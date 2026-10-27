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Разследват поръчка за 3,5 млн. лева в Сунгурларе

Разследват поръчка за 3,5 млн. лева в Сунгурларе

27 Октомври, 2026 15:18 378 0

  • сунгурларе-
  • обществена поръчка-
  • икономическа полиция-
  • строителни дейности

Платени са строителни дейности за дом за хора с увреждания, въпреки че обектът не е бил завършен. На място са установени 21 работници

Разследват поръчка за 3,5 млн. лева в Сунгурларе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономическа полиция в Бургас разследва обществена поръчка за изграждането на дом за хора с увреждания в Сунгурларе на стойност близо 3,5 млн. лева без ДДС. По данни на полицията длъжностни лица от общината са удостоверили с подписите си, че строителните дейности са изпълнени изцяло, след което сумата по договора е изплатена.

Проверката на място обаче е показала, че строителството продължава. Разследващите са установили 21 работници, които са извършвали дейности по обекта. Той е бил отчетен като завършен още в края на юли, въпреки че към момента на проверката не е бил довършен. Обществената поръчка е възложена на частна фирма през септември 2025 г.

Проверяват подписите и плащането

По случая е образувано досъдебно производство за предполагаема безстопанственост. Иззета е цялата документация по поръчката, а разследването трябва да установи кои дейности са били реално извършени, кога са приети и на какво основание е извършено плащането.

Информацията за недовършения обект беше съобщена от БНТ, която цитира данни на полицията. Разследването е част от действията на органите на реда в Община Сунгурларе, започнали на 20 октомври, когато служители на ГДБОП и ДАНС иззеха документи по обществени поръчки.

В общината отричат да е извършено нарушение. Главният експерт „Оперативни програми и проекти“ Петър Мушиев заяви пред журналисти, че не вижда проблем при изпълнението на проверяваните договори. „Всичко, което е платено, е изпълнено“, каза той.

Разследването продължава

Предстои да бъдат анализирани договорът, приемо-предавателните документи, отчетите за извършените строителни работи и платежните документи. От тях трябва да стане ясно дали общината е платила за дейности, които към момента на плащането са били действително завършени.

Окръжната прокуратура в Бургас вече привлече като обвиняем кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов по отделно досъдебно производство за престъпен сговор с цел търговия с влияние. Това обвинение не доказва нарушение по конкретната обществена поръчка, а вината на обвиняемите може да бъде установена единствено с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: bntnews.bg, bta.bg


Бургас / България
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