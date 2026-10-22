Задържаха мъж за купуване на гласове в Малорад

62-годишен мъж от врачанското село Малорад е задържан по подозрение за купуване на гласове преди предстоящия балотаж за кмет. По данни на полицията във Враца той е предложил пари на трима свои съселяни, за да гласуват за определен кандидат.

„Тримата потвърдили, че са получили пари от него“, съобщиха от полицията във Враца.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство за купуване на гласове. Случаят е установен на 21 октомври след полицейска проверка.

Балотажът е между двама кандидати

В Малорад предстои втори тур на предсрочните избори за кмет. До него достигнаха Светослав Георгиев, издигнат от „Земеделски народен съюз“, и Мартин Диловски от партия „Български глас“.

На първия тур Георгиев получи 335 гласа, а Диловски – 272. За кмет на селото са гласували 834 души от над 1300 избиратели в списъка.

В публикуваната информация не се посочват размерът на предложените суми, както и кандидатът, за когото според полицейските данни е трябвало да бъде даден вот.

Източници: bnrnews.bg