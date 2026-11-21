Мексиканските въоръжени сили заловиха Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като „Ел Чапо Исидро“, при операция в щата Синалоа. Той беше сред десетимата най-издирвани бегълци на Федералното бюро за разследване на САЩ. Заедно с него са задържани още двама високопоставени представители на престъпната му организация, съобщи ръководителят на мексиканските служби за сигурност.

Според Асошиейтед прес акцията е проведена в град Гуасаве. Мексиканските власти са установили периметър около сградата, в която се е намирал Меса Флорес, но са били атакувани с огнестрелно оръжие и експлозиви от предполагаеми членове на картела. След това силите за сигурност са влезли в сградата и са задържали заподозрения.

Арестът предизвика сблъсъци

Операцията доведе до въоръжени сблъсъци в Синалоа. Членове на наркокартели са издигнали горящи барикади по пътищата, а в района са били подпалени автомобили, камиони и търговски обекти. Съобщава се и за стрелба, която е принудила жители да търсят укритие. В събота сутринта обстановката в Гуасаве е започнала да се успокоява, а мексиканските сили са останали разположени в щата.

Ръководителят на мексиканските служби за сигурност Омар Гарсия Харфуч определи задържането като „важна стъпка за умиротворяването на Синалоа“. По данни на мексиканските власти операцията е била извършена с помощта на разузнавателна информация от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Подробности за координацията между двете държави не са съобщени.

Какво обвинение е свързано с Меса Флорес

Фаусто Исидро Меса Флорес е смятан за един от лидерите на организацията „Белтран Лейва“, която е свързвана с фракцията „Лос Майос“ на картела „Синалоа“. Американските власти го издирват по обвинения за участие в заговор за производство и разпространение на метамфетамини, кокаин, хероин и марихуана, както и за незаконно използване и притежание на огнестрелно оръжие. Обвиненията не представляват доказана вина.

Американският Държавен департамент посочва, че в продължение на повече от две десетилетия Меса Флорес и ръководената от него организация са били свързвани с контрабандата на големи количества наркотици към Съединените щати. ФБР и Държавният департамент не са отговорили незабавно на запитванията на Ройтерс за коментар.

Арестът идва след серия операции срещу високопоставени предполагаеми наркотрафиканти и на фона на натиска от Вашингтон Мексико да засили действията си срещу картелите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно е заплашвал с едностранни военни действия на мексиканска територия, ако правителството на Клаудия Шейнбаум не предприеме по-решителни мерки.

Източници: news.bg, investing.com, apnews.com