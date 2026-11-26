Осем души са задържани по разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама с европейски средства, отпуснати на Община Хасково. Сред тях са петима общински съветници и трима представители на частни компании. Според Европейската прокуратура потенциалните щети за бюджета на Европейския съюз може да надхвърлят 70 млн. евро.

Разследваните действия датират от 2021 г. и се предполага, че са продължили до момента на акцията. По искане на офиса на Европейската прокуратура в София са извършени претърсвания в сградата на общината, жилища на заподозрените и помещения на фирми.

При процесуалните действия са иззети 135 000 евро и 9000 щатски долара в брой, както и златни монети, документи, мобилни телефони и компютри. Разследването се провежда с подкрепата на Главната дирекция за борба с организираната престъпност и Комисията за противодействие на корупцията.

Проверяват обществени поръчки по няколко проекта

Случаят засяга проекти, по които Община Хасково е бенефициент. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сред обектите са дом за възрастни хора и център за изкуства. Проверява се и проект за инсталиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

По данни на Европейската прокуратура публичните служители са участвали в инициирането на процедурите за изпълнение на проектите. Според разследването договорите след това са били възлагани на дружества, в чието управление или представителство са участвали същите лица – самостоятелно или заедно с други управители.

Разминаване в първоначалните информации

„Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им от компетентните български съдилища“, заяви Европейската прокуратура.

В първите часове на акцията български медии съобщаваха за шестима общински съветници и трима бизнесмени, или общо девет задържани. По-късно официалното съобщение на Европейската прокуратура посочи осем лица – петима общински съветници и трима представители на частни дружества.

Разследването продължава, а Европейската прокуратура не е обявила окончателния размер на евентуалните вреди или дали по случая вече са повдигнати обвинения.

Източници: eppo.europa.eu, bntnews.bg, focus-news.net