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BMW излетя от пътя край Враца и отсече дървета
  Тема: Трафик

BMW излетя от пътя край Враца и отсече дървета

8 Ноември, 2026 16:04 1 033 22

  • катастрофа-
  • враца-
  • bmw-
  • оряховско шосе-
  • пътен инцидент

Автомобилът е попаднал в канавката край местността „Череша“

BMW излетя от пътя край Враца и отсече дървета - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил BMW излетя от Оряховско шосе край Враца и попадна в канавката в района на местността „Череша“. При напускането на пътното платно колата е ударила и отсекла няколко дървета.

По информация на агенция BulNews автомобилът е с врачанска регистрация и вероятно се е движел с висока скорост в посока към Враца. По BMW-то са нанесени сериозни материални щети. Причините за катастрофата не са установени.

Към момента няма потвърдена информация за здравословното състояние на водача. Не се съобщава и за други участници в произшествието.

След инцидента на предното стъкло е оставена бележка, че колата ще бъде изтеглена. В нея е посочено, че „ще дойдат да я натоварят“, както и телефон за връзка при необходимост.

Самокатастрофиралият автомобил е извън платното и не затруднява движението. Въпреки това полицията и пътните служби призовават шофьорите да преминават с повишено внимание в района и да не се разсейват от катастрофиралата кола и отсечените дървета край пътя.

Източник: blitz.bg


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха-ха

    19 0 Отговор
    Дървар шофьор с дървена кола отсича дървета...

    16:07 08.11.2026

  • 2 Зима иде,

    14 0 Отговор
    Дърва трябват… Сече човекът.

    16:09 08.11.2026

  • 3 Екстра е

    11 0 Отговор
    щом бмв-тата вече могат и да цепят дърва

    16:10 08.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    17 1 Отговор
    БМВ е диагноза

    16:10 08.11.2026

  • 5 Пламен

    12 1 Отговор
    Доста фентанил се раздаде безплатно по време на ,,изборите".
    Язък за дърветата.

    Коментиран от #19

    16:10 08.11.2026

  • 6 Гост

    11 0 Отговор
    Няма нужда да казвате марката,то се знае...най големите бабаити на пътя са с БМВ...

    16:10 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Краси Радков

    9 0 Отговор
    Малиии тоа верно малко му оставало да слезе на долния път и да продължи.

    16:13 08.11.2026

  • 9 БМВ

    5 0 Отговор
    не се кара бавно - това е под достойнството.

    16:14 08.11.2026

  • 10 хехе

    10 0 Отговор
    У нас BMW не е марка автомобил, а диагноза.

    16:15 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Брррр

    6 0 Отговор
    Бе еН Ве Резачка😅

    16:22 08.11.2026

  • 13 Отоплителен сезон

    6 0 Отговор
    Колко кубика е отсякъл?

    16:26 08.11.2026

  • 14 Троян

    6 1 Отговор
    Не е виновно БМВто а задкормилния шебек. Такива и на Трабант да ги качиш ще намерят начин да причинят някакъв золум.

    16:28 08.11.2026

  • 15 Сигурно

    3 0 Отговор
    е бил от горското ?

    16:28 08.11.2026

  • 16 Линда

    8 0 Отговор
    БМВ на 30 години, шофер от Враца, път, дървета, купена книжка.

    Коментиран от #18

    16:30 08.11.2026

  • 17 МП4

    4 0 Отговор
    Гледай какво прави на 3та

    16:43 08.11.2026

  • 18 Бивш 11

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Линда":

    Тихо ! Че като казах и кой етнос купува стари БМВта за дърводобив ме изтриха .

    16:45 08.11.2026

  • 19 Бро от дружба едно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Аве около ШАДРАВАНА е като
    ДЗОМБИ ЛЕНД... 💀

    16:46 08.11.2026

  • 20 И Рундьо с неговия камион

    3 3 Отговор
    Ще се окаже в канавката,където му е мястото.

    16:46 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    610 000

    17:38 08.11.2026