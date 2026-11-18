Над 6000 пратки с наркотични вещества са задържани за последните шест месеца в София, Русе и Видин. Около 80% от получателите са на възраст 16-17 години, съобщи заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в предаването „Денят започва“ по БНТ.
По думите му наркоразпространението все по-често се извършва онлайн, като веществата достигат до младите хора чрез малки куриерски пратки. Митническите служби използват специализиран софтуер за анализ на риска, който ежедневно селектира стотици съмнителни пратки. В повече от половината от тях са откривани наркотични вещества.
Синтетичните вещества заемат все по-голям дял
Сред най-разпространените нови вещества Бакалов посочи полусинтетичните и синтетичните канабиноиди и катиноните. Той предупреди, че представянето им като безвредни крие сериозен риск.
Според него употребата им води до увеличаване на случаите, при които се търси спешна медицинска помощ.
Предупреждение за фентанила
Заместник-директорът на Агенция „Митници“ определи заплахата от фентанил и синтетични опиоиди като сериозен и комплексен въпрос. Той посочи, че България и Европа са изправени пред различен модел от този в Съединените щати, тъй като производството все по-често се извършва на територията на европейски държави.
Бакалов каза, че има обосновано предположение за съществуването на още лаборатории за фентанил в България. По думите му това прави превенцията още по-необходима.
„Няма нищо по-важно от това абсолютно всички институции да са обединени в тази кампания, защото тук става въпрос за защита живота на децата“, заяви той.
Близо 100 милиона контрабандни цигари
В разговора Бакалов коментира и противодействието на контрабандата на цигари. По негови данни за близо 11 месеца са задържани близо 100 милиона нелегални цигари по границите, а само през октомври митническите служители са спрели шест камиона, натоварени с контрабандни цигари.
Източници: novini.bg
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