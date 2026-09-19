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Открити са снимки на Калушев и баща му с голи младежи
  Тема: Известни личности

Открити са снимки на Калушев и баща му с голи младежи

19 Септември, 2026 19:15, обновена 19 Септември, 2026 19:19 2 134 84

  • ивайло калушев-
  • росен йорданов-
  • петрохан-
  • околчица-
  • прокуратура

Росен Йорданов твърди, че експертизата по случая „Петрохан-Околчица“ стъпва и на снимков архив, видео и свидетелски показания.

Открити са снимки на Калушев и баща му с голи младежи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Криминалният психолог Росен Йорданов съобщи, че в материалите по експертизата за случая „Петрохан-Околчица“ са открити снимки на Ивайло Калушев и баща му с голи или разголени младежи. По думите му част от кадрите са заснети на плаж, а други имат различен контекст.

Йорданов направи изявлението в ефира на NOVA NEWS, като уточни, че експертният анализ е изграден върху видео- и аудиозаписи, свидетелски показания и други материали, събрани в рамките на разследването. Той подчерта, че самите експерти не са разговаряли лично с Калушев.

Какво твърди експертизата

Според Йорданов снимковият архив е сред основанията, на които експертите допускат, че бащата на Калушев е бил наясно с интереса му към подрастващи. Той обаче изрично отбеляза, че не потвърждава хипотеза за едни и същи сексуални предпочитания на бащата и определи подобно заключение като спекулативно.

Психологът каза още, че в експертните изводи Калушев е описан като човек с трайно и приоритетно сексуално влечение към подрастващи. По думите му в по-ранен период интересът е бил насочен към по-големи момчета, а по-късно към по-малки деца.

Твърдения за развитието на случая

Йорданов разказа и за данни от свидетелски показания за предполагаем инцидент от юношеството на Калушев, когато той е бил на около 16-17 години. По неговите думи тази информация е косвена и е достигнала до експертите чрез друг свидетел.

Той допълни, че екипът е опитал да проследи ранните години на Калушев, но за периода до около 15-16-годишна възраст са събрани малко данни. Според него това е най-трудната част от биографията за възстановяване.

Случаят „Петрохан-Околчица“ продължава да се изяснява от разследващите..

Йорданов коментира и ролята на религията в групата около Калушев. По думите му духовният интерес първоначално може да е бил свързан с лични търсения, но впоследствие се е превърнал в инструмент за влияние и контрол.

Източници: NOVA, БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За съжаление

    33 20 Отговор
    В България на пппедофилите се издигат паметници. И тезинси имат - цветна скала 3 м на Петрохан. Както и не се търси отговорност на живите сводници на ламята - невена и жълтото пиле майка

    Коментиран от #34

    19:22 19.09.2026

  • 2 Вашата Мама

    38 13 Отговор
    Чак като го очистихте взехте да му вадите керливите ризи. А можехте да го скриете преди 20 години и да нямаме пожари в планината. Само за сеир чакате.

    19:24 19.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    22 5 Отговор
    НЕЩАСТНА СГАН ПЕДИГИЛСКА! ЗА УПРАВНИЦИТЕ СТАВА ДУМА

    Коментиран от #36

    19:26 19.09.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО?

    30 14 Отговор
    Какво се разследва, шесторно убийство или тинейджърските години на Калушев.

    19:26 19.09.2026

  • 5 Тоя

    31 12 Отговор
    паун и страхопъзльо , потънал в гнусни схеми за пари , какво ли вече не измисли ?

    19:26 19.09.2026

  • 6 Ето, такива експерти заслужават

    10 16 Отговор
    Оценка за работа по съвест и професионално достойнство !!!

    19:27 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    21 17 Отговор
    При днешните възможности на AI ще генерират всякакви снимки и на дядото на Калушев на калъп с няколко 15 годишни пацани

    19:28 19.09.2026

  • 9 Още като

    17 12 Отговор
    Млад българин юнак Калушев е правил активни опити да забремени други млади българи юнаци.

    19:30 19.09.2026

  • 10 много

    31 3 Отговор
    Много въпроси. Защо имат толкова много оръжие. Кой е издал разрешителни за тях. На базата на какво са издадени тези разрешения. Нужното ли е една неправителствена екоорганизация да има оръжие.

