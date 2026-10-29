Съдът реши: Кметовете на Белица и Сунгурларе излизат под домашен арест

Апелативният съд в Бургас постави под домашен арест кмета на Белица Радослав Ревански и кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Магистратите са уважили жалбите им и са отменили определението на Окръжния съд, с което двамата обвиняеми бяха оставени под стража.
Ревански ще изтърпява мярката в София, а Гавазов – в село Лозарево. Апелативният съд приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъпление, но е преценил, че целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати и при домашен арест.
Ревански и Гавазов са обвиняеми за престъпен сговор и търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС Христо Широков. До промяната на мерките двамата бяха задържани под стража с определение на Окръжния съд в Бургас.
Защитата настоява за пълно освобождаване
Адвокатът на Радослав Ревански Илиян Василев заяви, че не е доволен от решението на Апелативния съд и че според него двамата кметове трябва да бъдат освободени, а не поставяни под домашен арест.„Двамата кметове са невинни и трябва да бъдат освободени, а не поставени под домашен арест“, заяви Илиян Василев.
Преди заседанието жители на Белица и Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете. Скандиранията „Ради, Митко, свобода!“ продължиха и по време на разглеждането на мерките.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:18 29.10.2026
2 Красимир Петров
21:28 29.10.2026
3 Познавач
21:38 29.10.2026
4 ние пък мислехме
е както винаги същите сценарии откакто е измислената демокрация
ние ги фащаме вие ги пускате
барем кокошкарите на дребно останаха в панделите барабар с убийците
21:40 29.10.2026
5 Ахааа
21:46 29.10.2026
6 Иван
21:48 29.10.2026
7 Бай Георги
21:52 29.10.2026
8 Браво
21:57 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 корупционери
22:21 29.10.2026