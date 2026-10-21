Арестуваха семейство от "Факултета", продавало фентанил на деца и възрастни

125 жертви на дрогата за година показват данните на Националния фокусен център за наркотици и наркомании за 2025 г. 73-ма са загинали след употреба на опиоиди — тип обезболяващи, като в някои случаи са смесени по няколко вида от тях. 58 от загиналите са употребили фентанил. Сред най-смъртноносните наркотици у нас се нарежда и метамфетаминът — 49 души.

Сред жертвите са 8 души под 20 години и 16 — на възраст от 20 до 29 години. При загиналите след употреба на наркотици през 2025 г. 42 души са от 30 до 39 години, а 45 — от 40 до 49 години.

Особено тревожно е, че възрастовата граница на употребяващите фентанил пада. Наскоро беше заловено цяло семейство, което продава дрогата на деца и на възрастни.

150 дози фентанил, кристал и електронна везна са иззети от къща в столичния квартал „Факултета“. Арестувани са 21-годишен мъж, майка му — по документи безработна, и доведеният му баща.

Съседи отричат в района да се продава дрога. „Наркотици в квартала продават ли се? Не. Не сте виждали? Не. А фентанил знаете ли какво е? Аааа... Това не го знам, но тук не продават дроги и такива работи. Просто ти казвам“, споделя мъж от квартала.

„То всичко се знае, миличка! Децата използват ли фентанил? Естествено, че използват. Тук мишките ни хващате. Фентанил - кой го вкара тоя фентанил в квартала ни? Ние ли го вкарахме? Ние, циганите, сме неграмотни. Не сме химици, не сме учени“, казва друг жител на квартала пред БТВ.

„Къде са разпространявали фентанила? Предимно в района на Факултета“, казва Станислава.

Семейството е познато на полицията - освен за наркотици, също и за кражби и отвличане. А фентанила продавали и на деца.

„Има данни. Разпитали сме не един свидетел. Всичките в разпити заявяват, че в различни моменти са се снабдявали с наркотици от въпросните хора“, казва Станислава.

На съседната улица хората казват, че фентанилът става все по-популярен в квартала.

„Продават се. Какво се продава? Фентанил, но в момента не знам. По принцип се продават. А деца купуват ли? Не знам. Не съм виждал. Възрастни? Да, виждал съм. От всякакви квартали идват. Какво се купува най-много? Не знам. Аз не употребявам, но това, дето стават зомбита много - фентанилът беше“, казва мъж от района.

Схемата най-често е с телефонно обаждане или на място - предимно около училища.

„Работят и в различни мобилни приложения, през които си поръчват дадена доза наркотик и получават локация и снимка на мястото, откъдето могат да си ги вземат, пък парите ги превеждат по различни начини. Имаме механизъм, изграден за проследяване и на тези схеми. Наблюдаваме доста различни фамилии, които разпространяват, но за да не навредя на нашите бъдещи действия, предпочитам да спра дотук“, казва Станислава.

Цената на дозата е 10 евро. Дори една може да се окаже фатална.