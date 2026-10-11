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Росен Йорданов: Има чат между Калушев и Терзиев за Витоша

Росен Йорданов: Има чат между Калушев и Терзиев за Витоша

11 Октомври, 2026 06:21, обновена 11 Октомври, 2026 06:33 3 454 29

  • росен йорданов-
  • ивайло калушев-
  • васил терзиев-
  • витоша-
  • петрохан

Криминалният психолог твърди, че в комуникацията се споменават 300 000 лева. Столичният кмет отрича да е обещавал охраната на парка

Росен Йорданов: Има чат между Калушев и Терзиев за Витоша - 1
Снимка: NovaNews
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Комуникация между кмета на София Васил Терзиев и Ивайло Калушев, сума от 300 000 лева и идеи за опазването на природен парк „Витоша“ бяха сред акцентите в участието на криминалния психолог Росен Йорданов в ефира на bTV в събота.

Йорданов, който е участвал в изготвянето на психологическата експертиза по случая „Петрохан – Околчица“, заяви, че разполага със снимка на съобщение, свързано с комуникацията между двамата. По думите му в него се обсъждат възможности Калушев и хората около него да предложат идеи и решения за опазването на природния парк.

„Аз имам доказателство, че той е предлагал 300 хиляди лева. Да обясни какво е имал предвид точно, защото пише „да се пази“. Идея и решение“, заяви Йорданов в предаването „Тази събота и неделя“. От думите му не става ясно дали става въпрос за конкретна оферта, предложение за финансиране или обсъждане на възможен проект.

Криминалният психолог уточни, че не може да посочи категорично кога е проведена кореспонденцията. Според него това вероятно е станало по време на кметската кампания или в началото на мандата на Терзиев. Йорданов допусна и несигурност относно устройството, от което е извлечено съобщението.

Позицията на Васил Терзиев

По-рано кметът на София отрече да е обещавал охраната на природен парк „Витоша“ на частни лица. По думите му разговорите са били свързани с въпроса как планината може да бъде опазвана с по-малко служители и с използването на повече технологии.

Терзиев посочи, че по времето на социализма опазването на парка е било осигурявано от близо 300 души, докато в момента служителите са значително по-малко. Той подчерта, че отговорността за охраната на територията е на дирекцията на природния парк, а Столичната община не може да поема подобни ангажименти от нейно име.

Контекстът: разследването „Петрохан – Околчица“

Темата беше повдигната в рамките на интервю, посветено на случая „Петрохан – Околчица“ и работата по психологическата експертиза. Йорданов заяви, че екипът му е работил по материалите в продължение на шест месеца и половина, като са били анализирани документи, аудио- и видеозаписи и други данни.

Според него значителен обем информация от телефоните на участниците все още остава недостъпен. Той посочи, че става дума за около три-четири терабайта данни, които не могат да бъдат отворени.

Йорданов коментира и критиките към работата на експертите, като заяви, че няма основание да се оттегля от случая.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 13 Отговор
    СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
    ЩЕ КОМЕНТИРАМ ТЕРЗИЕВ
    .... И НЕ САМО НЕГО ...
    ....

    06:36 11.10.2026

  • 2 Софиянец

    19 13 Отговор
    Секс чат! Извратеняци!

    Коментиран от #17

    06:40 11.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 18 Отговор
    СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ КОМЕНТИРАМ И ЙОТОВИЦА И РУМБАТА БОТАША:)
    ...
    ЗА ОБВЪРЗАНОСТИТЕ ИМ С МАФИЯ ОЛИГАРХИЯ И ДС
    .....
    КОЛКО СА ОГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА:((
    ....
    ЙОТОВИЦА ОТПАДА И ОТ БАЛОТАЖ:))

    Коментиран от #4

    06:40 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Време е

    5 14 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 11 !

    06:47 11.10.2026

  • 6 Стойко

    21 11 Отговор
    Сектата на петроханските педофили ППДБ-ЛИТЕ

    Коментиран от #9

    06:54 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТТТ

    12 6 Отговор
    Този много се е съсредоточил вурху пе......., защо ли ?

