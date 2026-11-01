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Буковлък с ниска активност: „Не дават пари, няма кой да гласува“
  Тема: Избори

Буковлък с ниска активност: „Не дават пари, няма кой да гласува“

1 Ноември, 2026 15:12 1 084 18

  • буковлък-
  • купуване на гласове-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • мвр

Жители на плевенското село говорят за очаквани предложения от 50 евро. Полицията не отчита задържани купувачи на гласове

Буковлък с ниска активност: „Не дават пари, няма кой да гласува“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В село Буковлък, област Плевен, вторият тур на президентските избори преминава при изключително ниска избирателна активност. Пред трите секции няма опашки, въпреки че в избирателните списъци са включени над 3500 души. Част от местните жители заявяват пред БНТ, че не са получили финансови предложения и затова са останали по домовете си.

Темата за парите присъства в разговорите в селото, но този път не заради раздавани суми, а заради липсата на такива. Илийчо Бечев казва, че хората са свикнали да им предлагат по 50 евро, за да отидат до урните.

„Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега нема, нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме“, заявява Бечев, цитиран от БНТ.

По думите му в предишни случаи местни жители са били черпени с около 10 евро и бира в центъра на селото. Бечев говори и за очакване почерпката да достигне 20 евро.

Друг жител на Буковлък, Златко Бенов, определя практиката като схема, а не като бизнес. Той твърди, че при избори за президент финансови предложения не се правят.

„То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам - за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува“, казва Бенов.

Засилено полицейско присъствие

От полицията съобщават, че в Буковлък няма задържани купувачи на гласове. Изборният ден преминава спокойно и без регистрирани нарушения, а екипи на МВР следят за реда около секциите.

Селото традиционно е сред рисковите точки за контролиран и купен вот в област Плевен. Преди първия тур там е проведена специализирана операция с участието на близо 200 служители на МВР и жандармерията. Целта е била да се предотврати търговията с гласове.

Ниската активност в Буковлък е отчетена и на първия тур. Към момента няма данни за задържани лица или установени нарушения в рамките на балотажа.

Източници: bntnews.bg, dunavmost.com


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Шиши и Бойко се стискат

    15:17 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 скарлет

    12 1 Отговор
    Имал ли е Гюро глава , спомняте ли си детската прикаэка 😃

    15:28 01.11.2026

  • 5 Не дават пари, няма кой да гласува

    13 0 Отговор
    да си кажат с ръка на сърце
    кои им кихаха на избори
    преди и по колко на калпак
    поне да си признаят да им олекне от разочарованието

    15:28 01.11.2026

  • 6 Фукария

    12 2 Отговор
    Така е...
    И аз съм пас,след ,като гълъба и Ефремовата раздадоха по 50 еврака на 550 000 на лица ,които дори нямат коли,не плащат ни данъци...ни ток...вода ,НО ПОЛУЧАВАТ ,,ЕНЕРГИЙНИ" и всякакви помощи...а мен ме взеха за ,,богат" защото карам 36-годишна руска кола с ,която не можах да отида от къщата ми на село до секцията в града...и цент не ми проведоха...а уж кампанията бе във връзка с повишените цени на горивата...

    15:28 01.11.2026

  • 7 Плевен

    7 1 Отговор
    си остана известен единствено с буковлък! Жалка му работа.

    15:30 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 какво тук да кажеш

    8 1 Отговор
    Капитализьм и нищо повече!

    15:32 01.11.2026

  • 10 Пущиня(к)

    6 2 Отговор
    Колко и да тръкаш, пезевенк, я безплатно нема им гласувам на тие!!!

    15:32 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бачкатор

    9 0 Отговор
    Крайно време беше неграмотния да не определя бъдещето на грамотния и работещия плащащ данъци,ток,вода и т.н.

    15:56 01.11.2026

  • 15 Асан

    3 0 Отговор
    Не плащат, бате.

    16:16 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами

    2 0 Отговор
    буци/Буда и Шиши ги научиха без пари да не си губят времето за гласуване...

    16:32 01.11.2026