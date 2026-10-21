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Арестуваха семейство от "Факултета", продавало фентанил на деца и възрастни

Арестуваха семейство от "Факултета", продавало фентанил на деца и възрастни

21 Октомври, 2026 20:48 773 11

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150 дози фентанил, кристал и електронна везна са иззети от къща в столичния квартал „Факултета“. Арестувани са 21-годишен мъж, майка му — по документи безработна, и доведеният му баща

Арестуваха семейство от "Факултета", продавало фентанил на деца и възрастни - 1
Илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

125 жертви на дрогата за година показват данните на Националния фокусен център за наркотици и наркомании за 2025 г. 73-ма са загинали след употреба на опиоиди — тип обезболяващи, като в някои случаи са смесени по няколко вида от тях. 58 от загиналите са употребили фентанил. Сред най-смъртноносните наркотици у нас се нарежда и метамфетаминът — 49 души.

Сред жертвите са 8 души под 20 години и 16 — на възраст от 20 до 29 години. При загиналите след употреба на наркотици през 2025 г. 42 души са от 30 до 39 години, а 45 — от 40 до 49 години.

Особено тревожно е, че възрастовата граница на употребяващите фентанил пада. Наскоро беше заловено цяло семейство, което продава дрогата на деца и на възрастни.

150 дози фентанил, кристал и електронна везна са иззети от къща в столичния квартал „Факултета“. Арестувани са 21-годишен мъж, майка му — по документи безработна, и доведеният му баща.

Съседи отричат в района да се продава дрога. „Наркотици в квартала продават ли се? Не. Не сте виждали? Не. А фентанил знаете ли какво е? Аааа... Това не го знам, но тук не продават дроги и такива работи. Просто ти казвам“, споделя мъж от квартала.

„То всичко се знае, миличка! Децата използват ли фентанил? Естествено, че използват. Тук мишките ни хващате. Фентанил - кой го вкара тоя фентанил в квартала ни? Ние ли го вкарахме? Ние, циганите, сме неграмотни. Не сме химици, не сме учени“, казва друг жител на квартала пред БТВ.

„Къде са разпространявали фентанила? Предимно в района на Факултета“, казва Станислава.

Семейството е познато на полицията - освен за наркотици, също и за кражби и отвличане. А фентанила продавали и на деца.

„Има данни. Разпитали сме не един свидетел. Всичките в разпити заявяват, че в различни моменти са се снабдявали с наркотици от въпросните хора“, казва Станислава.

На съседната улица хората казват, че фентанилът става все по-популярен в квартала.

„Продават се. Какво се продава? Фентанил, но в момента не знам. По принцип се продават. А деца купуват ли? Не знам. Не съм виждал. Възрастни? Да, виждал съм. От всякакви квартали идват. Какво се купува най-много? Не знам. Аз не употребявам, но това, дето стават зомбита много - фентанилът беше“, казва мъж от района.

Схемата най-често е с телефонно обаждане или на място - предимно около училища.

„Работят и в различни мобилни приложения, през които си поръчват дадена доза наркотик и получават локация и снимка на мястото, откъдето могат да си ги вземат, пък парите ги превеждат по различни начини. Имаме механизъм, изграден за проследяване и на тези схеми. Наблюдаваме доста различни фамилии, които разпространяват, но за да не навредя на нашите бъдещи действия, предпочитам да спра дотук“, казва Станислава.

Цената на дозата е 10 евро. Дори една може да се окаже фатална.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Същите продават бюлетини покрай изборите,ама тогава никой не ги закача.

    Коментиран от #8

    20:49 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 1 Отговор
    ТЕЗИ ОТ "ФАКУЛТЕТА" ЩЕ БЪДАТ "ОСВОБОДЕНИ" ОТ ........................ НАРКО - ДИЛЪРКАТА МИС ПИГИ ЙОТОВА МУЦУНСКА .................... ФАКТ !

    21:12 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Кога и в България пак ще имаме смъртно наказание ,като нашия господар и по голям брат от САЩ

    21:12 21.10.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Бразилците не седят по затворите, еле па преди избори....

    21:13 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тик-Ток

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Абе България е най смешната бананова република на САЩ

    21:15 21.10.2026

  • 9 Пръц

    8 2 Отговор
    Факултета е избирателен район на ППДБ,т.е. на Гюро и Кандю

    21:20 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СИГУРНО

    0 0 Отговор
    Ако това беше в САЩ , Тръмп щеше да спусне шалтера с напрежение 460 V.

    21:52 21.10.2026