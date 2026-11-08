BMW излетя от пътя край Враца и отсече дървета

Лек автомобил BMW излетя от Оряховско шосе край Враца и попадна в канавката в района на местността „Череша“. При напускането на пътното платно колата е ударила и отсекла няколко дървета.
По информация на агенция BulNews автомобилът е с врачанска регистрация и вероятно се е движел с висока скорост в посока към Враца. По BMW-то са нанесени сериозни материални щети. Причините за катастрофата не са установени.
Към момента няма потвърдена информация за здравословното състояние на водача. Не се съобщава и за други участници в произшествието.
След инцидента на предното стъкло е оставена бележка, че колата ще бъде изтеглена. В нея е посочено, че „ще дойдат да я натоварят“, както и телефон за връзка при необходимост.
Самокатастрофиралият автомобил е извън платното и не затруднява движението. Въпреки това полицията и пътните служби призовават шофьорите да преминават с повишено внимание в района и да не се разсейват от катастрофиралата кола и отсечените дървета край пътя.
Източник: blitz.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха-ха
16:07 08.11.2026
2 Зима иде,
16:09 08.11.2026
3 Екстра е
16:10 08.11.2026
4 Тик-Ток
16:10 08.11.2026
5 Пламен
Язък за дърветата.
Коментиран от #19
16:10 08.11.2026
6 Гост
16:10 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Краси Радков
16:13 08.11.2026
9 БМВ
16:14 08.11.2026
10 хехе
16:15 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Брррр
16:22 08.11.2026
13 Отоплителен сезон
16:26 08.11.2026
14 Троян
16:28 08.11.2026
15 Сигурно
16:28 08.11.2026
16 Линда
Коментиран от #18
16:30 08.11.2026
17 МП4
16:43 08.11.2026
18 Бивш 11
До коментар #16 от "Линда":Тихо ! Че като казах и кой етнос купува стари БМВта за дърводобив ме изтриха .
16:45 08.11.2026
19 Бро от дружба едно
До коментар #5 от "Пламен":Аве около ШАДРАВАНА е като
ДЗОМБИ ЛЕНД... 💀
16:46 08.11.2026
20 И Рундьо с неговия камион
16:46 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дик диверсанта
17:38 08.11.2026