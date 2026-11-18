Над 6000 пратки с наркотични вещества са задържани за последните шест месеца в София, Русе и Видин. Около 80% от получателите са на възраст 16-17 години, съобщи заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му наркоразпространението все по-често се извършва онлайн, като веществата достигат до младите хора чрез малки куриерски пратки. Митническите служби използват специализиран софтуер за анализ на риска, който ежедневно селектира стотици съмнителни пратки. В повече от половината от тях са откривани наркотични вещества.

Синтетичните вещества заемат все по-голям дял

Сред най-разпространените нови вещества Бакалов посочи полусинтетичните и синтетичните канабиноиди и катиноните. Той предупреди, че представянето им като безвредни крие сериозен риск.

„Тези полусинтетични наркотици са много по-закачащи, отколкото познатата марихуана от преди 20 години“, каза Стефан Бакалов.

Според него употребата им води до увеличаване на случаите, при които се търси спешна медицинска помощ.

Предупреждение за фентанила

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ определи заплахата от фентанил и синтетични опиоиди като сериозен и комплексен въпрос. Той посочи, че България и Европа са изправени пред различен модел от този в Съединените щати, тъй като производството все по-често се извършва на територията на европейски държави.

Бакалов каза, че има обосновано предположение за съществуването на още лаборатории за фентанил в България. По думите му това прави превенцията още по-необходима.

„Няма нищо по-важно от това абсолютно всички институции да са обединени в тази кампания, защото тук става въпрос за защита живота на децата“, заяви той.

Близо 100 милиона контрабандни цигари

В разговора Бакалов коментира и противодействието на контрабандата на цигари. По негови данни за близо 11 месеца са задържани близо 100 милиона нелегални цигари по границите, а само през октомври митническите служители са спрели шест камиона, натоварени с контрабандни цигари.

Източници: novini.bg