Разследват поръчка за 3,5 млн. лева в Сунгурларе

Икономическа полиция в Бургас разследва обществена поръчка за изграждането на дом за хора с увреждания в Сунгурларе на стойност близо 3,5 млн. лева без ДДС. По данни на полицията длъжностни лица от общината са удостоверили с подписите си, че строителните дейности са изпълнени изцяло, след което сумата по договора е изплатена.

Проверката на място обаче е показала, че строителството продължава. Разследващите са установили 21 работници, които са извършвали дейности по обекта. Той е бил отчетен като завършен още в края на юли, въпреки че към момента на проверката не е бил довършен. Обществената поръчка е възложена на частна фирма през септември 2025 г.

Проверяват подписите и плащането

По случая е образувано досъдебно производство за предполагаема безстопанственост. Иззета е цялата документация по поръчката, а разследването трябва да установи кои дейности са били реално извършени, кога са приети и на какво основание е извършено плащането.

Информацията за недовършения обект беше съобщена от БНТ, която цитира данни на полицията. Разследването е част от действията на органите на реда в Община Сунгурларе, започнали на 20 октомври, когато служители на ГДБОП и ДАНС иззеха документи по обществени поръчки.

В общината отричат да е извършено нарушение. Главният експерт „Оперативни програми и проекти“ Петър Мушиев заяви пред журналисти, че не вижда проблем при изпълнението на проверяваните договори. „Всичко, което е платено, е изпълнено“, каза той.

Разследването продължава

Предстои да бъдат анализирани договорът, приемо-предавателните документи, отчетите за извършените строителни работи и платежните документи. От тях трябва да стане ясно дали общината е платила за дейности, които към момента на плащането са били действително завършени.

Окръжната прокуратура в Бургас вече привлече като обвиняем кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов по отделно досъдебно производство за престъпен сговор с цел търговия с влияние. Това обвинение не доказва нарушение по конкретната обществена поръчка, а вината на обвиняемите може да бъде установена единствено с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: bntnews.bg, bta.bg