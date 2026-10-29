Съдът реши: Кметовете на Белица и Сунгурларе излизат под домашен арест

Апелативният съд в Бургас постави под домашен арест кмета на Белица Радослав Ревански и кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Магистратите са уважили жалбите им и са отменили определението на Окръжния съд, с което двамата обвиняеми бяха оставени под стража.

Ревански ще изтърпява мярката в София, а Гавазов – в село Лозарево. Апелативният съд приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъпление, но е преценил, че целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати и при домашен арест.

Ревански и Гавазов са обвиняеми за престъпен сговор и търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС Христо Широков. До промяната на мерките двамата бяха задържани под стража с определение на Окръжния съд в Бургас.

Защитата настоява за пълно освобождаване

Адвокатът на Радослав Ревански Илиян Василев заяви, че не е доволен от решението на Апелативния съд и че според него двамата кметове трябва да бъдат освободени, а не поставяни под домашен арест.

„Двамата кметове са невинни и трябва да бъдат освободени, а не поставени под домашен арест“, заяви Илиян Василев.

Преди заседанието жители на Белица и Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете. Скандиранията „Ради, Митко, свобода!“ продължиха и по време на разглеждането на мерките.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg