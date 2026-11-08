BMW излетя от пътя край Враца и отсече дървета

Лек автомобил BMW излетя от Оряховско шосе край Враца и попадна в канавката в района на местността „Череша“. При напускането на пътното платно колата е ударила и отсекла няколко дървета.

По информация на агенция BulNews автомобилът е с врачанска регистрация и вероятно се е движел с висока скорост в посока към Враца. По BMW-то са нанесени сериозни материални щети. Причините за катастрофата не са установени.

Към момента няма потвърдена информация за здравословното състояние на водача. Не се съобщава и за други участници в произшествието.

След инцидента на предното стъкло е оставена бележка, че колата ще бъде изтеглена. В нея е посочено, че „ще дойдат да я натоварят“, както и телефон за връзка при необходимост.

Самокатастрофиралият автомобил е извън платното и не затруднява движението. Въпреки това полицията и пътните служби призовават шофьорите да преминават с повишено внимание в района и да не се разсейват от катастрофиралата кола и отсечените дървета край пътя.

Източник: blitz.bg