Акция срещу купуването на гласове в Монтанско

Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство е проведена в Монтанско. В рамките на 24-часов засилен контрол са проверени 13 места, за които е имало предварителна информация за евентуално купуване и продаване на гласове.

Полицаите са инспектирали и 8 местни лидери, определени като влиятелни фигури в местни групи с потенциал да въздействат върху изборния процес. Проверени са 302 моторни превозни средства, както и заложни къщи и фирми за бързи кредити.

Образувана е преписка по конкретен сигнал

По време на операцията в полицията е постъпил конкретен сигнал за купуване на гласове. По случая е образувана преписка, а на установените лица са съставени 8 протокола за предупреждение.

По време на операцията в полицията е постъпил конкретен сигнал за купуване на гласове. По случая веднага е образувана преписка, като на установените лица са съставени 8 протокола за предупреждение.

От МВР съобщиха още, че при акцията са разкрити 5 криминални и икономически престъпления, сред които случай на притежание на наркотични вещества. За установени административни нарушения са съставени 13 акта и са наложени 40 глоби с фиш.

Източници: novini.bg