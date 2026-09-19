Открити са снимки на Калушев и баща му с голи младежи

Криминалният психолог Росен Йорданов съобщи, че в материалите по експертизата за случая „Петрохан-Околчица“ са открити снимки на Ивайло Калушев и баща му с голи или разголени младежи. По думите му част от кадрите са заснети на плаж, а други имат различен контекст.

Йорданов направи изявлението в ефира на NOVA NEWS, като уточни, че експертният анализ е изграден върху видео- и аудиозаписи, свидетелски показания и други материали, събрани в рамките на разследването. Той подчерта, че самите експерти не са разговаряли лично с Калушев.

Какво твърди експертизата

Според Йорданов снимковият архив е сред основанията, на които експертите допускат, че бащата на Калушев е бил наясно с интереса му към подрастващи. Той обаче изрично отбеляза, че не потвърждава хипотеза за едни и същи сексуални предпочитания на бащата и определи подобно заключение като спекулативно.

Психологът каза още, че в експертните изводи Калушев е описан като човек с трайно и приоритетно сексуално влечение към подрастващи. По думите му в по-ранен период интересът е бил насочен към по-големи момчета, а по-късно към по-малки деца.

Твърдения за развитието на случая

Йорданов разказа и за данни от свидетелски показания за предполагаем инцидент от юношеството на Калушев, когато той е бил на около 16-17 години. По неговите думи тази информация е косвена и е достигнала до експертите чрез друг свидетел.

Той допълни, че екипът е опитал да проследи ранните години на Калушев, но за периода до около 15-16-годишна възраст са събрани малко данни. Според него това е най-трудната част от биографията за възстановяване.

Случаят „Петрохан-Околчица“ продължава да се изяснява от разследващите..

Йорданов коментира и ролята на религията в групата около Калушев. По думите му духовният интерес първоначално може да е бил свързан с лични търсения, но впоследствие се е превърнал в инструмент за влияние и контрол.

Източници: NOVA, БТА