    Коментиран от #20

    19:31 19.09.2026

  • 11 Наблюдател

    16 9 Отговор
    Ако на Калушев баща му се беше съсредоточил върху голите младежи изцяло, вместо да си отвлича вниманието с жени, петроханската трагедия нямаше да се случи.

    19:31 19.09.2026

  • 12 Леле - леле ! 🤔

    23 16 Отговор
    Евроатлантическите Турско-англосаксонски тролове на амбразурата . Да бранят педофилията и хомосексуализма . А може би членове на ПП/ДБ знаят , че са на снимките ?

    19:31 19.09.2026

  • 13 нещо не хваща дикиш

    17 11 Отговор
    Поредните глупости , чак сега ги откриха , в някой стар семеен албум ли ?

    19:31 19.09.2026

  • 14 Калуш

    5 10 Отговор
    Калуш Ламев трябваше мвр то да му гарантира че няма да го преследва за педофилия.
    Такъв кадър висш манипулатор не биваше да се изпуска.
    Можеше да го използват за експерименти колко кухи лейки може да излъже за единица време

    19:31 19.09.2026

  • 15 стоян георгиев

    21 4 Отговор
    Вън педофилите от България

    Коментиран от #29

    19:32 19.09.2026

  • 16 Бивш гербер настоящ прогресист

    21 7 Отговор
    Открихте ли колко цака петричкият на мис Пиги?

    Коментиран от #64

    19:33 19.09.2026

  • 17 Почакайте само

    21 5 Отговор
    Те и на софийския кмет ще открият снимките. И на Кокорчо също.

    Коментиран от #28

    19:33 19.09.2026

  • 18 И пастрока е от тая порода...

    7 2 Отговор
    Зидаров е увековечил отношенията им в картините си...

    19:33 19.09.2026

  • 19 проследете

    18 13 Отговор
    Проследете оръжието и ще стане ясно. Заблуждават ви. Няма педофилия. Има трафик на хора, наркотици и оръжие. Имат биткойн за крадене. Има сигнал от западните служби и разчистване на следи. По близо е до хит йотовица ескобарова.

    19:35 19.09.2026

  • 20 каскет по наследство

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "много":

    Разрешителните на всички са издадени на база татко или дядо в комунистическата "Държавна сигурност".

    19:37 19.09.2026

  • 21 Калушко

    12 3 Отговор
    Този така както си ви ги разправя врели-некипели си е лапнал 500 000 от Фандъкова. После ходи на всички форуми на гербаджиите и си прави милиони. А пък такива ляляджии като 12ия умник си му вярват на приказките от шипковия храст

    19:38 19.09.2026

  • 22 Росен Йорданов ПEДOФИЛОВ

    12 12 Отговор
    Открити са снимки на Росен Йорданов и баща му с голи деца , на снимките са също и румеН радеВ-МУНЧО БОТАШКИ , бойкО борисоВ-ТОЛУПА ,деляН пеевскИ-СВИНЧО и наркобаронесата илианА иотовА-МАФИОТОВА .

    Коментиран от #66

    19:38 19.09.2026

  • 23 незнам

    15 7 Отговор
    Бащата починал неможе се защити и той , въобще такива глупости се фърлят че ..

    19:38 19.09.2026

  • 24 Хмм

    8 13 Отговор
    Калушев в интервю за БНР казва, че в началото се занимавал с 15-17 годишни младежи (Валери и Деян?), но било трудно и преминал на 10-11 годишни, журналистката се ужаси, че тя като майка не би могла да се отдели от детето си, Валери като станал на 21 напуснал групата, с Николай се наблюдава същото и той е на 21 и се влюбил в момиче, въпрос на време било да напусне, а Калушев вече се ориентирал към съвсем малки деца, Леон е на 8.

    19:38 19.09.2026

  • 25 Ганчев

    21 9 Отговор
    Този ще разкрие кой е убил Дж.Ф.Кенеди.

    19:39 19.09.2026

  • 26 Aнaтoли Cтaйkoв ПEДOФИЛОВ

    7 9 Отговор
    ПEДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    19:40 19.09.2026

  • 27 Бареков

    16 9 Отговор
    Росене кой ти вярва гербераст долен

    Коментиран от #37

    19:40 19.09.2026

  • 28 Хмм

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Почакайте само":

    Асен Василев не е ходил, Кирил Петков е ходил, но се скарал с ламата на тема будизъм и на следващата сутрин се изнесъл

    19:40 19.09.2026

  • 29 Не вън

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    А да бъдат скопявани без упокойка и бити публично с пръчки на всеки 7 дни!

