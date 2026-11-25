ГДБОП провежда специализирана операция в Хасково, при която са отведени за разпит местни бизнесмени и общински съветници. Служители на МВР извършват претърсвания на частни адреси, офиси и кантори, както и в сградата на Общинския съвет.

Проверяват се адреси на улиците „Преслав“ и „Добруджа“. От сградата на общината са иззети декларации за несъвместимост на общинските съветници. Според местни медии антимафиотите са извършили действия и на други адреси в града.

По информация на агенция „Фокус“, цитирана от NOVA, девет общински съветници са задържани. NOVA съобщава, че съветници и бизнесмени са отведени за разпит. Към момента обаче няма официално потвърждение от МВР за точния брой на задържаните.

Първоначалните данни свързват акцията с разследване на Европейската прокуратура за проекти за саниране на жилищни сгради. Проверяват се обществени поръчки и начина, по който е било разходвано европейско финансиране. Не е уточнено кои конкретни договори и проекти са предмет на разследването.

„Към момента няма официална информация за предмета на разследването, броя на задържаните и евентуалните нарушения“, посочва NOVA в публикацията си за операцията.

Имената на отведените лица не са обявени. Няма официална информация и за повдигнати обвинения. Това означава, че действията по разследването не представляват доказателство за извършено престъпление, а всички проверявани лица се ползват с презумпцията за невиновност до влизане в сила на съдебен акт.

Очаква се МВР, прокуратурата или Европейската прокуратура да съобщят дали са постановени задържания, какъв е точният предмет на разследването и има ли привлечени обвиняеми.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, haskovo.live