Трима са задържани за фентанил в „Столипиново“

Трима души са задържани в пловдивския квартал „Столипиново“ за разпространение на фентанил. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

По думите му през последните години кварталът се е променил като място за наркоразпространение. „Столипиново“ се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил“, заяви Костадинов пред БНТ.

Незаконни постройки затрудняват достъпа

Паралелно с полицейските действия властите започват премахване на незаконни постройки в квартала. Според информацията на полицията такива обекти често се използват като прикритие от дилъри.

Незаконното строителство затруднява достъпа до адресите, включително на полицейски екипи. Затова премахването на постройките е включено в мерките срещу разпространението на наркотични вещества.

Задържаните са посочени като лица, задържани във връзка с разпространение на фентанил. Към момента в съобщената информация няма данни за повдигнати обвинения или за постановени съдебни мерки.

Източници: bntnews.bg