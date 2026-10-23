Ревански и Гавазов остават в ареста, Белица с и.д. кмет

Радослав Ревански и Димитър Гавазов остават в ареста, реши Бургаският окръжен съд. Ревански е кмет на Белица, а Гавазов – на Сунгурларе. Двамата са обвиняеми за участие в престъпно сдружение с цел търговия с влияние при възлагането на обществени поръчки. По делото обвиняем е и областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

Защитата ще обжалва мярката за неотклонение. Заседанието на съда приключи късно вечерта, а пред Съдебната палата в Бургас се събраха привърженици на двамата кметове. В района е имало засилено полицейско присъствие и кордон.

Разследването обхваща поръчки за около 7 млн. евро

Според прокуратурата разследването обхваща процедури за около 7 милиона евро. Проверява се фирма, която е печелила обществени поръчки в Сунгурларе, както и данни за комисиони до 35 процента.

„Тепърва разследващите събират данни за собствениците, за лицата, които са свързани, за пътувания в чужбина, които са правени за сметка на фирмата от господин Ревански и семейството му“, заяви наблюдаващият прокурор Мирослав Илиев.

Адвокатът на Димитър Гавазов Станко Кралев отхвърли твърденията за операции за милиони евро. „За никакви милиони не става въпрос. Моля ви, прокуратурата, когато ви обяснява, да ви даде постановлението за привличане като обвиняем“, каза той.

Радослав Ревански също отрече обвиненията. „Ще видите цялата истина. Истината ни прави свободни и няма да ни плашат. Това са твърдения на Иван Демерджиев“, заяви той при излизането си от съдебната зала.

Сабит Гагъм временно поема общината

В Белица временно изпълняващ длъжността кмет е назначен Сабит Гагъм, който досега е бил заместник-кмет. Той ще ръководи общината в отсъствието на Ревански. В Сунгурларе предстои да бъде осигурено временно изпълнение на кметските функции.

Разследването продължава, а решението за задържането на двамата кметове подлежи на обжалване.