Буковлък с ниска активност: „Не дават пари, няма кой да гласува“

В село Буковлък, област Плевен, вторият тур на президентските избори преминава при изключително ниска избирателна активност. Пред трите секции няма опашки, въпреки че в избирателните списъци са включени над 3500 души. Част от местните жители заявяват пред БНТ, че не са получили финансови предложения и затова са останали по домовете си.

Темата за парите присъства в разговорите в селото, но този път не заради раздавани суми, а заради липсата на такива. Илийчо Бечев казва, че хората са свикнали да им предлагат по 50 евро, за да отидат до урните.

„Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега нема, нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме“, заявява Бечев, цитиран от БНТ.

По думите му в предишни случаи местни жители са били черпени с около 10 евро и бира в центъра на селото. Бечев говори и за очакване почерпката да достигне 20 евро.

Друг жител на Буковлък, Златко Бенов, определя практиката като схема, а не като бизнес. Той твърди, че при избори за президент финансови предложения не се правят.

Засилено полицейско присъствие

„То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам - за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува“, казва Бенов.

От полицията съобщават, че в Буковлък няма задържани купувачи на гласове. Изборният ден преминава спокойно и без регистрирани нарушения, а екипи на МВР следят за реда около секциите.

Селото традиционно е сред рисковите точки за контролиран и купен вот в област Плевен. Преди първия тур там е проведена специализирана операция с участието на близо 200 служители на МВР и жандармерията. Целта е била да се предотврати търговията с гласове.

Ниската активност в Буковлък е отчетена и на първия тур. Към момента няма данни за задържани лица или установени нарушения в рамките на балотажа.

Източници: bntnews.bg, dunavmost.com