    07:00 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дерзиев

    12 3 Отговор
    Колко вреден може да е един син на баща си за населението на една столица?

    07:02 11.10.2026

  • 11 Варненец

    19 13 Отговор
    Няма ли вече да ги заключат тия ппдб педофили? Не е нормално тия ненормалници да се разхождат по улиците и да заемат държавни постове!

    Коментиран от #14, #18

    07:04 11.10.2026

  • 12 На този ли ще вярваме

    16 5 Отговор
    Фирмата на криминалния психолог Росен Йорданов, „Ренова тийм“, е получила общо 916 200 лева без ДДС (1079 440 лева с ДДС) по договори със Столична община за периода от 2016 до 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова.Ако тази обща сума се разпредели пропорционално за периода от около 7-8 години, това прави средно около 34500 – 39000 лева на месец. Ето детайлите около финансовите отношения и договорите:Период и обща сума: Договорите обхващат годините между 2016 и 2023

    Коментиран от #15

    07:09 11.10.2026

  • 13 Въпрос

    22 5 Отговор
    Има ли право някакъв експерт ни в клин ни в ръкав да излиза и неофициолно да разпространява данни за неприключило дело?

    Тоци криминален психолог си е вече криминален.

    Тъкмо народът забрави за случая и той изплува. Тва всичко прилича на обработка на населението преди избори, а не на професионализъм.

    07:09 11.10.2026

  • 14 Хи хи

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "Варненец":

    В момента на власт е ПБ - Педофили за България.

    07:12 11.10.2026

  • 15 Хи хи

    21 4 Отговор

    До коментар #12 от "На този ли ще вярваме":

    А понеже Терзиев му е резнал финансирането, тоя изпълзя и взе да мята кафяво като шимпанзе.

    07:14 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ъхъ

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Чатът си е чат, да потърсят любовните писма!💌🌹🌈

    07:18 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Явно са били с телефони

    12 1 Отговор
    С външни хардове, да имат толкова памет

    07:22 11.10.2026

  • 20 Пак

    19 3 Отговор
    ли изпълзя , бе , другарю милиционерин? Нито нещо професионално у теб , нито стойностно , нито човешко ! Алчен самовлюбен комплексар !

    07:24 11.10.2026

  • 21 Сатана Z

    11 3 Отговор
    На тоя мерзавец ще му остане прякора Роско Свинктера!
    Неслучайно миризливия зеленЧорап му благодари, корумпираната власт обича мерзавците!

    07:38 11.10.2026

  • 22 герберастки наглец!

    9 4 Отговор
    И какво укоримо има в това!? Да се опази Природата и да се инвестира в Бъдещето. Този отпадър Р.Йор. е типичен пример на милиционерски продукт, независимо от образованието.

    07:51 11.10.2026

  • 23 Коко

    7 2 Отговор
    Тоя психолог по слугинаж си съперничи за първо място с водещите на к1 бТВ и нова.

    08:04 11.10.2026

  • 24 Роско Йорданов

    6 2 Отговор
    Полюционер

    08:12 11.10.2026

  • 25 Въпрос

    5 2 Отговор
    Тази гербаджийска подлога защо не се скрие завинаги? Отврат е.

    08:18 11.10.2026

  • 26 Анонимен

    3 1 Отговор
    Петроханския троль се е възпалил

    08:31 11.10.2026

  • 27 В храстите

    0 0 Отговор
    Казвам се Росен, а ти? Ми и аз съм Росен.

    08:31 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Палахан

    0 0 Отговор
    Какви суми си преметат избраните в таа държава,а аз като работим кел файда една тоалетна немога да построя.Честито ни евро тая годита и морето пропуснах едно че няваше пари,друго че като гледам по-нашето какви имбецили беха плъзнали как па даси дам всичките пари да ходя да гледам и там дулиците,наближява момента в който няма да намирам смисъл да работя в Б.Г

    08:51 11.10.2026