Росен Йорданов: Има чат между Калушев и Терзиев за Витоша

Йорданов, който е участвал в изготвянето на психологическата експертиза по случая „Петрохан – Околчица“, заяви, че разполага със снимка на съобщение, свързано с комуникацията между двамата. По думите му в него се обсъждат възможности Калушев и хората около него да предложат идеи и решения за опазването на природния парк.
„Аз имам доказателство, че той е предлагал 300 хиляди лева. Да обясни какво е имал предвид точно, защото пише „да се пази“. Идея и решение“, заяви Йорданов в предаването „Тази събота и неделя“. От думите му не става ясно дали става въпрос за конкретна оферта, предложение за финансиране или обсъждане на възможен проект.
Криминалният психолог уточни, че не може да посочи категорично кога е проведена кореспонденцията. Според него това вероятно е станало по време на кметската кампания или в началото на мандата на Терзиев. Йорданов допусна и несигурност относно устройството, от което е извлечено съобщението.
Позицията на Васил Терзиев
По-рано кметът на София отрече да е обещавал охраната на природен парк „Витоша“ на частни лица. По думите му разговорите са били свързани с въпроса как планината може да бъде опазвана с по-малко служители и с използването на повече технологии.
Терзиев посочи, че по времето на социализма опазването на парка е било осигурявано от близо 300 души, докато в момента служителите са значително по-малко. Той подчерта, че отговорността за охраната на територията е на дирекцията на природния парк, а Столичната община не може да поема подобни ангажименти от нейно име.
Контекстът: разследването „Петрохан – Околчица“
Темата беше повдигната в рамките на интервю, посветено на случая „Петрохан – Околчица“ и работата по психологическата експертиза. Йорданов заяви, че екипът му е работил по материалите в продължение на шест месеца и половина, като са били анализирани документи, аудио- и видеозаписи и други данни.
Според него значителен обем информация от телефоните на участниците все още остава недостъпен. Той посочи, че става дума за около три-четири терабайта данни, които не могат да бъдат отворени.
Йорданов коментира и критиките към работата на експертите, като заяви, че няма основание да се оттегля от случая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ КОМЕНТИРАМ ТЕРЗИЕВ
.... И НЕ САМО НЕГО ...
....
06:36 11.10.2026
2 Софиянец
Коментиран от #17
06:40 11.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ЗА ОБВЪРЗАНОСТИТЕ ИМ С МАФИЯ ОЛИГАРХИЯ И ДС
.....
КОЛКО СА ОГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА:((
....
ЙОТОВИЦА ОТПАДА И ОТ БАЛОТАЖ:))
Коментиран от #4
06:40 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Време е
06:47 11.10.2026
6 Стойко
Коментиран от #9
06:54 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТТТ
07:00 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дерзиев
07:02 11.10.2026
11 Варненец
Коментиран от #14, #18
07:04 11.10.2026
12 На този ли ще вярваме
Коментиран от #15
07:09 11.10.2026
13 Въпрос
Тоци криминален психолог си е вече криминален.
Тъкмо народът забрави за случая и той изплува. Тва всичко прилича на обработка на населението преди избори, а не на професионализъм.
07:09 11.10.2026
14 Хи хи
До коментар #11 от "Варненец":В момента на власт е ПБ - Педофили за България.
07:12 11.10.2026
15 Хи хи
До коментар #12 от "На този ли ще вярваме":А понеже Терзиев му е резнал финансирането, тоя изпълзя и взе да мята кафяво като шимпанзе.
07:14 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ъхъ
До коментар #2 от "Софиянец":Чатът си е чат, да потърсят любовните писма!💌🌹🌈
07:18 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Явно са били с телефони
07:22 11.10.2026
20 Пак
07:24 11.10.2026
21 Сатана Z
Неслучайно миризливия зеленЧорап му благодари, корумпираната власт обича мерзавците!
07:38 11.10.2026
22 герберастки наглец!
07:51 11.10.2026
23 Коко
08:04 11.10.2026
24 Роско Йорданов
08:12 11.10.2026
25 Въпрос
08:18 11.10.2026
26 Анонимен
08:31 11.10.2026
27 В храстите
08:31 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Палахан
08:51 11.10.2026