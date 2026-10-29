Новини
Крими »
Съдът реши: Кметовете на Белица и Сунгурларе излизат под домашен арест

Съдът реши: Кметовете на Белица и Сунгурларе излизат под домашен арест

29 Октомври, 2026 21:14 718 11

  • домашен арест-
  • радослав ревански-
  • димитър гавазов-
  • апелативен съд бургас-
  • търговия с влияние

Апелативният съд в Бургас отмени задържането им под стража. Радослав Ревански ще бъде в София, а Димитър Гавазов – в село Лозарево

Съдът реши: Кметовете на Белица и Сунгурларе излизат под домашен арест - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас постави под домашен арест кмета на Белица Радослав Ревански и кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Магистратите са уважили жалбите им и са отменили определението на Окръжния съд, с което двамата обвиняеми бяха оставени под стража.

Ревански ще изтърпява мярката в София, а Гавазов – в село Лозарево. Апелативният съд приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъпление, но е преценил, че целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати и при домашен арест.

Ревански и Гавазов са обвиняеми за престъпен сговор и търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС Христо Широков. До промяната на мерките двамата бяха задържани под стража с определение на Окръжния съд в Бургас.

Защитата настоява за пълно освобождаване

Адвокатът на Радослав Ревански Илиян Василев заяви, че не е доволен от решението на Апелативния съд и че според него двамата кметове трябва да бъдат освободени, а не поставяни под домашен арест.

„Двамата кметове са невинни и трябва да бъдат освободени, а не поставени под домашен арест“, заяви Илиян Василев.

Преди заседанието жители на Белица и Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете. Скандиранията „Ради, Митко, свобода!“ продължиха и по време на разглеждането на мерките.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 1 Отговор
    А коя друга двойка кметове ще заеме освободените места в зандана?

    21:18 29.10.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Активирана ги за подкрепата на Гюров

    21:28 29.10.2026

  • 3 Познавач

    5 1 Отговор
    Някой е точен с парите от Дубай

    21:38 29.10.2026

  • 4 ние пък мислехме

    6 0 Отговор
    че ще лежат дълги години

    е както винаги същите сценарии откакто е измислената демокрация
    ние ги фащаме вие ги пускате

    барем кокошкарите на дребно останаха в панделите барабар с убийците

    21:40 29.10.2026

  • 5 Ахааа

    4 1 Отговор
    Докато нашата съдебна система е все още в ръцете на Пеевски- Борисов ще е така... Сега тепърва започна избор на нов ВСС, следва нов главен прокурор и нови съдии! Ще видим дали ПП, ДБ ще подкрепят съдебната реформа или ще си останат в скута на Пеевски и статуквото с отдавна изтекъл мандат....

    21:46 29.10.2026

  • 6 Иван

    2 2 Отговор
    Давайте и в Ямбол,братовчеда и той май е нагазил лука.Срам и позор.

    21:48 29.10.2026

  • 7 Бай Георги

    4 1 Отговор
    Евала на съда добре че,ги пусна да прикрият някоя друга следа и да се справят със свидетелите.

    21:52 29.10.2026

  • 8 Браво

    3 1 Отговор
    Прокуратурата да ги попита с колко пътни фирми работят?С по една избрана за всяка община.

    21:57 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 корупционери

    0 0 Отговор
    Кога най сетне ще стане тази съдебна реформа и престъпниците да са в затвора а не в домовете си в белица, банкя, дубай...

    22:21 29.10.2026