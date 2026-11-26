Около 30 роднини и съседи замеряли полицаи с камъни и други подръчни средства при задържането на издирван 38-годишен мъж в столичния квартал „Факултета“. Случаят е от 24 ноември, съобщиха от МВР и bTV.

Служители на Трето районно управление проверили къща в квартала след информация, че там се намира мъж, обявен за общодържавно издирване с влязла в сила присъда. При установяването и задържането му той оказал съпротива, заради което полицаите използвали тейзър.

„В хода на проверката, при неговото установяване и задържане, 38-годишният мъж оказал яростна съпротива, което наложило използването на помощно средство - тейзър“, съобщи МВР.

Междувременно на мястото се събрала група от около 30 местни жители. По данни на полицията те се нахвърлили върху служителите с камъни и други предмети. За да овладеят ситуацията, на помощ на екипа от районното управление пристигнали служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

При действията леко пострадал един полицейски служител. Той бил откаран за преглед в лечебно заведение и след това освободен.

Задържани за срок до 24 часа са трима мъже на 25, 26 и 40 години. МВР посочва, че те са известни на полицията за грабежи и кражби.

По случая е образувано досъдебно производство. На двамата по-млади мъже са повдигнати обвинения и са им наложени мерки за задържане до 72 часа. Предстои прокуратурата да прецени последващите действия по производството.