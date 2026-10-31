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Акция срещу купуването на гласове в Монтанско
  Тема: Избори

Акция срещу купуването на гласове в Монтанско

31 Октомври, 2026 18:02 643 10

  • купуване на гласове-
  • монтана-
  • полицейска акция-
  • изборни нарушения-
  • мвр

Проверени са 13 места, 8 местни лидери и 302 автомобила. По сигнал за търговия с вот е образувана преписка

Акция срещу купуването на гласове в Монтанско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство е проведена в Монтанско. В рамките на 24-часов засилен контрол са проверени 13 места, за които е имало предварителна информация за евентуално купуване и продаване на гласове.

Полицаите са инспектирали и 8 местни лидери, определени като влиятелни фигури в местни групи с потенциал да въздействат върху изборния процес. Проверени са 302 моторни превозни средства, както и заложни къщи и фирми за бързи кредити.

Образувана е преписка по конкретен сигнал

По време на операцията в полицията е постъпил конкретен сигнал за купуване на гласове. По случая е образувана преписка, а на установените лица са съставени 8 протокола за предупреждение.

По време на операцията в полицията е постъпил конкретен сигнал за купуване на гласове. По случая веднага е образувана преписка, като на установените лица са съставени 8 протокола за предупреждение.

От МВР съобщиха още, че при акцията са разкрити 5 криминални и икономически престъпления, сред които случай на притежание на наркотични вещества. За установени административни нарушения са съставени 13 акта и са наложени 40 глоби с фиш.

Източници: novini.bg


Монтана / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    6 2 Отговор
    Електората на ДПС и ГЕРБ в действие

    Коментиран от #8

    18:14 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Костадин Георгиев

    3 1 Отговор
    Тихите клетки на сглобката са активирани.Добрата новина е,че няма да им мине номера.

    18:18 31.10.2026

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