    19:40 19.09.2026

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 31 БОТАШ MУHЧO ПEДOФИЛ

    7 4 Отговор
    To3 maзeн maZковски ибриpk , дoнocика на ДС педофила румеН радеВ-БОТАШ с кодово име MУHЧO, този жена от другия пол , защо е такова шубе та не се изправи като мъж на президентските избори ,ами се крие под полата на масковската проZта утка улянА Maфиотова-БOTAШ .

    19:42 19.09.2026

  • 32 среднощен

    10 5 Отговор
    "Партенки"... Трябва да повярваме, че Калушев "е такъв". Но, това не дава отговор на много други въпроси. Ще има "трясък" скоро. Има неща, които "няма как да не излязат - "...няма нищо скрито, което да се не открие..."

    19:42 19.09.2026

  • 33 Исторически парк

    11 7 Отговор
    Младежите са терзиев, гюрлата,сандов от пп гейос, кокора и рада дълбоката на млади години 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    Коментиран от #48

    19:43 19.09.2026

  • 34 Експерт

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "За съжаление":

    Психологът Йорданов е извратен! Да му се провери сфинктера в ануса и ларингса в гърлото!

    Коментиран от #47

    19:43 19.09.2026

  • 35 центавос

    11 4 Отговор
    стига лансирахте боковия гъзолизач

    19:43 19.09.2026

  • 36 Ивелин Михайлов

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Бившите управници от продължаваме педофилията

    19:43 19.09.2026

  • 37 Не е геберист а седесар

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Бареков":

    Но партийната принадлежност, няма нищо общо с познанията в областта , които всеки притежава!
    Аз съм сталинистка, но му вярвам!

    19:44 19.09.2026

  • 38 Бойко Българоубиец

    6 0 Отговор
    Тоз и кмета на Симитли са ме еали😬

    19:44 19.09.2026

  • 39 Хмм

    7 4 Отговор
    Асен Василев и Божанов признаха експертизите и обвиниха институциите,, че са го допуснали и не са реагирали на сигналите, въпреки че институциите бяха техни, групата беше закрита от министър Манол Генов

    19:44 19.09.2026

  • 40 Този мутант на снимката

    12 6 Отговор
    Е получавал по 36 хиляди лева на месец от столична община при Фандъкова. Идва Терзиев и му спира кранчето!
    И този мутант за психиатрично лечение да помни Терзиев с хубаво ли?

    Коментиран от #45

    19:45 19.09.2026

  • 41 Еееее

    11 5 Отговор
    И аз на плажа съм разголен. И другите хора на плажа и те са така - по оскъдно облекло, бански. Освен това и аз имам много снимки с приятели на плажа - всички сме разголени.Ако този психолог стои на плажа с дрехи, по-скоро той не е много ок. От девет кладенеца вода вадят, само да си скалъпят хипотезата.

    19:45 19.09.2026

  • 42 Исторически парк

    8 6 Отговор
    За 6 минути 40 коментара от продължаваме педофилията.. мобилизирали са цялата им хомо дружина хахахах

    Коментиран от #43

    19:45 19.09.2026

  • 43 Връщай

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Исторически парк":

    Парите бе!

    Коментиран от #46

    19:47 19.09.2026

  • 44 Човек на тиквата

    7 2 Отговор
    Лъже повече от него.

    19:48 19.09.2026

  • 45 Точен сте..да връща парите или арест

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "Този мутант на снимката":

    Фирмата на криминалния психолог Росен Йорданов, „Ренова тийм“, е получила общо 916 200 лева без ДДС (1079 440 лева с ДДС) по договори със Столична община за периода от 2016 до 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова.Ако тази обща сума се разпредели пропорционално за периода от около 7-8 години, това прави средно около 34500 – 39000 лева на месец. Ето детайлите около финансовите отношения и договорите:Период и обща сума: Договорите обхващат годините между 2016 и 2023

    19:48 19.09.2026

  • 46 Исторически парк

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Връщай":

    А ти кога ще върнеш изнасилените деца от продължаваме петрохана

    Коментиран от #54, #57

    19:49 19.09.2026

  • 47 Ууууууиуу

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "Експерт":

    Извратени сте всички вие , от партията на Петроханската Педофилия .

