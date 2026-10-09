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Трима са задържани за фентанил в „Столипиново“

Трима са задържани за фентанил в „Столипиново“

9 Октомври, 2026 06:17 450 2

  • фентанил-
  • столипиново-
  • пловдив-
  • наркоразпространение

Полицията в Пловдив свързва акцията с разпространение на наркотика. Започва и премахване на незаконни постройки в квартала

Трима са задържани за фентанил в „Столипиново“ - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са задържани в пловдивския квартал „Столипиново“ за разпространение на фентанил. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

По думите му през последните години кварталът се е променил като място за наркоразпространение. „Столипиново“ се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил“, заяви Костадинов пред БНТ.

Незаконни постройки затрудняват достъпа

Паралелно с полицейските действия властите започват премахване на незаконни постройки в квартала. Според информацията на полицията такива обекти често се използват като прикритие от дилъри.

Незаконното строителство затруднява достъпа до адресите, включително на полицейски екипи. Затова премахването на постройките е включено в мерките срещу разпространението на наркотични вещества.

Задържаните са посочени като лица, задържани във връзка с разпространение на фентанил. Към момента в съобщената информация няма данни за повдигнати обвинения или за постановени съдебни мерки.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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  • 2 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    КОЙ АМНИСТИРА 5 НАРКОТРАФИКАНТИ - МАФИОТИ ? ? ? ........................ НЕ Е ЛИ ПИГИ ЙОТОВА ......................

    06:38 09.10.2026