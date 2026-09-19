Открити са снимки на Калушев и баща му с голи младежи

Криминалният психолог Росен Йорданов съобщи, че в материалите по експертизата за случая „Петрохан-Околчица“ са открити снимки на Ивайло Калушев и баща му с голи или разголени младежи. По думите му част от кадрите са заснети на плаж, а други имат различен контекст.
Йорданов направи изявлението в ефира на NOVA NEWS, като уточни, че експертният анализ е изграден върху видео- и аудиозаписи, свидетелски показания и други материали, събрани в рамките на разследването. Той подчерта, че самите експерти не са разговаряли лично с Калушев.
Какво твърди експертизата
Според Йорданов снимковият архив е сред основанията, на които експертите допускат, че бащата на Калушев е бил наясно с интереса му към подрастващи. Той обаче изрично отбеляза, че не потвърждава хипотеза за едни и същи сексуални предпочитания на бащата и определи подобно заключение като спекулативно.
Психологът каза още, че в експертните изводи Калушев е описан като човек с трайно и приоритетно сексуално влечение към подрастващи. По думите му в по-ранен период интересът е бил насочен към по-големи момчета, а по-късно към по-малки деца.
Твърдения за развитието на случая
Йорданов разказа и за данни от свидетелски показания за предполагаем инцидент от юношеството на Калушев, когато той е бил на около 16-17 години. По неговите думи тази информация е косвена и е достигнала до експертите чрез друг свидетел.
Той допълни, че екипът е опитал да проследи ранните години на Калушев, но за периода до около 15-16-годишна възраст са събрани малко данни. Според него това е най-трудната част от биографията за възстановяване.
Случаят „Петрохан-Околчица“ продължава да се изяснява от разследващите..
Йорданов коментира и ролята на религията в групата около Калушев. По думите му духовният интерес първоначално може да е бил свързан с лични търсения, но впоследствие се е превърнал в инструмент за влияние и контрол.
Източници: NOVA, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За съжаление
Коментиран от #34
19:22 19.09.2026
2 Вашата Мама
19:24 19.09.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #36
19:26 19.09.2026
4 ИНТЕРЕСНО?
19:26 19.09.2026
5 Тоя
19:26 19.09.2026
6 Ето, такива експерти заслужават
19:27 19.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
19:28 19.09.2026
9 Още като
19:30 19.09.2026
10 много
Коментиран от #20
19:31 19.09.2026
11 Наблюдател
19:31 19.09.2026
12 Леле - леле ! 🤔
19:31 19.09.2026
13 нещо не хваща дикиш
19:31 19.09.2026
14 Калуш
Такъв кадър висш манипулатор не биваше да се изпуска.
Можеше да го използват за експерименти колко кухи лейки може да излъже за единица време
19:31 19.09.2026
15 стоян георгиев
Коментиран от #29
19:32 19.09.2026
16 Бивш гербер настоящ прогресист
Коментиран от #64
19:33 19.09.2026
17 Почакайте само
Коментиран от #28
19:33 19.09.2026
18 И пастрока е от тая порода...
19:33 19.09.2026
19 проследете
19:35 19.09.2026
20 каскет по наследство
До коментар #10 от "много":Разрешителните на всички са издадени на база татко или дядо в комунистическата "Държавна сигурност".
19:37 19.09.2026
21 Калушко
19:38 19.09.2026
22 Росен Йорданов ПEДOФИЛОВ
Коментиран от #66
19:38 19.09.2026
23 незнам
19:38 19.09.2026
24 Хмм
19:38 19.09.2026
25 Ганчев
19:39 19.09.2026
26 Aнaтoли Cтaйkoв ПEДOФИЛОВ
19:40 19.09.2026
27 Бареков
Коментиран от #37
19:40 19.09.2026
28 Хмм
До коментар #17 от "Почакайте само":Асен Василев не е ходил, Кирил Петков е ходил, но се скарал с ламата на тема будизъм и на следващата сутрин се изнесъл
19:40 19.09.2026
29 Не вън
До коментар #15 от "стоян георгиев":А да бъдат скопявани без упокойка и бити публично с пръчки на всеки 7 дни!