    Коментиран от #52

    19:49 19.09.2026

  • 48 НАП

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "Исторически парк":

    Йотова е взела подкуп 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар!
    Така Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€.
    А другият 1млн€ от кого е взела?

    Коментиран от #51

    19:50 19.09.2026

  • 49 ?????

    5 4 Отговор
    Ха ха.
    Мирчев и тролчетата му не разбират че колкото повече шават, толкова повече си го вкарват
    Така че аз приветствам тяхната активност по Петроханската тема.

    19:50 19.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ел Менчо

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "НАП":

    От 5 колеги.Смятай.

    Коментиран от #55

    19:51 19.09.2026

  • 52 Безпартиен любопитен

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "Ууууууиуу":

    Психологът Йорданов е извратен! Да му се провери сфинктера в ануса и ларингса в гърлото!

    Коментиран от #75

    19:51 19.09.2026

  • 53 Гледай ти

    8 2 Отговор
    Снимки на младежи на плаж! Разголени били! На плажа е естествено да са разголени. Явно за спецовете, дето нищят случая това е ненормално, да си разголен на плажа. Хайде малко по-сериозно! Друго не измислихте ли? Всеки, който има снимки разголен на плажа с компания, прави ли го автоматично престъпник, с друга ориентация?

    Коментиран от #74

    19:52 19.09.2026

  • 54 Кога

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Исторически парк":

    Опна женка ти.

    Коментиран от #59, #68

    19:52 19.09.2026

  • 55 НАП

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ел Менчо":

    Аз и да смятам, кел файда, нали? НАП да смята!

    19:53 19.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Връщай

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Исторически парк":

    Парите бе!

    Коментиран от #69

    19:54 19.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А твоята?

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кога":

    Кога опна твоята?

    19:55 19.09.2026

  • 60 йолиок

    3 3 Отговор
    ПП и ДБ педофили, изведнъж изчезнаха и се скриха??? Не се появяват по телевизиите да "бият" Русия и Владимир Путин. Наакани изчезнаха Мирчо селяндурина и гейрал Ниско, и цялата им секта педофили се изпокри. След като се разбра че лично Ламата педофил им е редил листите и е напълнил парламента с такива като него и изведнъж изчезнаха. На всичкото отгоре дето "биха" по Русия и покрепяха надрусаната укра маймуна Зеленски, сега и горивата отидоха в космоса, та се изпокриха мишките. Няма ги. Сега всеки българин от джоба си трябва да плати сметката на педофилите от ПП и ДБ. От тях са цемите, от всеки българин да плати. Слава на Господ Иисус Христос изкараха на показ какви са ги вършели. Цяла България да ги види какво представляват. И жълтопаветните маймуни да видят какви вождове имат.

    Коментиран от #65

    19:57 19.09.2026

  • 61 Гаджева

    8 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #62, #70

    19:57 19.09.2026

  • 62 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гаджева":

    Обратните не ги вземаха

    19:58 19.09.2026

  • 63 Алекс

    5 3 Отговор
    Лъжат ! Защо държавата покрива случая с убийствата? Защо не ги разкрива, помислете? Ами защото самата държава е поръчителя и изпълнителя на тези убийства.

    Коментиран от #72

    20:01 19.09.2026

  • 64 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бивш гербер настоящ прогресист":

    Открихме колко си тъп

    20:01 19.09.2026

  • 65 НАП да провери

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "йолиок":

    Йотова е взела подкуп 1млн.€ за помилването на Петричкият Ескобар!
    А Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€.
    Другият 1млн€ Йотова от кого е взела?

    Коментиран от #67

    20:02 19.09.2026

  • 66 Ъхъ ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Росен Йорданов ПEДOФИЛОВ":

    Ти ли бе скопен помак ще даваш квалификации?

