половина, като са били анализирани документи, аудио- и видеозаписи и други данни.

Според него значителен обем информация от телефоните на участниците все още остава недостъпен. Той посочи, че става дума за около три-четири терабайта данни, които не могат да бъдат отворени.

Йорданов коментира и критиките към работата на експертите, като заяви, че няма основание да се оттегля от случая.