19:40 19.09.2026
30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
31 БОТАШ MУHЧO ПEДOФИЛ
19:42 19.09.2026
32 среднощен
19:42 19.09.2026
33 Исторически парк
Коментиран от #48
19:43 19.09.2026
34 Експерт
До коментар #1 от "За съжаление":Психологът Йорданов е извратен! Да му се провери сфинктера в ануса и ларингса в гърлото!
Коментиран от #47
19:43 19.09.2026
35 центавос
19:43 19.09.2026
36 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Боруна Лом":Бившите управници от продължаваме педофилията
19:43 19.09.2026
37 Не е геберист а седесар
До коментар #27 от "Бареков":Но партийната принадлежност, няма нищо общо с познанията в областта , които всеки притежава!
Аз съм сталинистка, но му вярвам!
19:44 19.09.2026
38 Бойко Българоубиец
19:44 19.09.2026
39 Хмм
19:44 19.09.2026
40 Този мутант на снимката
И този мутант за психиатрично лечение да помни Терзиев с хубаво ли?
Коментиран от #45
19:45 19.09.2026
41 Еееее
19:45 19.09.2026
42 Исторически парк
Коментиран от #43
19:45 19.09.2026
43 Връщай
До коментар #42 от "Исторически парк":Парите бе!
Коментиран от #46
19:47 19.09.2026
44 Човек на тиквата
19:48 19.09.2026
45 Точен сте..да връща парите или арест
До коментар #40 от "Този мутант на снимката":Фирмата на криминалния психолог Росен Йорданов, „Ренова тийм“, е получила общо 916 200 лева без ДДС (1079 440 лева с ДДС) по договори със Столична община за периода от 2016 до 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова.Ако тази обща сума се разпредели пропорционално за периода от около 7-8 години, това прави средно около 34500 – 39000 лева на месец. Ето детайлите около финансовите отношения и договорите:Период и обща сума: Договорите обхващат годините между 2016 и 2023
19:48 19.09.2026
46 Исторически парк
До коментар #43 от "Връщай":А ти кога ще върнеш изнасилените деца от продължаваме петрохана
Коментиран от #54, #57
19:49 19.09.2026
47 Ууууууиуу
До коментар #34 от "Експерт":Извратени сте всички вие , от партията на Петроханската Педофилия .
Коментиран от #52
19:49 19.09.2026
48 НАП
До коментар #33 от "Исторически парк":Йотова е взела подкуп 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар!
Така Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€.
А другият 1млн€ от кого е взела?
Коментиран от #51
19:50 19.09.2026
49 ?????
Мирчев и тролчетата му не разбират че колкото повече шават, толкова повече си го вкарват
Така че аз приветствам тяхната активност по Петроханската тема.
19:50 19.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ел Менчо
До коментар #48 от "НАП":От 5 колеги.Смятай.
Коментиран от #55
19:51 19.09.2026
52 Безпартиен любопитен
До коментар #47 от "Ууууууиуу":Психологът Йорданов е извратен! Да му се провери сфинктера в ануса и ларингса в гърлото!
Коментиран от #75
19:51 19.09.2026
53 Гледай ти
Коментиран от #74
19:52 19.09.2026
54 Кога
До коментар #46 от "Исторически парк":Опна женка ти.
Коментиран от #59, #68
19:52 19.09.2026
55 НАП
До коментар #51 от "Ел Менчо":Аз и да смятам, кел файда, нали? НАП да смята!
19:53 19.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Връщай
До коментар #46 от "Исторически парк":Парите бе!
Коментиран от #69
19:54 19.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 А твоята?
До коментар #54 от "Кога":Кога опна твоята?