    20:03 19.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Исторически парк

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Кога":

    Той само по мъже си пада споко

    20:04 19.09.2026

  • 69 Исторически парк

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Връщай":

    А ти кога ще върнеш изнасилените деца от продължаваме петрохана

    20:05 19.09.2026

  • 70 Сидеров

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гаджева":

    Ами защото съм серГей

    20:08 19.09.2026

  • 71 Чочолина

    0 1 Отговор
    Разбрахме,че Калушев е полуграмотен.А бил ли е в казармата?Служил ли е войник или лекарската комисия го е отхвърлила като негоден?Да менават изборите,че да затворят тази страница.

    20:09 19.09.2026

  • 72 тубата

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Алекс":

    Много криминални филми са омаяли един твой приятел и реалността без мистерии не я приема.

    20:10 19.09.2026

  • 73 ???????

    2 1 Отговор
    Нищо чудно бащата да е имал интимни отношения със сина си. Не може да е наследствена склонността към сексуални влечения към деца. Случило се е с него като дете.

    Коментиран от #83

    20:12 19.09.2026

  • 74 Хаха хаха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Гледай ти":

    Ами като няма друго какво да измислят убийците от ДАНС ...Майка им и тя е езвратена- като бебета ги е къпала голи.

    Коментиран от #76

    20:13 19.09.2026

  • 75 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Безпартиен любопитен":

    Твоите трябва да се проверят, че гледам си много запознат с гей анатомията

    Коментиран от #79, #80

    20:14 19.09.2026

  • 76 Възмутен съм!

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "Хаха хаха ха":

    Този психясал експерт Йорданов е пълно ку ку

    20:15 19.09.2026

  • 77 боико борисоф

    1 3 Отговор
    всичко е ясно от самото начало
    какуша е педофил и всички около нега сА СЪЩИТЕ
    КОЛКОТО И ДА НЕ ВИ СЕ ИСКА ДА ПОВЯРВАТЕ ЛОШОТО Е САМО ЕДНО
    ЧЕ ЗАГИНМАХА ДЕЦАТА
    ХИЖАТА И АКТИВИТЕ НА КАЛУША ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ТОЧКА ДА СЕ ЗАТРИИ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НЕГО И ПП И ДБ

    Коментиран от #84

    20:17 19.09.2026

  • 78 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Много интересно ще бъде когато делото стигне до съда! Ако стигне!!!
    В съда се говори под клетва и с доказателства. Като гледам този криминален психолог как напоително разказва в ефир неща които трябва да бъдат неговата психологична експертиза пред съдиите или в услуга на пр0 к%рв@ турата, която пък в сегашния си вид е ОПГ, става все по-ясно, че истината за Петрохан ще излезе наяве също като истината за КТБ.

    20:21 19.09.2026

  • 79 Психясалият Йорданов

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ивелин Михайлов":

    Майката на Ивей също е педофил Къпела гол малкият Ивайло!

    20:23 19.09.2026

  • 80 Връщай

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    20:23 19.09.2026

  • 81 до Чочолина

    1 1 Отговор
    В ролята на екзекутор е бил Пламен Статев. Той е единственият, който е ходил в казармата, боравил е с оръжие и емоционално е бил подходящ.

    20:25 19.09.2026

  • 82 Тодор Живков

    0 1 Отговор
    Илияна Йотова ви каза кой ще разкрие истината за Петрохан. Това е коалиция Петрохан - Прокуратура, Следствие, ДАНС, МВР - Т.е. тези които от 2022 г. след първия сигнал срещу Ивайло Калушев отварят папката "Служител под прикритие". И след убийство-самоубийството на Петрохан и Околчица се озовават първи на местопрестъплението за да замитат следите и да отворят нова папка "Ни лук яли, ни на лук миришат".

    20:28 19.09.2026

  • 83 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "???????":

    За това е пикривал всички сигнали. Но взел, че умрял. Едно 15 г момипе им покаьва грозната истина.

    20:32 19.09.2026

  • 84 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "боико борисоф":

    Бойко, а колко хубаво ти се струва, че прокуратура, следствие и ДАНС от 2022 до февруари тази години след най-малко два получени сигнала, че в групата на Калушев стават педофилски "неща" не е казала и "гък"? Не е предприета дори проверка на тези сигнаши. Началниците на службите не могат да намерят и еднин лист хария, че нещо е работено по бъдещата афера на века. Как ви се струва на всички спецялисти тоя факт?

    20:34 19.09.2026