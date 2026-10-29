Акции срещу купения вот в София и три области

Специализирани полицейски акции срещу купения вот се провеждат в София, Разград, Русенско и Великотърновско преди балотажа за президент и вицепрезидент. В столицата са проверени 16 адреса, 38 лица и два автомобила, съставени са 27 протокола по Закона за МВР, а двама мъже са задържани.
Операцията в София е на Столичната дирекция на вътрешните работи съвместно с Главна дирекция „Жандармерия“. По думите на директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков действията са предприети след оперативна информация, че двамата задържани подготвят купуване на гласове за балотажа.
На един от проверените адреси са намерени списъци с имена, срещу които са посочени суми и датата на балотажа, както и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка. „На мястото са намерени списъци с имена с датата на балотажа на президентския вот, посочени срещу тях суми и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка“, каза Пелтеков.
Той не съобщи конкретните суми и имената на кандидатите, тъй като по случая е образувано досъдебно производство и предстоят процесуално-следствени действия. Двамата мъже са задържани, но към този момент няма данни да са купували гласове за изборите на 25 октомври.
Проверки и в Русенско
В област Русе е организирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, както и срещу битовата престъпност. На ключови места са предвидени контролно-пропускателни пунктове, а в различни населени места се проверяват хора, автомобили, търговски и други обекти.
Контролът включва и проверки на шофьори за употреба на алкохол и наркотични вещества. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева заяви, че действията ще продължат с повишен интензитет до края на изборния процес.„Целта е да се предотвратят нарушения и престъпления, да се гарантира сигурността на гражданите и да се осигури законосъобразното протичане на балотажа“, каза Даниела Малчева.
Деветима задържани във Великотърновско
При специализирана операция в област Велико Търново девет души са задържани за срок до 24 часа, а един е привлечен като обвиняем. Проверките са обхванали всички районни управления в областта със съдействието на Зоналното жандармерийско управление в Русе.
В хода на акцията са разкрити 31 престъпления. Образувани са шест бързи производства за държане на наркотични вещества, две досъдебни производства за други престъпления и 13 преписки.
Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че има сигнали за опит да се генерират гласове в подкрепа на една от кандидатпрезидентските двойки. „Нека да докажем, че и вторият тур може да протече демократично, без използването на подобни практики“, призова той.
От СДВР съобщиха, че проверките в София ще продължат ежедневно до изборите, без предварително да се оповестяват местата на полицейските действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Възpожденец 🇧🇬
ПОТЪНА и мантрата на Йотова и Радев, че снишаването и мълчанието ще спрат ударите. Тези хора ни водят към война. Война, в която ударите ще следват един след друг и те няма да смеят дори да назоват агресора. А гражданите ще броим труповете и ще плащаме щетите и цената за тяхната слабост и зависимости.
Агресор, като Русия на Путин може да бъде спрян само по един начин - с твърди действия, партньорска солидарност и категорична позиция. И когато управниците ни са неспособни, то гражданите трябва са защитим родината си!
Затова днес, в 18.30ч. призоваваме всички непримирими граждани и проевропейски партии и организации да се съберем пред руското посолство на протест под надслов:
"СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!"
Коментиран от #12, #13
15:02 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе ,
15:06 29.10.2026
5 ЧЕ ТО АКО НЯМА КУПЕН ВОТ
15:09 29.10.2026
6 В социалните мрежи има ценоразписи
Започват от 50 и стигат до 100 евро.
Коментиран от #14, #16
15:09 29.10.2026
7 дон кихот
15:10 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🦉🦉🦉🦉
bTV, ЦветаРка Лизова:
- В иSSраел има избори, каква е позицията на България ❓
Чамова:
- Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗
То си е направо повод за НОТА
15:30 29.10.2026
10 МРВ разпореди
15:31 29.10.2026
11 Закривайте
15:32 29.10.2026
12 Отроче
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":На тъмно кафяв червен кумунист сега отявлен платен ероатлантик Гюрофчета
15:35 29.10.2026
13 9ти септември
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Аве ще видим каде ще бягате
15:37 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 няма да има гласове от
15:49 29.10.2026
16 Ба бааааа
До коментар #6 от "В социалните мрежи има ценоразписи":Дпс купува за Гюрата и оня ка беше де кифтета пече по 100ев на глава от те фалшивите така че внимавайте
15:54 29.10.2026