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Двама мъже са предадени на съд за фентанил и метамфетамин

Двама мъже са предадени на съд за фентанил и метамфетамин

28 Октомври, 2026 09:33 482 3

  • фентанил-
  • метамфетамин-
  • софийска градска прокуратура-
  • сдвр-
  • наркотици

Единият е обвинен и за разпространение на фентанил в периода от юли 2025 до юни 2026 г. И двамата са задържани под стража

Двама мъже са предадени на съд за фентанил и метамфетамин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура предаде на съд двама мъже, обвинени в престъпления, свързани с фентанил и метамфетамин. Към момента те са задържани под стража, а съдът предстои да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според обвинителния акт единият обвиняем е разпространявал фентанил на различни лица в периода от 9 юли 2025 г. до 1 юни 2026 г. На същия мъж е повдигнато обвинение и за държане на значителен брой обособени количества наркотици с цел разпространение.

Другият обвиняем е предаден на съд за държане на наркотици с цел разпространение. В съобщената информация не са посочени имената на двамата мъже, нито конкретните количества фентанил и метамфетамин.

Предстои разпоредително заседание

След внасянето на обвинителния акт съдът трябва да насрочи разпоредително заседание. На него се проверява редовността на обвинението и наличието на процесуални пречки делото да продължи в съдебна фаза.

До постановяване на окончателна присъда двамата мъже са обвиняеми, а твърденията за извършените престъпления подлежат на доказване в съдебния процес.

В отделна информация директорът на СДВР Николай Пелтеков е съобщил за трима задържани при специализирана полицейска операция в София срещу престъпления, свързани с наркотици. От съобщените данни не става ясно дали тези задържани са сред двамата обвиняеми по делото, внесено от Софийската градска прокуратура.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Йотова

    2 0 Отговор
    Тези са дребни риби ,няма да ги помилвам .Кеша им е слаб

    09:44 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Таня

    2 0 Отговор
    Йотова ще ги пусне

    10:10 28.10.2026