19:55 19.09.2026
60 йолиок
Коментиран от #65
19:57 19.09.2026
61 Гаджева
Коментиран от #62, #70
19:57 19.09.2026
62 Зевзек
До коментар #61 от "Гаджева":Обратните не ги вземаха
19:58 19.09.2026
63 Алекс
Коментиран от #72
20:01 19.09.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #16 от "Бивш гербер настоящ прогресист":Открихме колко си тъп
20:01 19.09.2026
65 НАП да провери
До коментар #60 от "йолиок":Йотова е взела подкуп 1млн.€ за помилването на Петричкият Ескобар!
А Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€.
Другият 1млн€ Йотова от кого е взела?
Коментиран от #67
20:02 19.09.2026
66 Ъхъ ъхъ
До коментар #22 от "Росен Йорданов ПEДOФИЛОВ":Ти ли бе скопен помак ще даваш квалификации?
20:03 19.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Исторически парк
До коментар #54 от "Кога":Той само по мъже си пада споко
20:04 19.09.2026
69 Исторически парк
До коментар #57 от "Връщай":А ти кога ще върнеш изнасилените деца от продължаваме петрохана
20:05 19.09.2026
70 Сидеров
До коментар #61 от "Гаджева":Ами защото съм серГей
20:08 19.09.2026
71 Чочолина
20:09 19.09.2026
72 тубата
До коментар #63 от "Алекс":Много криминални филми са омаяли един твой приятел и реалността без мистерии не я приема.
20:10 19.09.2026
73 ???????
Коментиран от #83
20:12 19.09.2026
74 Хаха хаха ха
До коментар #53 от "Гледай ти":Ами като няма друго какво да измислят убийците от ДАНС ...Майка им и тя е езвратена- като бебета ги е къпала голи.
Коментиран от #76
20:13 19.09.2026
75 Ивелин Михайлов
До коментар #52 от "Безпартиен любопитен":Твоите трябва да се проверят, че гледам си много запознат с гей анатомията
Коментиран от #79, #80
20:14 19.09.2026
76 Възмутен съм!
До коментар #74 от "Хаха хаха ха":Този психясал експерт Йорданов е пълно ку ку
20:15 19.09.2026
77 боико борисоф
какуша е педофил и всички около нега сА СЪЩИТЕ
КОЛКОТО И ДА НЕ ВИ СЕ ИСКА ДА ПОВЯРВАТЕ ЛОШОТО Е САМО ЕДНО
ЧЕ ЗАГИНМАХА ДЕЦАТА
ХИЖАТА И АКТИВИТЕ НА КАЛУША ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ТОЧКА ДА СЕ ЗАТРИИ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НЕГО И ПП И ДБ
Коментиран от #84
20:17 19.09.2026
78 Атина Палада
В съда се говори под клетва и с доказателства. Като гледам този криминален психолог как напоително разказва в ефир неща които трябва да бъдат неговата психологична експертиза пред съдиите или в услуга на пр0 к%рв@ турата, която пък в сегашния си вид е ОПГ, става все по-ясно, че истината за Петрохан ще излезе наяве също като истината за КТБ.
20:21 19.09.2026
79 Психясалият Йорданов
До коментар #75 от "Ивелин Михайлов":Майката на Ивей също е педофил Къпела гол малкият Ивайло!
20:23 19.09.2026
80 Връщай
До коментар #75 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
20:23 19.09.2026
81 до Чочолина
20:25 19.09.2026
82 Тодор Живков
20:28 19.09.2026
83 Така е
До коментар #73 от "???????":За това е пикривал всички сигнали. Но взел, че умрял. Едно 15 г момипе им покаьва грозната истина.
20:32 19.09.2026
84 Атина Палада
До коментар #77 от "боико борисоф":Бойко, а колко хубаво ти се струва, че прокуратура, следствие и ДАНС от 2022 до февруари тази години след най-малко два получени сигнала, че в групата на Калушев стават педофилски "неща" не е казала и "гък"? Не е предприета дори проверка на тези сигнаши. Началниците на службите не могат да намерят и еднин лист хария, че нещо е работено по бъдещата афера на века. Как ви се струва на всички спецялисти тоя факт?
20:34 19.09.2026