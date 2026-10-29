Акции срещу купения вот в София и три области

Специализирани полицейски акции срещу купения вот се провеждат в София, Разград, Русенско и Великотърновско преди балотажа за президент и вицепрезидент. В столицата са проверени 16 адреса, 38 лица и два автомобила, съставени са 27 протокола по Закона за МВР, а двама мъже са задържани.

Операцията в София е на Столичната дирекция на вътрешните работи съвместно с Главна дирекция „Жандармерия“. По думите на директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков действията са предприети след оперативна информация, че двамата задържани подготвят купуване на гласове за балотажа.

На един от проверените адреси са намерени списъци с имена, срещу които са посочени суми и датата на балотажа, както и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка. „На мястото са намерени списъци с имена с датата на балотажа на президентския вот, посочени срещу тях суми и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка“, каза Пелтеков.

Той не съобщи конкретните суми и имената на кандидатите, тъй като по случая е образувано досъдебно производство и предстоят процесуално-следствени действия. Двамата мъже са задържани, но към този момент няма данни да са купували гласове за изборите на 25 октомври.

Проверки и в Русенско

В област Русе е организирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, както и срещу битовата престъпност. На ключови места са предвидени контролно-пропускателни пунктове, а в различни населени места се проверяват хора, автомобили, търговски и други обекти.

Контролът включва и проверки на шофьори за употреба на алкохол и наркотични вещества. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева заяви, че действията ще продължат с повишен интензитет до края на изборния процес.

Деветима задържани във Великотърновско

„Целта е да се предотвратят нарушения и престъпления, да се гарантира сигурността на гражданите и да се осигури законосъобразното протичане на балотажа“, каза Даниела Малчева.

При специализирана операция в област Велико Търново девет души са задържани за срок до 24 часа, а един е привлечен като обвиняем. Проверките са обхванали всички районни управления в областта със съдействието на Зоналното жандармерийско управление в Русе.

В хода на акцията са разкрити 31 престъпления. Образувани са шест бързи производства за държане на наркотични вещества, две досъдебни производства за други престъпления и 13 преписки.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че има сигнали за опит да се генерират гласове в подкрепа на една от кандидатпрезидентските двойки. „Нека да докажем, че и вторият тур може да протече демократично, без използването на подобни практики“, призова той.

От СДВР съобщиха, че проверките в София ще продължат ежедневно до изборите, без предварително да се оповестяват местата на полицейските действия.