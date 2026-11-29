Камен Вълчев е в неизвестност повече от месец, след като изчезнал на летището в Истанбул по време на пътуване към Катманду, Непал. По данни, разпространени от неговите близки, той е видян за последно на 15 октомври 2026 г. в турския мегаполис. Няма независимо потвърждение от българските или турските власти за обстоятелствата около случая.

Вълчев бил забелязан от своя позната, която пътувала към Индия. По думите на близките му той се намирал в дезориентирано и уязвимо състояние и успял да обясни, че са му откраднати личните документи, парите, багажът и мобилният телефон. Жената го придружила до летищната полиция в Истанбул, след което продължила пътуването си. От този момент следите му се губят.

Според близките му Вълчев не е потърсил българското консулство и не се е свързал със съпругата си в България. Подаден е сигнал за издирването му у нас, но до момента няма информация за местонахождението му.

Семейството иска проверка на камерите

Близките настояват да бъде установено дали Вълчев е регистриран от летищната полиция, къде е бил отведен след срещата със служителите и дали са прегледани записите от охранителните камери на терминала. Те призовават всеки, който има информация за него или е бил на летището в Истанбул, да подаде сигнал до полицията или до българското консулство.

Допълнително безпокойство предизвиква кратка активност в профила му във Facebook Messenger след изчезването. По думите на близките на съобщение от негов приятел бил получен отговор: „Сега съм малко зает. Спешно ли е?“. След това комуникацията прекъснала. Твърдението не е потвърдено от независим източник.

Каква е връзката с Ивайло Калушев

В апела за издирването се посочва, че Камен Вълчев е познавал Ивайло Калушев покрай общи интереси в будизма. Близките му изразяват опасения, че изчезването може да е свързано с престъпление, трафик на хора или с обстоятелствата около случая „Петрохан“. Към момента обаче няма доказателства за такава връзка, нито потвърдени данни Вълчев да е бил част от групата около Калушев.

Името на Калушев придоби широка публичност през февруари 2026 г. Той е бил свързан с пещерно гмуркане, участвал е в спасителна операция в пещерата „Духлата“ през 2010 г., а след години в Мексико се е върнал в България и през 2020 г. е купил бившата хижа „Петрохан“.

Засега потвърденото по случая с Камен Вълчев е, че последната информация за него е от летището в Истанбул. Следва да се изясни какво се е случило след контакта му с летищната полиция и дали има записи или официални данни, които могат да установят маршрута му.

Източници: blitz.bg, btvnovinite.bg