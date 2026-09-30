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Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов
  Тема: Известни личности

Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов

30 Септември, 2026 06:29 720 5

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  • обвинителен акт-
  • длъжностно престъпление

Бившият екоминистър е първият обвиняем по случая „Петрохан“ заради рамково споразумение с неправителствена организация.

Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата се очаква да връчи обвинителния акт на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая „Петрохан“. Той е първият обвиняем по разследването и е привлечен към наказателна отговорност за длъжностно престъпление.

Обвинението е свързано с действия от 8 февруари 2022 г. Според Софийската градска прокуратура тогава Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана с Ивайло Калушев.

Разследващите твърдят, че чрез документа на организацията са били предоставени контролни функции в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. Именно тези действия са посочени като основание за обвинението срещу бившия екоминистър.

Сандов е получил призовка

В началото на седмицата Сандов съобщи във Фейсбук, че е получил призовка за предявяване на обвинението. По думите му в документа е посочено, че досъдебното производство срещу него е образувано през 2023 г.

„Досъдебното производство е образувано през 2023 г.“

Това е твърдение на Сандов за съдържанието на призовката. Предстои той да получи обвинителния акт и да се запознае с конкретно описаните в него действия и обстоятелства.

Връчването на обвинителния акт е следващият процесуален етап по делото. След него обвиняемият може да организира защитата си, а прокуратурата трябва да поддържа обвинението пред съда. Вината на Борислав Сандов не е установена с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: БНТ


София / България
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