13 души са задържани при акция в Стара Загора

Тринайсет души са задържани при специализирана полицейска операция в област Стара Загора срещу престъпления, свързани с изборния процес и политическите права на гражданите. Акцията обхваща цялата област и ще продължи до края на изборния процес.

В действията участват екипи на ОДМВР – Стара Загора и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Полицаите проверяват рискови обекти, търговски дружества, автомобили и лица от криминалния контингент.

Проверени са стотици граждани и автомобили

Към 31 октомври са проверени 876 граждани, сред които 41 криминално проявени лица, както и 375 моторни превозни средства. Инспектирани са 16 заложни къщи и фирми за бързи кредити, както и два пункта за черни и цветни метали.

По време на проверките са установени лица, обявени за общодържавно издирване. Съставени са 156 акта и фиша по Закона за движението по пътищата.

Установени са наркотици, боеприпаси и монети

Полицията е засекла три случая на притежание на наркотици. Образувани са и две досъдебни производства срещу водачи, управлявали автомобили след употреба на наркотични вещества.

Установено е притежание на боеприпаси, както и около 100 монети и други предмети с белези на културно-исторически ценности. Разкрити са две кражби, а в два случая са установени нерегистрирани по надлежния ред автомобили.

„Целта е да се обезпечи сигурността на изборния процес и да се гарантира нормалното протичане на вота в спокойна среда за всички граждани“, заявяват от полицията.

Директорът на ОДМВР – Стара Загора старши комисар Димитър Машов и началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Павел Вълев са инспектирали работата на полицейските екипи и охраната на изборните секции.

Към момента няма съобщени данни 13-те задържани да са привлечени като обвиняеми или конкретно обвинени в купуване на гласове. Операцията продължава, като паралелно се извършва организация за охрана на изборните секции в областта.

Източници: bntnews.bg