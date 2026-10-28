Двама мъже са предадени на съд за фентанил и метамфетамин

Софийската градска прокуратура предаде на съд двама мъже, обвинени в престъпления, свързани с фентанил и метамфетамин. Към момента те са задържани под стража, а съдът предстои да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според обвинителния акт единият обвиняем е разпространявал фентанил на различни лица в периода от 9 юли 2025 г. до 1 юни 2026 г. На същия мъж е повдигнато обвинение и за държане на значителен брой обособени количества наркотици с цел разпространение.

Другият обвиняем е предаден на съд за държане на наркотици с цел разпространение. В съобщената информация не са посочени имената на двамата мъже, нито конкретните количества фентанил и метамфетамин.

Предстои разпоредително заседание

След внасянето на обвинителния акт съдът трябва да насрочи разпоредително заседание. На него се проверява редовността на обвинението и наличието на процесуални пречки делото да продължи в съдебна фаза.

До постановяване на окончателна присъда двамата мъже са обвиняеми, а твърденията за извършените престъпления подлежат на доказване в съдебния процес.

В отделна информация директорът на СДВР Николай Пелтеков е съобщил за трима задържани при специализирана полицейска операция в София срещу престъпления, свързани с наркотици. От съобщените данни не става ясно дали тези задържани са сред двамата обвиняеми по делото, внесено от Софийската градска прокуратура.

Източници: bta.bg